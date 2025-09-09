【実施報告】キーコーヒー創業105周年イベント次世代に向けて“コーヒーの魅力”を訴求



日本最大級の子ども向け『教育×オンライン』プラットフォームを展開するキッズウィークエンド株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役兼CEO：三浦 里江、以下「キッズウィークエンド」）と共同で『親子で学ぶ！コーヒーのヒミツ～工場見学＆クイズ大会～』をオンラインにて開催しました。コーヒーの基礎知識やいれ方をクイズ形式で説明したほか、当社の関東工場に搬入されたコーヒー生豆が商品化されるまでの様子を動画を交えながら紹介。事前にお申込みいただいた532世帯893名とコーヒーの香りや味わいのヒミツに迫りました。

本イベントは9月下旬、アーカイブ配信を予定しています。









■オンラインイベント：親子で学ぶ！コーヒーのヒミツ～工場見学＆クイズ大会～日本最大級の子ども向け『教育×オンライン』プラットフォームを展開するキッズウィークエンド株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役兼CEO：三浦 里江、以下「キッズウィークエンド」）と共同で『親子で学ぶ！コーヒーのヒミツ～工場見学＆クイズ大会～』をオンラインにて開催しました。コーヒーの基礎知識やいれ方をクイズ形式で説明したほか、当社の関東工場に搬入されたコーヒー生豆が商品化されるまでの様子を動画を交えながら紹介。事前にお申込みいただいた532世帯893名とコーヒーの香りや味わいのヒミツに迫りました。本イベントは9月下旬、アーカイブ配信を予定しています。











■リアルイベント：親子で楽しむ！はじめてのコーヒー体験当社の「コーヒー教室」が開講70周年を記念して『親子で楽しむ！はじめてのコーヒー体験』を「コワーキングスペース いいオフィス浜松町 by wedo（東京都港区）」にて開催。“はじめてのコーヒー体験”をコンセプトに、簡易抽出型コーヒー「ドリップ オン®」を使った「コーヒーの抽出体験」、子どもでも楽しめる「アレンジコーヒー作り体験」、コーヒーグラウンズ（抽出後のコーヒー粉）を使用した「消臭剤作り」の3つのセミナーを展開。18世帯36名の親子にご参加いただきコーヒーの楽しみ方を訴求しました。■参加者の声（一部抜粋）・コーヒーは普段から馴染みはあるのですが、消臭剤やアレンジコーヒーは特別感があり大満足でした。・コーヒーアレンジ体験は家でも家族に作ってあげようと意欲的でした。・ドリップコーヒーを作ることも初めてなので、とても良い経験をさせていただきました。■「コーヒー教室」について