｢明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 バーベキュー味｣ 2025年9月22日(月) 新発売

BBQ×焼そば、鉄板の組み合わせ！

焼肉のたれの味わいと香ばしい風味が食欲を刺激する！

｢明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 バーベキュー味｣ を2025年9月22日(月)に新発売

明星食品株式会社 (社長:豊留昭浩) は、カップ焼そば ｢明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 バーベキュー味｣ を、2025年9月22日(月) に全国で新発売します。

バーベキュー味の甘く香ばしいソースに

ガーリックマヨネーズとふりかけのパンチでやみつき !

｢明星 一平ちゃん夜店の焼そば｣ は ｢からしマヨネーズ付きカップ焼そば｣ という新しい切り口に挑戦し、1995年に発売を開始しました。以来、ソースの香ばしさとからしマヨネーズが生み出すこってり感でご好評をいただき、2025年2月20日に発売30周年を迎えました。

行楽シーズンを迎える9月にピッタリな ｢バーベキュー味｣ が一平ちゃんから登場します。今回こだわったのは、食欲をそそられる香ばしい香り。バーベキュー味から想起される、肉の香ばしさや、焼肉のたれの甘さや風味を、フルーツやガーリックをたっぷり使った醤油だれに、炭火で焼いたような香ばしい肉の香り付けをしたソースで再現しました。具材にはキャベツと 牛肉風大豆たんぱく加工品を加え、食感もお楽しみいただけます。さらに、ガーリックマヨネーズや、フライドガーリックやブラックペッパー等を組み合わせたふりかけのアクセントで、ますます食欲がそそられ、やみつきになる味わいになっています。

バーベキューの香ばしい風味にとりこになること間違いなし! ぜひお試しください。

■商品特長

麺 : 適度な弾力があり、食べ応えのある麺。

ソース : フルーツやガーリックをたっぷり使った醤油だれに、炭火で焼いたような肉の香りが特徴の風味豊かなソース。

特製マヨ : ガーリックマヨネーズ。

ふりかけ : フライドガーリック、ブラックペッパー、赤唐辛子。

具材 : キャベツ、牛肉風大豆たんぱく加工品。

■商品概要