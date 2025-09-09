住宅用コルクフローリングの世界市場2025年、グローバル市場規模（ナチュラルコルクフローリング、カラフルコルクフローリング）・分析レポートを発表
2025年9月9日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「住宅用コルクフローリングの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、住宅用コルクフローリングのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本レポートによると、世界の住宅用コルクフローリング市場は2023年に84億6,570万米ドルと評価され、2030年には122億8,000万米ドルに達すると予測されています。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.5%と見込まれています。住宅用コルクフローリングは自然素材を活用した環境に優しい床材として注目されており、特に健康志向やサステナビリティへの関心の高まりを背景に需要が拡大しています。
________________________________________
主要企業分析
本市場の主要プレイヤーにはAmorim、Corksribas、USFloors、Granorte、MJO Cork、Home Legend、We Cork、Zandur、Expanko、Capri cork、Globus Cork、Jelinek Cork Group、RCC Flooring、DuroDesign、Wicandersなどが含まれています。これらの企業は製品の品質向上やデザイン性の強化に注力し、住宅市場の多様なニーズに対応しています。欧州企業は長年の伝統と技術力を背景に高いブランド価値を確立しており、北米やアジアの企業はデザイン性やコスト競争力を活かして成長を図っています。
________________________________________
競争環境
住宅用コルクフローリング市場は自然素材への回帰傾向や環境規制の強化を背景に拡大しており、各社は製品の差別化を進めています。特に「ナチュラルコルクフローリング」と「カラフルコルクフローリング」の2タイプにおいて、消費者の嗜好に合わせた製品展開が競争の鍵となっています。自然素材本来の風合いを活かした製品は高級住宅市場で支持を得る一方、多彩なカラー展開は若年層やデザイン重視の層に人気を集めています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別に見ると、北米と欧州は安定した成長を遂げています。政府の環境政策や消費者の健康意識の高まりが市場を後押ししています。アジア太平洋地域では特に中国が大きなシェアを占めており、強固な製造基盤と旺盛な国内需要、政策支援により世界市場をリードしています。日本や韓国でも環境対応型住宅への関心の高まりにより需要が拡大しています。南米や中東・アフリカは発展途上段階ですが、住宅建設需要の増加に伴い今後の成長が期待されます。
________________________________________
市場区分（タイプ別）
住宅用コルクフローリングは「ナチュラルコルクフローリング」と「カラフルコルクフローリング」に分類されます。ナチュラルタイプは自然素材の質感をそのまま活かし、高級感や快適性を求める層に人気です。カラフルタイプはインテリアデザインの多様化に対応し、モダン住宅や若年層を中心に需要が高まっています。
________________________________________
市場区分（用途別）
用途別では、主に「寝室」と「リビングルーム」が中心です。寝室では健康志向の高まりから自然素材としての快適性が評価されており、リビングルームではデザイン性と耐久性の両立が求められています。そのほか、廊下やホームオフィスなど新しい用途への展開も進み、市場の裾野は広がりを見せています。
