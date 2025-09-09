株式会社DMM.com証券(本社：東京都中央区、代表取締役 谷川龍二)は、2025年9月15日(月)より、【DMM FX】の取引通貨ペアに「TRY/JPY(トルコリラ/円)」「AUD/NZD(豪ドル/NZドル)」を追加することとなりました。









≪TRY/JPY(トルコリラ/円)≫

トルコリラは高金利通貨の中でも金利水準が特に高く、買いポジションを保有することで多くのスワップポイントを得られるという特徴があります。

一方、トルコは地政学的にヨーロッパと中東の接点に位置し、周辺国との関係や政治・経済ニュースの影響を受けやすいため、経済政策や中央銀行の金融政策の変更で相場が大きく変動しやすい特性があります。

取引にあたっては、経済指標や政府発表には特に注意する必要があります。

≪AUD/NZD(豪ドル/NZドル)≫

オーストラリアとニュージーランドという地理的にも経済的にも近い国どうしの通貨ペアであり、米ドル、ユーロ、円、等の主要通貨の値動きによる影響を受けづらいため、値動きが比較的穏やかで安定しているという特徴があります。

今後もお客様のご要望にお応えすべく、サービスの向上を図っていくと同時に、お客様のお取引に優位な環境を安定的かつ継続的に提供できるよう努めて参ります。

引き続き、【DMM FX】をご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

