東軟睿馳、Next-Cube-Lite 8MPフロントカメラ一体機を新発売！
安全とスマートを両立する次世代の標準装備
東軟睿馳は、次世代8MPフロントカメラ一体機「Next-Cube-Lite」をリリースしました。卓越した性能、高い信頼性、優れたコストパフォーマンスを誇り、乗用車から商用車まで幅広く対応。自動車メーカーの先進運転支援システム（ADAS）導入を加速し、グローバル安全規制を満たすと同時に、スマートな運転体験を「オプション」から「標準」に変革します。すでに業界トップのOEMから量産受注を獲得！
Next-Cube-Liteの5つの革新ポイント
1. 多車種対応でコストを最適化
高性能ドメインコントローラー同等の感知技術を採用。AEB、LKA、LCCCityなどの先進機能を多様な車種に迅速展開し、低コストで高性能を実現。
2. 最高水準の安全性能
歩行者や自転車など脆弱な交通参加者を高精度に検知し、自動ブレーキをサポート。i-VISTA、C-NCAPなどで「五つ星」評価を獲得可能。
3. 進化したアクティブセーフティ
300mの長距離検知、120°広角FOV、最高120km/hの自動ブレーキを実現。急な割り込みや飛び出し、トンネル走行でも迅速かつ安定に対応。
4. 快適でスマートな走行体験
ACCのスムーズな制御、大曲率カーブの安定走行、信号交差点の連続走行、歩行者への配慮など、運転者の負担を軽減し快適性を向上。
5. 高効率・低消費電力の設計
10nmプロセスチップ搭載、5TOPSのAI演算能力で、消費電力わずか7W。厳しい車載環境でも長期安定動作を保証。
商用車にも革新を
Next-Cube-Liteは、商用車向けに死角解消やリスク予測を強化。低コストで高性能な安全装備を実現し、ISA、LKA、ACCなどの拡張にも対応。商用車のスマート化を加速します。
未来の運転を、今、標準に
グローバルな自動車産業が安全性とスマート化を追求する中、Next-Cube-Liteは高性能と低コストを両立し、OEMに法規制対応と市場ニーズを満たす強力なソリューションを提供。安全でスマートな移動体験をすべての車両に届けます。
配信元企業：Reach Automotive Technology Japan株式会社
配信元企業：Reach Automotive Technology Japan株式会社
