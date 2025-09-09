こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ドローンショー国内シェアNo.1のレッドクリフがfreee販売を導入 プロジェクト型ビジネスの鍵である案件別収支管理の基盤を固め、IPO準備へ
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、株式会社レッドクリフ（本社：東京都港区、代表者：佐々木孔明、以下「レッドクリフ」）のfreee販売の活用事例を公開したことをお知らせします。
■急激な従業員増加とIPO準備に向けて、内部統制に課題を感じ経営基盤を構築へ
レッドクリフは2025年の大阪・関西万博で、開幕初日に2,500機のドローンショーを成功させ、その後も会期中の半年間にわたり連夜1,000機のドローンショーを実施しています。同社はドローンショー国内シェアNo.1を誇り「夜空に『驚き』と『感動』を」というミッションの下、ドローンショーを通じて世界に誇る日本の文化やコンテンツを発信しています。
会社の急成長に伴い、設立から6年間で従業員が10名から50名超に増える中、属人的な運用体制が限界を迎えていました。特に、チャット中心のやりとりや属人化したデータ共有により、注文書に不備があるまま案件が進んでしまうという「ヒヤリハット」事例が発生していました。また、各営業担当が案件ごとの収支を個別にスプレッドシートで管理していたため、全社の利益状況をリアルタイムで把握することが困難で、迅速な経営判断が妨げられていました。上場を目指す企業として、業務フローの透明性と一貫性、そして強固な内部統制を構築することは避けては通れない課題であり、このままの運用体制では上場企業にふさわしい体制とは言えないと判断し、早急な見直しに着手しました。
■顧問税理士との連携を核に、6つのfreeeプロダクトを連携させて業務改善を加速
顧問税理士がfreeeのプロダクトを使用していたため、創業からfreee会社設立を活用し設立を行い、freee会計を利用していました。内部統制や案件管理議題に関しても、同じfreeeのプロダクトで対応できると聞き、freee販売の導入を決定しました。他にも、freee人事労務、freeeサイン、freeee工数管理を活用しており、freeeさえ入れておけばなんでもできてしまう「オールインワン」な点に魅力を感じていました。
レッドクリフでは業務フローが未整備な状況でしたが、freeeのサポート担当者による業務フロー構築の支援もあり、「何かあったら相談できる」という安心感のもと、システム構築をスムーズに進めることができました。
■「スタートアップにこれ1本」freee販売で実現したIPO準備を支える強固な案件管理体制する
freee販売の導入により、受発注データと原価情報が一つのシステムに集約できたことで案件ごとの利益状況をリアルタイムで把握できるようになり、部門を越えたデータ共有が可能となりました。また、販売フローの管理が管理部門主導となったことで、営業部門は営業活動に、制作部門は制作業務に集中できる体制が整いました。そのため、チェック漏れによるリスクの軽減と業務負担の軽減の両方が叶いました。さらに、これまで把握が難しかった人件費や立替経費、ドローンの減価償却費も案件単位で管理できるため、より正確な原価管理と利益把握が実現し、経営判断の精度向上にも繋がりました。
その結果、IPO準備を進める上で不可欠な「事業計画の妥当性」や「来期の成長性の蓋然性」をデータに基づいて説明できる基盤を整え、法人の成長に寄り添い、状況に合わせて機能を増やし課題解決へ導くfreeeのプロダクトは、まさに「スタートアップにこれ1本」と言える存在となっています。レッドクリフは今後もfreeeのプロダクトを活用し、これまでにない独自のドローンショーを作り上げ、新たな事業の軸を確立していきたいと考えています。
導入事例URL：https://www.freee.co.jp/cases/redcliff/
■株式会社レッドクリフ 会社概要
会社名：株式会社レッドクリフ（REDCLIFF, Inc.）
代表者：代表取締役 佐々木孔明
設立日：2019年5月15日
所在地：東京都港区虎ノ門5-9-1 麻布台ヒルズガーデンプラザB
事業内容：ドローンショーの企画・運営、ドローン機体販売、ドローン空撮、ドローンプログラミング教室の企画・運営
https://redcliff-inc.co.jp/
■フリー株式会社 会社概要
会社名：フリー株式会社
代表者：CEO 佐々木大輔
設立日：2012年7月9日
所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F
https://corp.freee.co.jp/
＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/
＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/
freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。
