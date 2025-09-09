名古屋商科大学、女子学生と吹奏楽部生を対象に「国際寮特別枠」を設置月額1万円で安心の住環境、学業とクラブ活動の両立を支援
学校法人栗本学園
名古屋商科大学（学長：栗本博行）は、2026年度入試において総合型選抜入試「スポーツ・文化クラブ入試」で合格した学生のうち、対象クラブに所属する女子学生 および 吹奏楽部に所属する男女学生 を対象に、月額1万円で寮に入居できる「国際寮特別枠」を設けています（定員10名）。
この特別枠は、部活動で培った経験や実績を大学生活に活かしながら、安心できる生活環境の中で学業とクラブ活動を両立できるよう支援する制度です。
「国際寮特別枠」 制度の特徴
- 特典：月額1万円で国際寮に入寮。また、寮での生活を通じて、世界各国の留学生と交流できる環境を提供
- 試験は書類審査と個別面接のみ
- 対象者：スポーツ・文化クラブ入試合格者のうち
- - 吹奏楽部に所属する男女
- - 対象クラブに所属する女子学生
- 対象クラブ
- - 指定種目A 男子：硬式野球、サッカー 男女：吹奏楽
- - 指定種目B 男女：柔道、卓球、バスケットボール、ゴルフ
- - 指定種目C 男子：準公式野球、軟式野球、アメリカンフットボール、男女：公式テニス、ソフトテニス、剣道、弓道、空手道、バドミントン、バレーボール、陸上競技、軽音楽、ダンスサークル（K-POP）、SDGsサークル
- 定員：10名
入学検定料
35,000円
詳細URL
https://www.nucba.ac.jp/admission/schedule/entry-24017.html