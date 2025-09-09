【大阪初開催！】ポーカーが強い学生は戦略思考と判断力がズバ抜けている！？ポーカーで“内定オールイン”へ！「ポーカー採用in大阪」9/26に開催
株式会社カケハシスカイ（本社：東京都新宿区、代表：中川智尚、以下：当社）は、2027年卒学生を対象とした新卒採用イベント「ポーカー採用」を、2025年9月26日（金）に大阪で開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329206&id=bodyimage1】
本イベントは、2026年卒向けの初開催時に想定を超える学生からの応募が集まり、参画企業からも高評価を得たほか、複数のメディアでも紹介されるなど大きな反響を呼んだことを受けて、今年度も開催が決定しました。今回初開催である大阪開催では、募集開始から短期間で学生40名の定員が満員となり、注目度の高さがうかがえます。
参加学生と企業の人事担当者が、ポーカーを通じて交流。採用側と学生の垣根を超えたコミュニケーションを通じて、採用活動につなげることを目的としています。
※昨年開催の様子
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329206&id=bodyimage2】
■ポーカー採用イベントの概要
ポーカーは、その戦略性や意思決定力がビジネスと共通していると言われる知的スポーツです。
本イベントでは、就活生がポーカーを通じて自身の論理的思考力や洞察力を発揮し、企業担当者と交流できる機会を提供します。人事担当者は、学生の性格や判断力を観察でき、ポーカーというゲームを通じて、よりリアルなコミュニケーションを取ることが可能です。
2026年卒向けイベントでは、参画企業・参加学生からも大変好評を博し、テレビ・Web・新聞を含む複数のメディアにも取り上げられた反響を受け、2027年卒向けにも継続開催が決定しました。
■前回の開催レポートはこちらから
【2026年度新卒採用イベント】ポーカー採用開催レポート
https://www.kakehashi-skysol.co.jp/download/29999.html/
■開催概要
開催日：2025年9月26日（金）12:00～18:00
会場：アルパカジノALPA-CASINO（心斎橋駅徒歩5分）
（https://www.alpacasino.net/）
参加人数：学生 40名、企業 5社
概要：学生と企業の人事担当者がポーカーを通じて交流し採用活動につなげることを目的としています。 当日は、世界で最もポピュラーなNLH（ノーリミットテキサスホールデム）形式で5回戦をおこない、初期チップからの純増で順位を決定。上位3名を表彰いたします。
企業申込：https://poker.tray-trace.com/
学生エントリー：https://pokerentry.tray-trace.com/
■ポーカー採用の特徴
学生の能力発揮の場
ポーカーの特性である戦略性や判断力が、ビジネスの世界でも重要なスキルとして評価されます。
企業担当者と直接交流
学生と企業の人事担当者がポーカーを通じて交流し、学生の個性や思考スタイルを観察できます。
新しい就活の形
ポーカーを通じた交流という新しい形式で、従来の面接では見られない学生の一面を発見できます。
■ポーカー採用開催の背景
本イベントでおこなうポーカーは、健全な楽しみとして親しまれている「アミューズメントポーカー」です。
戦略性や判断力が求められる知的スポーツとして、若い世代を中心に日本でも人気が高まり、国内では100万人以上のプレイヤーがいるとされています。
特にZ世代には「マインドスポーツ」として広く浸透しており、ビジネスにおける意思決定とポーカーの親和性の高さから、採用活動における有効な接点として注目されています。
