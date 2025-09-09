ＡＩ革命の嵐は、我々の教育、仕事、人生の在り方を、根本から変えていく。数々の未来論を語ってきた田坂広志学長が洞察する。田坂広志アカデメイア秋季講演会　１０月５日（日）開催

学校法人 ２１世紀アカデメイア会員登録はこちらから :https://q.bmd.jp/bm/p/f/tf.php?id=bm51706kp&task=regist

ＡＩ技術の急速な発達と普及によって

「文献知」と「論理思考」による仕事は

その大半が、ＡＩに代替されていき

さらには

「集合知」と「直観判断」による仕事さえ

ＡＩが担っていくようになります

では、これからのＡＩ時代

我々の学び方、働き方、生き方は

どう変わっていくのか

その洞察とビジョンを

Forbes Japanや東洋経済など

数多くのビジネス誌で提言し続けてきた

田坂広志学長が

AI革命の嵐は、これから、

教育、仕事、人生を、どう変えるのか

という演題を掲げ

「田坂広志アカデメイア」秋季講演会

を１０月５日（日）に

東京国際フォーラムで開催します

参加をご希望の方は

田坂広志アカデメイアに

下記より会員登録のうえ、お申込みください

（会員登録費と講演会参加費は、不要）

会員登録はこちらから(https://q.bmd.jp/bm/p/f/tf.php?id=bm51706kp&task=regist)

◆ 「AI革命の嵐」とは ◆

「AI革命の嵐」と述べると

誇大に聞こえるかもしれません

しかし、それは決して誇大ではありません

これからのAI革命によって

教育機関は「存在意義」を失い

職業人は「仕事」を失い

個人は豊かな「人間関係」を失う

可能性さえあるのです

では、これからのＡＩ革命の時代

我々は、どのような

学び方、生き方、働き方

をめざすべきなのか



本講演では

田坂広志学長が、そのことを語ります

◆ 開催概要 ◆

■講演会名■

田坂広志アカデメイア 秋季講演会

■演題■

ＡＩ革命の嵐は、これから、

教育、仕事、人生を、どう変えるのか



■開催日■

２０２５年１０月５日（日）

１４時００分 開演

■会場■

東京国際フォーラム

（東京都千代田区丸の内３丁目５番１号）

■申し込み方法■

「田坂広志アカデメイア」への会員登録後

申込フォームからお申込みください

田坂広志アカデメイア 会員登録はこちら(https://q.bmd.jp/bm/p/f/tf.php?id=bm51706kp&task=regist)

（開演時間などの詳細は、当選者へご連絡します）

■会員登録費と参加費■

いずれも不要

◆ ご取材について ◆

激動の時代

様々なテーマを取り上げ

教育の未来、ビジネスの未来、社会の未来を語る

本講演会は

メディアの皆さまの取材を広く受け付けております



講演内容についての

田坂学長へのインタビュー

を希望される方は

下記にご連絡を

学校法人 ２１世紀アカデメイア

開発・広報本部 広報チーム

メールはこちらへ(https://www.akademeia21.com/mail/)

２１世紀アカデメイア・グループ 代表

学校法人 ２１世紀アカデメイア 理事長・学長

田坂広志

東京大学卒業 同大学院修了

（工学博士：原子力工学)

総理大臣の特別顧問である内閣官房参与

世界の大統領・首相が集まるダボス会議のメンバー

４人のノーベル平和賞受賞者が特別会員を務める

世界賢人会議・ブダペスト・クラブの日本代表

などを務め、国際的に活躍

国内外８８００名の経営者やリーダーを育成してきた

田坂塾・塾長であり

『田坂広志 人類の未来を語る』

『目に見えない資本主義』

『知性を磨く』 『教養を磨く』 『人間を磨く』 『運気を磨く』

『成長の技法』 『仕事の思想』

『人生の成功とは何か』

など、多岐にわたる分野で

国内・海外１５０冊余の著書を上梓

２０２３年４月から

学校法人 ２１世紀アカデメイア 理事長・学長

に就任

２０２４年９月から

オンライン国際大学や国際シンクタンク

多文化教育の普及財団、カリフォルニア州姉妹都市協会

などと連携した

２１世紀アカデメイア・グループ代表

にも就任

田坂広志アカデメイア 公式ＨＰ(https://hiroshitasaka-akademeia.com/)

◆ 学校法人 ２１世紀アカデメイア ◆

第４次産業革命が急速に進展し

ロボティクスや人工知能（ＡＩ）が社会に広がっていく時代には

人材に求められる条件が根本から変わっていきます

その結果、ただ大学で「知識」を学んだだけの人材は

生き残れません

また、ただ専門学校で「技能」を身につけただけの人材は

活躍できません

これからの時代、職場や企業、業界や社会において

優れたリーダーシップを発揮して活躍する人材は

人間だけが発揮できる高度な能力である

「５つのプロフェッショナル力」と

「５つの人間関係力」

を身につけた人材です

２１世紀アカデメイアは

この人材を育成するための独自の実践体験的なカリキュラム

「セブン・ステップ・カリキュラム」

を開発し

すべての学生に提供しています

学校法人 ２１世紀アカデメイア公式ＨＰ(https://www.akademeia21.ac.jp/)

◆ キャンパス・ネットワーク ◆

