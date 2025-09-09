こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
肉つけうどん店「うつけ」期間限定メニュー「3種チーズのまぜうどん」
濃厚チーズと和の旨みが織りなす、至福の一杯
販売期間：2025年9月16日（火）～11月末
肉つけうどん専門店「うつけ」では初夏のおすすめとして、期間限定スペシャルメニュー「3種チーズのまぜうどん」を9月16日（火）より期間限定で提供します。
「3種チーズのまぜうどん」は、クリームチーズ、マスカルポーネ、レッドチェダー、3種の個性豊かなチーズを味噌玉とともに、絶妙なコシと弾力、のどごしのうどんにトッピング。うどんの温かさで、とろりと溶けたチーズの濃厚なコクとまろやかな余韻がうどんにしっかり絡みつき、仕上げに秋月に見立てた卵黄を絡めれば、さらにまろやかでクリーミーな味わいに。味噌がチーズの旨みを引き立てる、和と洋が絶妙に融合した“やみつき必至”の口福感をお楽しみいただけます。
肉つけうどん「うつけ」 期間限定スペシャルメニュー 販売概要
◇ 提供期間：
2025年9月16日（火）～11月末
◇ 提供商品：
「3種チーズのまぜうどん」 並1,050円 大1,100円 特大1,150円 ※いずれも税込
◇ 販売店舗：
肉つけうどん「うつけ」 霞ヶ関飯野ビル店
東京都千代田区内幸町2丁目1番1号 飯野ビルディングＢ1／TEL 03-6550-8921
＜「うつけ」 店舗概要 ＞
肉つけうどん専門店「うつけ」は、北海道産小麦を100％使用した自家製の平打ち太麺を、つけ麺スタイルでお召し上がりいただく肉つけうどん専門店として、東京・霞が関駅直結の飯野ビルディング内に店舗を構えています。看板メニューの冷たいつけ汁の「牛肉辛つけうどん」と、温かいつけ汁の「豚肉熱汁つけうどん」ほか、本格的な自家製麺を気軽にお楽しみいただけます。
また、ディナータイム17時からは、「うどん出汁酒場 うつけ」として、自慢の出汁を活かした料理やおつまみなど、お酒と一緒に楽しめる夜限定メニューをご提供し、営業しています。お酒の〆には、うつけ名物つけうどん＆コシ自慢のうどん各種がおすすめです。
「うつけ」のこだわり“うどん”と“つゆ”
「うつけ」のうどんは、北海道産小麦を100%使用して店内で製麺、２段階熟成でしっかり育てたうえで茹で上げ、冷水で一気に締めて提供。艶のある平打ちの太麺はもっちりと噛み心地がよく、コシとのどごしを楽しめます。うどんをつけるつゆは、４種類の「ふし」（潤目鰯、鯖、宗太鰹、鰯）と昆布で丁寧にひいた出汁と、醤油をベースにした「かえし」で風味豊かに仕上げています。
店舗名 ： うつけ 霞ヶ関飯野ビル店
所在地 ： 東京都千代田区内幸町2丁目1番1号 飯野ビルディングＢ1 ／ TEL 03-6550-8921
営業時間： 「肉つけうどん うつけ」 11：00～16：00（LO 15:30）
「うどん出汁酒場 うつけ」 17：00～22：30（LO 22:00） ※土・日・祝 休業
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社 WDI JAPAN マーケティング部 TEL：03-3470-5307
広報：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press
