茨城県筑西市100%出資の地域商社「Chikusei-mine株式会社」、連携都市である台東区浅草の「試食BARアサクサ」へ初出展。ふるさと納税で人気の特産品などを、試食を通じてPR。

Chikusei-mine株式会社

茨城県筑西市が100%出資する地域商社「Chikusei-mine（ちくせい まいん）株式会社」（所在地：茨城県筑西市、代表取締役：設楽 詠美子）は、令和7年9月10日より、連携都市である東京都台東区浅草にある「試食BARアサクサ」において、筑西市の特産品の試食・販売を開始することをお知らせします。

■Chikusei-mine株式会社が「試食BARアサクサ」に出展する背景と目的

筑西市は「しあわせをおすそわけするまち」をブランドスローガンに掲げ、市の持つ豊かな魅力を市内外に発信しています。この度、令和6年4月に設立された地域商社「Chikusei-mine株式会社」の本格的なプロモーション活動の一環として、筑西市の「食」の魅力を首都圏の消費者に直接お届けする機会を創出します。

特に、ふるさと納税を入り口とした地域産品のPRを強化するため、国内外から多くの観光客が訪れる浅草（連携都市・台東区）での情報発信は極めて重要と考えております。本取り組みでは、試食やアンケート調査を通じて消費者の生の声を収集し、商品のブラッシュアップや新たな販路開拓に繋げるとともに、地域おこし協力隊とも連携し、多角的な視点から筑西市の魅力を発信してまいります。

■出展商品及び日程について

筑西市の豊かな大地で育まれた自慢の特産品を、3つの期間に分けて試食・販売します。

出店日程：令和7年9月10日（水）～令和8年3月31日（火）

（第１期）令和7年9月10日（水）～11月13日（木）

（事業者名：商品名）

たけうち農園：梨ジュース

たけうち農園 の梨ジュース「絢」：完熟梨使用、無添加の濃い甘さ

YAGIHASHI FARM：シャインマスカット

YAGIHASHI FARMのシャインマスカット：ハウス栽培だから皮が薄く、食感・食味も抜群

ミートショップ大嶋屋：キングポーク

ミートショップ大嶋屋のキングポーク：きめ細かく柔らかな肉質、脂身の甘味とうま味が特徴（画像は調理イメージです）

栄進堂印刷株式会社：おみやげ下館ラーメン

栄進堂印刷株式会社のおみやげ下館ラーメン：盛昭軒監修の なつかしい昭和の味（画像は調理イメージです）

（第２期）令和7年11月14日（金）～令和8年1月8日（木）

出展商品は現在選定中です。決定次第、改めてお知らせいたします。

（第３期）令和8年1月9日（金）～令和8年3月31日（火）

出展商品は現在選定中です。決定次第、改めてお知らせいたします。

■事業実施に対する想い

Chikusei-mine株式会社 代表取締役 設楽 詠美子（筑西市長）

「筑西市は、肥沃な大地と豊かな水に恵まれ、梨やこだますいか、米、ブランド豚など、四季を通じて多彩な農産物が生産される食の宝庫です。この度、昨年設立した地域商社『Chikusei-mine』の初めての挑戦として、連携都市である台東区の浅草で私たちの自慢の産品をPRできることを大変嬉しく思います。今回の試食・販売をきっかけに、一人でも多くの方に筑西市の『おいしい』を体験していただき、『しあわせのおすそわけ』を感じていただきたいです。そして、ふるさと納税や、実際に筑西市を訪れていただくきっかけとなることを心から願っております。」

■試食BARアサクサとは

「全ての商品を無料で試食できる新たな消費者体験型ストア」

日本の宝・力である「食」を、作り届ける事業者の想いと、消費者を繋ぐための架け橋となるべくスタートしたお店です。

▼試食BARアサクサの詳細はこちら

https://shishoku-bar.com/

▼取材依頼はこちらから

https://locagoo.co.jp/location/shisyokubar/

■株式会社ジャポリス

会社名 ：株式会社ジャポリス

所在地 ：〒111-0032 東京都台東区浅草2-7-23大塚ビル1階

代表取締役：小嶋 建

設立 ：令和2年10月

事業内容 ：輸出貿易事業・試食BARアサクサの運営・マーケティング事業

HP ：https://japolis.com/

Instagram：https://www.instagram.com/shishokubar_asakusa/

■Chikusei-mine 株式会社 会社概要

会社名

Chikusei-mine 株式会社 （ちくせい まいん）

HP：https://chikusei-mine.com/

所在地：茨城県筑西市丙３６０番地 （スピカ５階）

Mail：info@chikusei-mine.com

Tel：0296-47-4774

Fax：0296-47-3012

代表取締役：設楽 詠美子 （筑西市長）

設立：令和6年4月11日

資本金：50万円

発起人：筑西市（出資１００％）

事業内容：筑西市の地域資源を活用した特産品の開発、販路開拓、プロモーション事業 等