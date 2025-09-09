BASICKS、普遍と更新を描く『SEASON α』展示会を南青山で開催

株式会社ANAPホールディングス

株式会社ANAPホールディングス(https://www.anap.co.jp/hd/)の連結子会社である株式会社ANAP(https://anap.inc/)（本社：東京都港区、代表取締役社長：池 直将）は、デザイナーズブランド「BASICKS（ベイシックス）」による新コレクション “SEASON α” の展示会を、2025年9月9日（火）より東京都・南青山にて開催いたします。

ブランド背景

BASICKSは2021年、デザイナー森川マサノリによりスタートしたユニセックスデザイナーズブランドです。森川は、自身のブランドで東京・パリコレクションに参加し評価を得てきました。BASICKSではその経験を活かし、日常に根ざしたベーシックを再解釈しながら、着る人それぞれの毎日に寄り添うコレクションを展開しています。

展示会「SEASON α」の意義

今回発表する “SEASON α” は、森川がロンドン滞在中に愛用していた地図帳「A to Z」に着想を得ています。始まりから終わり、そしてその先を描くストーリーをもとに、普遍的でありながら新鮮な感覚を取り入れたコレクションです。

本展示会は新作を披露する場であると同時に、BASICKSの世界観に触れていただける機会となります。国内外のバイヤーやメディア関係者の皆様にご来場いただき、ブランドの最新の取り組みをご覧いただければ幸いです。

今後の展開

BASICKSは立ち上げ以来、日常に埋もれがちな基本デザインを新しい角度で見つめ直し、さりげない違和感を通して着る人の感覚や視点を引き出すコレクションを展開してきました。シンプルでありながら印象的なデザインや、馴染み深い素材の工夫で、日常に潜む非日常や可能性を照らし出します。

2025年9月9日より南青山で開催される展示会では、BASICKSの世界観を直接体感していただけます。

今後は国内にとどまらず、さまざまな都市やカルチャーとの対話を通じ、コレクションを発信して参ります。

展示会概要

【名称】

BASICKS “SEASON α” EXHIBITION

【日時】

2025年9月9日（火）12:00～19:00

2025年9月10日（水）10:00～19:00

2025年9月11日（木）10:00～19:00

2025年9月12日（金）10:00～19:00

2025年9月13日（土）12:00～18:30（最終入場 18:00）

最終日9/13(土)のみ一般受注会も同時開催となっております。

【会場】

3E STUDIO

東京都港区南青山3-14-15 Kawamata Bldg 2F(https://maps.app.goo.gl/gpFuyG8isJ8Hovkw9)

【CONTACT】

展示会に関するお問い合わせ先

Email：info@basicks.jp

※関係者のみのご案内となっております。

BASICKS 創業者兼デザイナー 森川マサノリ森川マサノリ Profile

1984年生まれ。2010年「CHRISTIAN DADA（クリスチャンダダ）」を設立。

2013年 DHLデザイナーアワード受賞。

2015年 毎日ファッション大賞 新人賞・資生堂奨励賞を受賞。

2016年 パリ・コレクションで公式スケジュールにてショーを開催。パリ・クチュール組合には日本人最年少で参加。

2017年 香港にて「10 Asian Designers to Watch」の10人に選出。

2020年1月「CHRISTIAN DADA」活動休止を発表。

2021年3月「BASICKS（ベイシックス）」設立。

2025年3月 ブランド設立5周年。

2025年6月「BASICKS FLAGSHIP STORE（東京・表参道）」開業。

2025年 HUMMEL 00（ヒュンメルオー）クリエイティブ・ディレクター就任。

店舗概要

店舗名：BASICKS

所在地：東京都渋谷区神宮前6丁目3-7 山岡ビル B1F

営業時間：11:00～20:00

公式オンラインストア

https://basicks.jp/



公式Instagram

https://www.instagram.com/basicks.jp/

会社概要

株式会社ANAP

所在地：東京都港区南青山四丁目20番19号

代表者：代表取締役社長 池 直将

URL：https://anap.inc

EC：https://anap.jp