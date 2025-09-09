こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【実施報告】キーコーヒー創業105周年イベント次世代に向けて“コーヒーの魅力”を訴求
550世帯929名の親子へ発信
キーコーヒー株式会社（本社：東京都港区、社長：柴田 裕）は、創業記念日である8月24日に小学生とその保護者を対象とした夏休みイベントを“オンライン”と“リアル”にて開催。お申込みされた550世帯929名に向けてコーヒーの楽しみ方や魅力を訴求しました。
■リアルイベント：親子で楽しむ！はじめてのコーヒー体験
当社の「コーヒー教室」が開講70周年を記念して『親子で楽しむ！はじめてのコーヒー体験』を「コワーキングスペース いいオフィス浜松町 by wedo（東京都港区）」にて開催。“はじめてのコーヒー体験”をコンセプトに、簡易抽出型コーヒー「ドリップ オン®」を使った「コーヒーの抽出体験」、子どもでも楽しめる「アレンジコーヒー作り体験」、コーヒーグラウンズ（抽出後のコーヒー粉）を使用した「消臭剤作り」の3つのセミナーを展開。18世帯36名の親子にご参加いただきコーヒーの楽しみ方を訴求しました。
■参加者の声（一部抜粋）
・コーヒーは普段から馴染みはあるのですが、消臭剤やアレンジコーヒーは特別感があり大満足でした。
・コーヒーアレンジ体験は家でも家族に作ってあげようと意欲的でした。
・ドリップコーヒーを作ることも初めてなので、とても良い経験をさせていただきました。
■「コーヒー教室」について
「コーヒー教室」は、キーコーヒーが1955年に開講したコーヒーのいれ方や楽しみ方を提供する教室で、これまでに約37万人が受講しています（※）。開講当時は、喫茶店ブームを背景に増加した喫茶店の開業予定者を支援する目的で活動。その後、家庭内外におけるコーヒーの楽しみ方の多様化を受け、2008年には一般生活者向けのカリキュラムを設けました。現在では、受講者の目的やレベルに合わせた約12種類のセミナーを常設するほか、動画コンテンツも発信。“リアル”と“デジタル”を融合させ、コーヒーの楽しみ方や喫茶の魅力を伝えるとともに、コーヒーの抽出技術や知識を学べる場を提供しています。※当社調べ
2025年に開講70周年を迎えました！
「コーヒー教室」のセミナー情報についてはこちら ⇒https://www.keycoffee.co.jp/shop/pages/seminar.aspx
キーコーヒーは、『珈琲とKISSAのサステナブルカンパニー』を掲げ、喫茶文化の継承と持続可能なコーヒー生産を実現する事業活動を行ってまいります。
本件に関するお問合わせ先
キーコーヒー株式会社 広報チーム 担当 岡田・永坂
TEL 03-5400-3069／Email key1@keycoffee.co.jp
『親子で学ぶ！コーヒーのヒミツ～工場見学＆クイズ大会～』の様子 『親子で楽しむ！はじめてのコーヒー体験』の様子
