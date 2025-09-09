【FLORIST JP】サービス開始のお知らせ

合同会社GoofyGooby

合同会社GoofyGooby（東京都港区、代表：瀧野茜）は、全国の実力派フローリストと提携し、洗練された祝い花やギフトフラワーをお届けする新サービス 「FLORIST JP」 を開始いたしました。

『FLORIST JP』は、人生の大切な瞬間を彩る花を、確かな技術と感性を持つ一流フローリストがデザインするオンラインプラットフォームです。胡蝶蘭やフラワースタンドといったフォーマルな贈り物から、心のこもった花束やアレンジメントまで、幅広いニーズに対応。全国各地の信頼できるフローリストと連携することで、品質と安心、デザイン性を兼ね備えた花贈りを実現し、贈る人と受け取る人の心をつなぐ「花贈りの新しいスタンダード」を目指します。

【サービス誕生の背景】

花に関する知識と経験を活かしながら『小さな花屋やフローリストにもっと活躍の場を届けたい』という思いから、FLORIST JPを立ち上げました。大手企業のように大量生産・大量流通には頼らず、確かな腕を持つフローリスト一人ひとりの想いを尊重し、その仕事が正しく評価される仕組みをつくることを目指しています。花を通じて人々の心をつなぎ、地域の花屋の価値を次世代に残すこと。それがFLORIST JPの原点です。

【サービスの特徴】

⒈ 全国の信頼できるフローリストと提携

独自の審査基準を設け、確かな技術とデザイン性を持つフローリストのみとパートナーシップを締結。安心して任せられる品質を実現しました。

2. 多様なシーンに対応するフラワーギフト

個展や開業祝いに最適なスタンド花、長寿のお祝いにふさわしい胡蝶蘭、また日常を彩る季節のアレンジメントまで、プライベートにもビジネスシーンにも、幅広い用途に対応します。

3. 想いを届ける新しい形『メッセージbyMovie』

花とともに贈り手のメッセージ動画を届けられる仕組みを導入。単なるギフトではなく動画で気持ちを伝える体験を提供します。

【今後の展望】

FLORIST JPでは、全国のフローリストとお客様をつなぐ架け橋として、より多くのシーンでご利用いただけるサービスへと進化してまいります。まずは法人向けの祝い花や定期的なフラワーアレンジメントの導入など、ビジネスシーンにおける新しい需要にも積極的に対応していく予定です。

さらに、季節や文化行事に合わせた特集企画を展開し、日本ならではの花贈り文化を国内外へ発信していきます。特に注力したいのが、海外在住の方から日本にいる大切な方へ花を贈る国際配送サービスの拡充です。日本企業と既に取引のある海外の企業様を通じた花贈りの需要にも対応し、離れていても気持ちを伝えたい人と日本の贈られる方をつなぎ、花を通じた『贈る心の架け橋』をより広く提供してまいります。

【プロフィール】

東京で芸術と語学を学び、イギリスでデザインと語学を学ぶ留学経験を積む。帰国後は、これまでの学びを活かし、フラワーコーディネーターとして花屋に勤務。冠婚葬祭の空間デザインや制作を担当し、仕入れから打合せ、デザインまで一貫して手がける。その後、大手ブライダル会社にてフラワーデザイナーとしてトータルプロデュースを経験。さらにフラワーコンサルタントとして、数多くの花教室や店舗の立ち上げ、集客支援や運営サポートを行うほか、フラワー講師として生徒指導や資格取得審査員として国内外で活動。これまでの経験を活かし、現在は花を通じた表現や事業サポートの分野で活動している。

【会社概要】

合同会社GoofyGooby 代表：瀧野 茜

◼︎会社名：合同会社GoofyGooby

◼︎代表者：瀧野 茜

◼︎所在地：〒107-0062 東京都港区南青山3-1-36 青山丸竹ビル6F

◼︎事業内容：

・フラワー装飾、制作業務

・フラワーコンサルティング

・ブランドプロデュース

・各種クリエイティブ制作

・WEB運営業務

・業務提携

・マネジメント等

◼︎ブランドサイト：https://floristjp.jp/

◼︎公式ストア：https://www.floristjp.com/