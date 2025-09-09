小学生対象・参加無料のサッカーイベント「ジョガスポ×立川アスレ フットボールフェスティバル」開催！～元日本代表・太田宏介氏らが参加！サッカー教室に加え、スペシャルマッチも実施～

一般社団法人立川アスレティックFC

立川市を拠点にFリーグ ディビジョン1に所属するフットサルクラブ「立川アスレティックFC」（本拠地：東京都立川市、代表理事：皆本晃）は、9月14日(日)にドーム立川立飛にて小学生を対象としたサッカー教室およびスペシャルエキシビジョンマッチを行う「ジョガスポ×立川アスレ フットボールフェスティバル」を開催することをお知らせいたします。

■当企画の目的

このイベントは、小学生を対象とした参加無料のサッカー教室を通じて、すべての子どもたちがサッカーやスポーツを楽しめる場所をつくることを目的としています。

太田宏介さんは、「この活動を通じて、多くの子どもと家族を幸せにしたい」という想いで、

JOGASPO（ジョガスポ）という取り組みを始めました。

そして、立川アスレティックFCは「スポーツで、人生に大きな夢と、毎日に小さな彩りを」というクラブ理念を大切にしています。

このイベントでは、そんな2つの想いをカタチにし、サッカーの楽しさや仲間と過ごす喜びを、できるだけ多くの子どもたちに感じてもらいたいと考えています。

たとえ家庭の事情や環境が違っていても、「サッカーって楽しい」「またやってみたい」と思えるような体験を、子どもたちに届けることがこの活動の目標です。

■スペシャルゲスト

太田 宏介 (元サッカー日本代表)

長谷川アーリアジャスール (元プロサッカー選手)

河野 広貴 (元プロサッカー選手)

長谷川 悠 (元プロサッカー選手)

立川アスレティックFC (日本フットサルリーグ所属)

■協賛企業

・株式会社立飛ホールディングス 様

・株式会社宮光園 様

・株式会社NORINAX 様

・ゑえやん合同会社 様

・宮崎建設株式会社 様

・株式会社ライフェックス 様

【イベント概要】

開催日 2025年9月14日（日）

会場 ドーム立川立飛（〒190-0015 東京都立川市泉町500-4）多摩モノレール「立飛駅」徒歩1分

タイムスケジュール 9:15～ 受付開始 10:00～11:30 サッカー教室（対象：小学生）

11:30～12:00 チームレジェンド vs 立川アスレティックFC スペシャルエキシビジョンマッチ

参加費 無料

募集人数 小学生60名（親子参加可）

一般社団法人 立川アスレティックFC 概要

法人名称：一般社団法人 立川アスレティックFC

代表理事：皆本 晃

所在地：〒190-0003 東京都立川市栄町6丁目1-１立飛ビル7号館305

URL：https://tachikawa-athletic.jp/