小学生対象・参加無料のサッカーイベント「ジョガスポ×立川アスレ フットボールフェスティバル」開催！～元日本代表・太田宏介氏らが参加！サッカー教室に加え、スペシャルマッチも実施～
立川市を拠点にFリーグ ディビジョン1に所属するフットサルクラブ「立川アスレティックFC」（本拠地：東京都立川市、代表理事：皆本晃）は、9月14日(日)にドーム立川立飛にて小学生を対象としたサッカー教室およびスペシャルエキシビジョンマッチを行う「ジョガスポ×立川アスレ フットボールフェスティバル」を開催することをお知らせいたします。
■当企画の目的
このイベントは、小学生を対象とした参加無料のサッカー教室を通じて、すべての子どもたちがサッカーやスポーツを楽しめる場所をつくることを目的としています。
太田宏介さんは、「この活動を通じて、多くの子どもと家族を幸せにしたい」という想いで、
JOGASPO（ジョガスポ）という取り組みを始めました。
そして、立川アスレティックFCは「スポーツで、人生に大きな夢と、毎日に小さな彩りを」というクラブ理念を大切にしています。
このイベントでは、そんな2つの想いをカタチにし、サッカーの楽しさや仲間と過ごす喜びを、できるだけ多くの子どもたちに感じてもらいたいと考えています。
たとえ家庭の事情や環境が違っていても、「サッカーって楽しい」「またやってみたい」と思えるような体験を、子どもたちに届けることがこの活動の目標です。
■スペシャルゲスト
太田 宏介 (元サッカー日本代表)
長谷川アーリアジャスール (元プロサッカー選手)
河野 広貴 (元プロサッカー選手)
長谷川 悠 (元プロサッカー選手)
立川アスレティックFC (日本フットサルリーグ所属)
■協賛企業
・株式会社立飛ホールディングス 様
・株式会社宮光園 様
・株式会社NORINAX 様
・ゑえやん合同会社 様
・宮崎建設株式会社 様
・株式会社ライフェックス 様
【イベント概要】
開催日 2025年9月14日（日）
会場 ドーム立川立飛（〒190-0015 東京都立川市泉町500-4）多摩モノレール「立飛駅」徒歩1分
タイムスケジュール 9:15～ 受付開始 10:00～11:30 サッカー教室（対象：小学生）
11:30～12:00 チームレジェンド vs 立川アスレティックFC スペシャルエキシビジョンマッチ
参加費 無料
募集人数 小学生60名（親子参加可）
一般社団法人 立川アスレティックFC 概要
法人名称：一般社団法人 立川アスレティックFC
代表理事：皆本 晃
所在地：〒190-0003 東京都立川市栄町6丁目1-１立飛ビル7号館305
URL：https://tachikawa-athletic.jp/