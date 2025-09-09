『ボーダーランズ4』が発売記念ゲームプレイトレーラーと世界の発売日時を公開

テイクツー・インタラクティブ・ジャパン合同会社

2KとGearbox Softwareは待望の傑作シューティングRPGシリーズ最新作となる『ボーダーランズ4』 の発売記念ゲームプレイトレーラーを公開しました。

いよいよカイロスに不時着する日が迫ってきました！『ボーダーランズ4』 はまず今週金曜日よりPlayStation(R)︎5、Xbox Series X|S、PC（SteamおよびEpic Games Store）で発売され、その後にNintendo SwitchTM 2版が続きます。各地域・プラットフォームにおける発売日時は以下の通りです。

世界の発売日時

PlayStation 5

日本：9月12日（金）午前0時（JST）

ニュージーランド、ウェリントン：9月12日（金）午前0時（NZST）

オーストラリア、シドニー：9月12日（金）午前0時（AEST）

シンガポール：9月12日（金）午前0時（SGT）

イギリス、ロンドン：9月12日（金）午前0時（BST）

アメリカ、ニューヨーク州ニューヨーク：9月12日（金）午前0時（ET）

アメリカ、カリフォルニア州サンフランシスコ：9月11日（木）午後9時（PT）

Xbox Series X|S

日本：9月12日（金）午前0時（JST）

ニュージーランド、ウェリントン：9月12日（金）午前0時（NZST）

オーストラリア、シドニー：9月12日（金）午前0時（AEST）

シンガポール：9月12日（金）午前0時（SGT）

イギリス、ロンドン：9月12日（金）午前0時（BST）

アメリカ、ニューヨーク州ニューヨーク：9月12日（金）午前0時（ET）

アメリカ、カリフォルニア州サンフランシスコ：9月11日（木）午後9時（PT）

PC（SteamおよびEpic Games Store）

日本：9月12日（金）午前1時（JST）

ニュージーランド、ウェリントン：9月12日（金）午前4時（NZST）

オーストラリア、シドニー：9月12日（金）午前2時（AEST）

シンガポール：9月12日（金）午前0時（SGT）

イギリス、ロンドン：9月11日（木）午後5時（BST）

アメリカ、ニューヨーク州ニューヨーク：9月11日（木）午前12時（ET）

アメリカ、カリフォルニア州サンフランシスコ：9月11日（木）午前9時（PT）

Nintendo Switch 2

日本：10月3日（金）午前0時（JST）

ニュージーランド、ウェリントン：10月3日（金）午前0時（NZST）

オーストラリア、シドニー：10月3日（金）午前0時（AEST）

シンガポール：10月3日（金）午前0時（SGT）

イギリス、ロンドン：10月3日（金）午前0時（BST）

アメリカ、ニューヨーク州ニューヨーク：10月3日（金）午前0時（ET）

アメリカ、カリフォルニア州サンフランシスコ：10月2日（木）午後9時（PT）

『ボーダーランズ4』 のいずれかのエディションを上記日時までに予約または事前購入すると、予約コンテンツ「ギラギラグローリーパック」*がもらえます。なお、「ギラギラグローリーパック」には当初予定されていたコンテンツに加え、レジェンダリー装備4点とヴォルト・ハンターの頭部1種類が新たに追加されています。詳細はこちら（近日中に日本語更新予定）をご覧ください。

『ボーダーランズ4』 は2025年9月12日（金）にPlayStation 5、Xbox Series X|S、PC（SteamおよびEpic Games Store）で発売されます。Nintendo Switch 2にも2025年10月3日（金）に登場予定です。現在、すべての対象プラットフォームで予約受付中です。

『ボーダーランズ4』 の最新情報や予約については、https://2kgames.jp/borderlands4_jp/をご覧ください。YouTube、Facebook、X、Instagram、TikTokでのフォローもよろしくお願いします。

*予約コンテンツは発売までの期間限定で、その後、ギラギラグローリーパックは別途購入可能となります（ゲーム本編が必要です）。追加コンテンツを受け取るには、インターネット接続が必要です。アイテムは発売時にゲーム内で自動的に付与されます。利用規約が適用されます。