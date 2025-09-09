角田光代の最新小説『神さまショッピング』9月25日（木）発売決定！書影公開します！

株式会社新潮社

2025年春に第59回吉川英治文学賞を『方舟を燃やす』で受賞した角田光代さんの新刊『神さまショッピング』が、9月25日（木）に発売決定いたしました。最新作は『方舟を燃やす』から通じるテーマである「信じること」を題材に､自分なりの神さまを探し求める８人を描く物語集となっています。ヴィヴィッドな色遣いで小説の世界観を表す装画は､KAORU SATO（vision track）によるものです。

夫にも誰にも内緒でひとりスリランカへ向かった美津紀が、善き願いも悪しき願いも叶えてくれる神さまに祈るのは、ぜったい誰にも言えないあのこと。あの人と縁が切れるのならば、何を失ってもかまわないと思う鶴子が向かったのは、おそろしいほど強力な効力を持つといわれる京都の神社。ここならば私は許してもらえる、解放してもらえる。思い詰めて各地の寺院仏閣を訪ね、パリの奇跡の教会へ辿り着いた吉乃。

神楽坂、ミャンマー、スリランカ、雑司ヶ谷、レパルスベイ、ガンジス川。どこへ行けば、願いは叶うのだろう――。誰もが何かにすがりたい今の時代に、私のための神さまを求める8人を描く短篇集。

■書籍内容

■著者紹介：角田光代（カクタ・ミツヨ）

1967年神奈川県生れ。90年「幸福な遊戯」で海燕新人文学賞を受賞しデビュー。96年『まどろむ夜のUFO』で野間文芸新人賞、2003年『空中庭園』で婦人公論文芸賞、05年『対岸の彼女』で直木賞、06年「ロック母」で川端康成文学賞、07年『八日目の蝉』で中央公論文芸賞、11年『ツリーハウス』で伊藤整文学賞、12年『紙の月』で柴田錬三郎賞、『かなたの子』で泉鏡花文学賞、14年『私のなかの彼女』で河合隼雄物語賞、21年『源氏物語』（全３巻）訳で読売文学賞（研究・翻訳賞）、25年『方舟を燃やす』で吉川英治文学賞を受賞。著書に『キッドナップ・ツアー』『くまちゃん』『笹の舟で海をわたる』『坂の途中の家』『タラント』他エッセイなど多数。

(C)新潮社写真部

■書籍データ

【タイトル】神さまショッピング

【著者名】角田光代

【発売日】2025年9月2日

【造本】四六判クレスト装カバー

【定価】（税込）1760円

【ISBN】978-4104346097

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/434609/