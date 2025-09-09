日本害虫駆除市場は、先進的な総合的害虫管理ソリューションと環境に優しい化学的イノベーションを原動力として、2033年までに22億2830万米ドルに達すると予測されている
日本害虫駆除市場は2024年に15億2600万米ドルの規模に達し、2033年までに22億2830万米ドルに成長すると予測されている。2025年から2033年までの予測期間における年平均成長率（CAGR）は5.8％となる見込みである。害虫駆除は、蚊、ゴキブリ、トコジラミ、ノミ、イエバエなど、人間の健康を脅かす有害な昆虫の管理を含む。これらの害虫はマラリア、デング熱、ライム病、サルモネラ症などの深刻な疾病の媒介者となる一方、アレルギー反応を引き起こす。特にイエバエは、住宅地、ごみ処理場、食品貯蔵場所など、様々な人間の生息地で繁殖する。
市場のダイナミクス
成長の原動力：都市化と気候変動
日本害虫駆除市場産業は、急速な都市化、人口密度の増加、商業活動の強化により、大幅な成長を目の当たりにしています。 都市の拡大は地域を越えた害虫の移動を容易にし、人間の移動性の向上と交通量の増加はそれらの広がりをさらにサポートします。 専門家は、これらの要因を市場成長の主要な触媒として広く認識しています。
さらに、天候パターンの変化と気候の持続的な変化は、害虫の個体数の増加に寄与し、農業生産、特に小麦、大豆、トウモロコシなどの作物に影響を与えます。 より暖かい温度は成長する季節を拡張し、植物の開発を加速し、同時により頻繁な繁殖周期をもたらす昆虫の新陳代謝を高めます。 例えば、伝統的に年に二つのサイクルを完了した昆虫は、現在、大幅に全体の人口を増加させる、複数回を再現することができます。 このような都市化と気候主導の害虫の拡散の収束は、予測期間を通じて日本の市場拡大を促進すると予想されます。
市場の課題：害虫駆除化学物質による健康リスク
市場の成長の可能性にもかかわらず、農薬の使用はかなりの健康と環境への懸念を示しています。 害虫駆除化学物質は殺生物剤として機能し、害虫の特定の生物学的システムを標的とし、そのうちのいくつかはヒト酵素に類似している。 その結果、長時間の曝露は、ヒトおよび鳥、魚、および有益な昆虫を含む他の非標的種に健康上のリスクをもたらす可能性がある。 食品および吸入または皮膚曝露中の残留農薬は、様々な病気につながり、市場の採用に障壁を作り出す可能性があります。 これらの健康上のリスクは、予測期間中の日本の害虫駆除業界にとって重要な制約であり続けています。
機会：害虫駆除ソリューションの広範な利用可能性
住宅と農業の両方の環境で害虫を管理する必要性が高まっているため、市場拡大の機会が生まれています。 人口動態の変化と相まって、現代のライフスタイルは、害虫の蔓延のより高い有病率につながっています。 農業では、特に環境汚染が害虫の成長に寄与するため、効果的な害虫管理が作物収量を最大化するために重要になっています。 作物管理プログラムや強制的な農薬の使用を含む政府の取り組みにより、害虫駆除製品はよりアクセスしやすくなりました。 効果的なソリューションのこの容易な可用性は、今後数年間で日本の市場の成長をサポートすることが期待されます。
主要企業のリスト：
● Sumitomo Chemical Co. Ltd.
● BASF SE
● Syngenta AG
● UPL Limited （Arysta LifeScience）
● FMC Corporation
● Rentokil Initial plc
● Anticimex
市場セグメンテーションの洞察
製品別
化学セグメントは、予測期間中に日本害虫駆除市場を支配すると予測されています。 化学害虫駆除ソリューションは、真菌および胞子を排除し、マイコトキシン産生病原体を減少させ、害虫根絶のための費用対効果の高い方法を提供する上で、その有効性のために評価されています。 これらの利点は農業および商用アプリケーションのための好まれた選択として化学製品を置く。
