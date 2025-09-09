¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ËÜ²»¤ÇÏÃ¤»¤ëÍ­ÎÁ²»À¼ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖArtistspoken¡×5¼þÇ¯¤Ç¥µー¥Ó¥¹½é¤È¤Ê¤ë¡È200ÁÈ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎËÜ²»¤òÂÎ¸³¤Ç¤­¤ëÅ¹ÊÞ¡É¡ØArtistspoken¸¶½ÉÅ¹/Å¸¡Ù´ü´Ö¸ÂÄê¥ªー¥×¥ó

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´11Ëç)

³ô¼°²ñ¼ÒÇîÊóÆ²

³ô¼°²ñ¼ÒÇîÊóÆ²¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ì¾ÁÒ·ò»Ê¡¢°Ê²¼ ÇîÊóÆ²¡Ë¤Î±¿±Ä¤¹¤ëÍ­ÎÁ²»À¼ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖArtistspoken¡×¡Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥¹¥Ýー¥¯¥ó¡Ë¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹³«»Ï5¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ËÂ¤¤¤Ç¤­¤¿ËÜ²»¤òÅ¸¼¨¤·ÂÎ¸³¤Ç¤­¤ë¡ØArtistspoken¸¶½ÉÅ¹/Å¸¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯9·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Þ¤Ç¤Î6Æü´Ö¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¸¶½É¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£




¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ËÜ²»¤ò¸ì¤ë¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¡¢Í­ÎÁ²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤­¤¿Artistspoken¡£Podcast¤ä²»À¼ÇÛ¿®¤¬¹­¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤«5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿º£¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡Ö¤³¤³¤Ç¤·¤«Ä°¤±¤Ê¤¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎËÜ²»¡¦¸ÀÍÕ¤ÈÀ¼¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÅ¹ÊÞ¤ò¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£


Å¹ÊÞÆâ¤Ç¤Ï¡¢Artistspoken¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÁíÀª200ÁÈ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÆÏ¤±¤Æ¤­¤¿¸ÀÍÕ¤ä²»À¼¤òÅ¸¼¨¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÍèÅ¹¤·¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤â¡ÖËÜ²»¤Ç¸ì¤ì¤ë¾ì½ê¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿²»À¼¼ýÏ¿ÂÎ¸³¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖËÜ²»¼ýÏ¿¥Öー¥¹¡×¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤1ÅÀ¤â¤Î¤Î¡Ö¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈVoice¥ì¥³ー¥É¡×¤ä¡¢¸Ä¿ô¸ÂÄê¤Î¡Ö¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈVoice¥«¥»¥Ã¥È¥Æー¥×¡×¤Ê¤ÉArtistspoken ¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£


¥ªー¥×¥ó´ü´ÖÃæ¡¢¸µÝ¯ºä46¤ÎóîÆ£ÅßÍ¥²Ö¤ä9ÈÖ³¹¥ì¥È¥í¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¿Íµ¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÁíÀª10ÁÈ¤Ë¤è¤ëPodcastÈÖÁÈ¸ø³«¼ýÏ¿¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£



¢£»²²Ã¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é¤ÎArtistspoken5¼þÇ¯¤ª½Ë¤¤¥³¥á¥ó¥È



¡¦A¥Þ¥Ã¥½ ²ÃÇ¼¡Ê¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡Ë



OP¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¤¹¡£
Æü¡¹¥¢ー¥¹¥Ý¤é¤·¤µ¤¬ÊÑÍÆ¤·¤Æ¤¤¤¯¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢


¤Þ¤µ¤Ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤Î¿´¤ÎÊÑ²½¤âµö¤µ¤ì¤Æ¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡¢¤½¤ì¤Ã¤Ý¤¤¤³¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢ー¥¹¥Ý¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»¤Ç¤¹¡£


5¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£






¡¦¥è¥Í¥À2000¡Ê¥ê¥º¥à·ÝÇ½¿Í¡Ë


°¦¡§ Artistspoken5¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª


Artistspoken¤µ¤ó¤Ë¤Ï2022Ç¯¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤é¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤ê¡¢


¤¤¤Ä¤â¥ê¥º¥à·ÝÇ½¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤ò¤â¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª
²þ¤á¤Æ5¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹ー¡ª



À¿¡§Artistspo·¯¡Ê¢«¾Ð¡Ë
5¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¤³¤Î´Ø·¸À­¤¬100Ç¯Â³¤­¡¢


105¼þÇ¯¤â¤ª½Ë¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¡Ê¢«¾Ð¡Ë
¤³¤ÎÀè¤â¿·¤·¤¤»ö¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤´°ì½ï¤Ç¤­¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢«¾È¡Ë





¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×


¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¡ØArtistspoken¸¶½ÉÅ¹/Å¸¡Ù


¡¦¾ì½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°£³ÃúÌÜ£±£¸－£²£· ¥Ñ¥ë¥¯É½»²Æ»


¡¦²ñ´ü¡§9·î10Æü(¿å)-15Æü(·î¡¦½Ë)


¡¦³«¾ì»þ´Ö¡§12:00~18:00 ¢¨ºÇ½ªÆü¤Î¤ß16:00¤Þ¤Ç


¡¦ÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ¡¡


¢¨¤´Æþ¾ì¤Ë¤ÏArtistspoken¤Î¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£


¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤ÏArtistspoken ¸ø¼°SNS¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¢£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤È¤â¤ËÃÛ¤¤¤¿5Ç¯´Ö¤Î¡ÈËÜ²»¡É¤ò¤á¤°¤ëÅ¸¼¨¡¦ÂÎ¸³ÆâÍÆ


¡ãÅ¸¼¨¡ä


¡¦Á´¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È(ÁíÀª200Ì¾Ê¬)¤ÎÌ¾Á°¤ò¹ï¤ó¤À¡Ö¥«¥»¥Ã¥È¥Æー¥×Å¸¼¨¡×&¿ôÁÈ¤Î¡ÖÈÖÁÈ¥ì¥³ー¥ÉÅ¸¼¨¡×



¡¦²»À¼¤ÈÊ¸»ú¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëË×ÆþÂÎ¸³¤òÀ¸¤à¡Ö¿À²óÊ¸»úµ¯¤³¤·¥íー¥ë¡×

4ÁÈ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È(¡Ö¥è¥Í¥À2000¡×¡Ö9ÈÖ³¹¥ì¥È¥í¡×¡Ö¥ª¥À¥¦¥¨¥À¡×¡ÖÌä¤¦´¶³Ð(ÌðÌîÎ»Ê¿¡ßÆü¹âÂç²ð)¡×)¤Ë¤è¤ë¡¢¼ýÏ¿¤ÎºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿ÂæËÜ¤È¤½¤Î²ó¤ÎÁ´²»À¼¥Çー¥¿¤òÊ¸»úµ¯¤³¤·¤·¤¿¥Æ¥­¥¹¥È¥íー¥ë¤òÅ¸¼¨¡£ÌÜ¤Ç¥Æ¥­¥¹¥È¤òÄÉ¤¤¤Ä¤Ä¡¢¼ª¤ÇÀ¼¤È´¶¾ð¤òµâ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤ÇÉáÃÊ¤Î²»À¼ÇÛ¿®¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤Ã¤¿ÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£




¡¦5Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÖArtistspoken¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÁí·è»»¡×

¡¡²áµî5Ç¯´Ö¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿ÂÓÈÖÁÈ¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Þ¤Ç¡¢¡¡


¡¡Artistspoken¥Ö¥é¥ó¥É¤ò·Á¤Å¤¯¤ëÂçÀÚ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£


¡¦¡Ö¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥¢ー¥È¥¢¥¤¥Æ¥àÅ¸¼¨²ñ&ÈÎÇä²ñ¡×

¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÀ¼¤ò·Á¤Å¤¯¤ëÆü¾ï¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º¡È¥â¥Î¡É¤¬´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢5¼þÇ¯µ­Ç°¤·¤Æ¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬Ä¹¤¯ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤­¤¿¥â¥Î¤ÎÅ¸¼¨&ÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£


¡¡À¼¤¬¸ÀÍÕ¤È¤Ê¤ê¡¢¸ÀÍÕ¤¬¥â¥Î¤òÁª¤Ó¡¢¤½¤Î¥â¥Î¤¬¤Þ¤¿¿·¤·¤¤Êª¸ì¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¨¡¨¡ ¤½¤ó¤Ê½Û´Ä¤ò¡¢´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Î¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¥¢ー¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÊÂ¤Ö¤Î¤«¡¢¤¼¤ÒÅ¹Æ¬¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¡ãÂÎ¸³¡ä


¡¦ÍèÅ¹¼Ô¤ÎËÜ²»¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ë¡ÖËÜ²»¼ýÏ¿¥Öー¥¹¡×

¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Artistspoken ¤Ç¼ýÏ¿¤¹¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸´Ä¶­¤Ç¼ýÏ¿ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤­¤ë¡ØËÜ²»¼ýÏ¿¥Öー¥¹¡Ù¤ò²ñ¾ìÆâ¤Ë¤´ÍÑ°Õ¡£¼«¤é¤Î¡È¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ÎËÜ²»¡É¤È¸þ¤­¹ç¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¼ýÏ¿ÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£


Ï¿²»¤µ¤ì¤¿ÍèÅ¹¼Ô¤ÎÀ¼¤ä¸ÀÍÕ¤¬¡¢Artistspoken¤È¤Î¿·¤·¤¤¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë·Ò¤¬¤ë¤«¤â¡¦¡¦¡©


Â³Êó¤Ï¡¢Artistspoken¸ø¼°SNS¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£




¡¦¡ÖPOST|Î¹¤¹¤ë¥¢ー¥¹¥ÝÊØ

ÉáÃÊ¤Ï¥¢¥×¥ê¾å¤Ç¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¿ー¤ò¡¢º£²ó¤ÏÍè¾ì¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¡È¼ê½ñ¤­¡É¤ÇÅêÈ¡¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡ØPOST¡ÃÎ¹¤¹¤ë¥¢ー¥¹¥ÝÊØ¡Ù¤òÀßÃÖ¡£¤³¤Î¥ì¥¿ー¤Ï¡¢Artistspoken¤ÇÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤É¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÆÏ¤¯¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ã¯¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢¤É¤ÎÈÖÁÈ¤ÇÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«--²»À¼¤òÄ°¤¯¤Þ¤Ç¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£




¡¦ËÜ²»¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤ß¤ó¤Ê¤Î¡ÖËÜ²»·Ç¼¨ÈÄ¡×

ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½°ìÅÙÂ­¤ò»ß¤á¤Æ¡ÖËÜ²»¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ÆÍß¤·¤¤¡¢¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡ÖËÜ²»·Ç¼¨ÈÄ¡×¡£º£²ó¤Ï4¤Ä¤Î¼ÁÌä¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£


Q1.¤¢¤Ê¤¿¤¬¹Í¤¨¤ë¡ÖËÜ²»¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅú¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£


Q2.¤¢¤Ê¤¿¤¬¡ÖËÜ²»¡×¤òÊ¹¤­¤¿¤¤¿Í¤Ï¡©


Q3.ËÜ²»¤Ë¿§¡¦²¹ÅÙ¡¦¼ê¿¨¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤é¤É¤ó¤Ê¼Á´¶¤Ë¤Ê¤ë¡©


Q4.È¾Ç¯¸å¤Î¼«Ê¬¤ËÅÏ¤·¤¿¤¤ËÜ²»¤Î¥á¥â¡¢¤Ê¤ó¤È½ñ¤¯¡©


¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎËÜ²»¤Ë¿¨¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤Ï¡¢²¿¤ò¹Í¤¨¡¢²¿¤ÈÅú¤¨¤ë¤«¡£Â¾¤Î¿Í¤Î¹Í¤¨¤Ë¤â¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£




¡¦¡ÖArtistspoken²»À¼¥½¥à¥ê¥¨¡×

¤¢¤Ê¤¿¤Îµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆArtistspokenÇÛ¿®²»À¼1ËüËÜ°Ê¾å¤«¤é¤ª¤¹¤¹¤á²»À¼¤ò¤´¾Ò²ð¡ÖArtistspoken²»À¼¥½¥à¥ê¥¨¡×¡£



¤½¤ÎÂ¾¡¢Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¼¤ÒÅ¹Æ¬¤Ë¤Æ¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¾ÜºÙ¤Ï¡¢Artistspoken¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¹ðÃÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£



¢£¸ø³«¼ýÏ¿


Á´10ÁÈ¤ÎArtistspoken²ñ°÷¸ÂÄê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¸ø³«¼ýÏ¿¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¡ã½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡ä


shallm¡ß¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥·ー¥¿Èþ±«(ÈÖÁÈÌ¾¡Ö¤ªÃã¤·¤è¡£¡×)¡¢¥ª¥À¥¦¥¨¥À¡¢9ÈÖ³¹¥ì¥È¥í¡¢¥è¥Í¥À2000¡¢mikina(ExWHYZ)¡¢½á²Ö¡ßÌðÌîÎ»Ê¿¡ßÆü¹âÂç²ð¡¢ã·Æ£ÅßÍ¥²Ö¡¢¥Ñ¥ó¥×¥­¥ó¥Ý¥Æ¥È¥Õ¥é¥¤ Ã«ÂóºÈ¡Ê¥²¥¹¥È¡§¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¡¢¾¾°æºé»Ò¡ßËÌ¸¶Î¤±Ñ¡ßÁÒ»ýÌÀÆü¹á(ÈÖÁÈÌ¾¡Ö¥­¥êÈÖÆ§¤ó¤À¤é¥«¥­¥³¤·¤Æ¡×)¡¢¥·¥ó¥¯¥í¥Ë¥·¥Æ¥£



¢¨´ÑÍ÷¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤Ï½ªÎ»¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£




¡ÚArtistspoken¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û




Artistspoken¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÇîÊóÆ²¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ËÜ²»¤òÏÃ¤»¤ëÍ­ÎÁ²»À¼ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡£¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¼è¤êÌá¤»¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢É½¸½¼Ô¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÁÛÁüÎÏ¤ò²¿¤è¤êÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¥ªー¥Ç¥£¥ª¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ©ºî¡¦ÇÛ¿®Ãæ¡£±Ç²è´ÆÆÄ¡¦¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¾®Àâ²È¡¦¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤Ê¤É150Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÃ£¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ä°¤±¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òËèÆü¤ªÆÏ¤±¡££°¢ª1¤Ç¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¤ò¤·Â³¤±¤ë³Æ³¦¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î»×¹Í¤ä´¶¾ð¤ò¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤«¤é¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£


https://artistspoken.com/lp/


Artistspoken :
¢£¤´»ëÄ°¤ÏArtistspoken¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É


²¼µ­URL¤«¤é¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£


¡ÖArtistspoken¡×ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê(iOS/Android¤ËÂÐ±þ)¡¡iOS13.0°Ê¹ß Android8.0°Ê¾å


¡¦¡ÖiPhone¡×¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é(Apple store)


https://apps.apple.com/jp/app/apple-store/id1526260857


¡¦¡ÖAndroid¡×¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é(Google play)


https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.hakuhododyh.artistspoken