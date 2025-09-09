¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ËÜ²»¤ÇÏÃ¤»¤ëÍÎÁ²»À¼ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖArtistspoken¡×5¼þÇ¯¤Ç¥µー¥Ó¥¹½é¤È¤Ê¤ë¡È200ÁÈ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎËÜ²»¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÅ¹ÊÞ¡É¡ØArtistspoken¸¶½ÉÅ¹/Å¸¡Ù´ü´Ö¸ÂÄê¥ªー¥×¥ó
³ô¼°²ñ¼ÒÇîÊóÆ²¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ì¾ÁÒ·ò»Ê¡¢°Ê²¼ ÇîÊóÆ²¡Ë¤Î±¿±Ä¤¹¤ëÍÎÁ²»À¼ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖArtistspoken¡×¡Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥¹¥Ýー¥¯¥ó¡Ë¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹³«»Ï5¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ËÂ¤¤¤Ç¤¤¿ËÜ²»¤òÅ¸¼¨¤·ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡ØArtistspoken¸¶½ÉÅ¹/Å¸¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯9·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é15Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Þ¤Ç¤Î6Æü´Ö¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¸¶½É¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ËÜ²»¤ò¸ì¤ë¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¡¢ÍÎÁ²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¿Artistspoken¡£Podcast¤ä²»À¼ÇÛ¿®¤¬¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤«5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿º£¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡Ö¤³¤³¤Ç¤·¤«Ä°¤±¤Ê¤¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎËÜ²»¡¦¸ÀÍÕ¤ÈÀ¼¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÅ¹ÊÞ¤ò¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Å¹ÊÞÆâ¤Ç¤Ï¡¢Artistspoken¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÁíÀª200ÁÈ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¸ÀÍÕ¤ä²»À¼¤òÅ¸¼¨¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÍèÅ¹¤·¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤â¡ÖËÜ²»¤Ç¸ì¤ì¤ë¾ì½ê¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿²»À¼¼ýÏ¿ÂÎ¸³¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖËÜ²»¼ýÏ¿¥Öー¥¹¡×¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤1ÅÀ¤â¤Î¤Î¡Ö¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈVoice¥ì¥³ー¥É¡×¤ä¡¢¸Ä¿ô¸ÂÄê¤Î¡Ö¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈVoice¥«¥»¥Ã¥È¥Æー¥×¡×¤Ê¤ÉArtistspoken ¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥×¥ó´ü´ÖÃæ¡¢¸µÝ¯ºä46¤ÎóîÆ£ÅßÍ¥²Ö¤ä9ÈÖ³¹¥ì¥È¥í¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¿Íµ¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÁíÀª10ÁÈ¤Ë¤è¤ëPodcastÈÖÁÈ¸ø³«¼ýÏ¿¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£»²²Ã¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é¤ÎArtistspoken5¼þÇ¯¤ª½Ë¤¤¥³¥á¥ó¥È
¡¦A¥Þ¥Ã¥½ ²ÃÇ¼¡Ê¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡Ë
OP¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¤¹¡£
Æü¡¹¥¢ー¥¹¥Ý¤é¤·¤µ¤¬ÊÑÍÆ¤·¤Æ¤¤¤¯¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢
¤Þ¤µ¤Ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤Î¿´¤ÎÊÑ²½¤âµö¤µ¤ì¤Æ¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡¢¤½¤ì¤Ã¤Ý¤¤¤³¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢ー¥¹¥Ý¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»¤Ç¤¹¡£
5¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥è¥Í¥À2000¡Ê¥ê¥º¥à·ÝÇ½¿Í¡Ë
°¦¡§ Artistspoken5¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª
Artistspoken¤µ¤ó¤Ë¤Ï2022Ç¯¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¥Ð¥ó¥É¤ò¤ä¤é¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤ê¡¢
¤¤¤Ä¤â¥ê¥º¥à·ÝÇ½¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤ò¤â¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª
²þ¤á¤Æ5¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹ー¡ª
À¿¡§Artistspo·¯¡Ê¢«¾Ð¡Ë
5¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¤³¤Î´Ø·¸À¤¬100Ç¯Â³¤¡¢
105¼þÇ¯¤â¤ª½Ë¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡Ê¢«¾Ð¡Ë
¤³¤ÎÀè¤â¿·¤·¤¤»ö¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤´°ì½ï¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢«¾È¡Ë
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¡ØArtistspoken¸¶½ÉÅ¹/Å¸¡Ù
¡¦¾ì½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°£³ÃúÌÜ£±£¸－£²£· ¥Ñ¥ë¥¯É½»²Æ»
¡¦²ñ´ü¡§9·î10Æü(¿å)-15Æü(·î¡¦½Ë)
¡¦³«¾ì»þ´Ö¡§12:00~18:00 ¢¨ºÇ½ªÆü¤Î¤ß16:00¤Þ¤Ç
¡¦ÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ¡¡
¢¨¤´Æþ¾ì¤Ë¤ÏArtistspoken¤Î¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤ÏArtistspoken ¸ø¼°SNS¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤È¤â¤ËÃÛ¤¤¤¿5Ç¯´Ö¤Î¡ÈËÜ²»¡É¤ò¤á¤°¤ëÅ¸¼¨¡¦ÂÎ¸³ÆâÍÆ
¡ãÅ¸¼¨¡ä
¡¦Á´¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È(ÁíÀª200Ì¾Ê¬)¤ÎÌ¾Á°¤ò¹ï¤ó¤À¡Ö¥«¥»¥Ã¥È¥Æー¥×Å¸¼¨¡×&¿ôÁÈ¤Î¡ÖÈÖÁÈ¥ì¥³ー¥ÉÅ¸¼¨¡×
¡¦²»À¼¤ÈÊ¸»ú¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëË×ÆþÂÎ¸³¤òÀ¸¤à¡Ö¿À²óÊ¸»úµ¯¤³¤·¥íー¥ë¡×
4ÁÈ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È(¡Ö¥è¥Í¥À2000¡×¡Ö9ÈÖ³¹¥ì¥È¥í¡×¡Ö¥ª¥À¥¦¥¨¥À¡×¡ÖÌä¤¦´¶³Ð(ÌðÌîÎ»Ê¿¡ßÆü¹âÂç²ð)¡×)¤Ë¤è¤ë¡¢¼ýÏ¿¤ÎºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿ÂæËÜ¤È¤½¤Î²ó¤ÎÁ´²»À¼¥Çー¥¿¤òÊ¸»úµ¯¤³¤·¤·¤¿¥Æ¥¥¹¥È¥íー¥ë¤òÅ¸¼¨¡£ÌÜ¤Ç¥Æ¥¥¹¥È¤òÄÉ¤¤¤Ä¤Ä¡¢¼ª¤ÇÀ¼¤È´¶¾ð¤òµâ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤ÇÉáÃÊ¤Î²»À¼ÇÛ¿®¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤Ã¤¿ÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦5Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÖArtistspoken¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÁí·è»»¡×
¡¡²áµî5Ç¯´Ö¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿ÂÓÈÖÁÈ¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Þ¤Ç¡¢¡¡
¡¡Artistspoken¥Ö¥é¥ó¥É¤ò·Á¤Å¤¯¤ëÂçÀÚ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥¢ー¥È¥¢¥¤¥Æ¥àÅ¸¼¨²ñ&ÈÎÇä²ñ¡×
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÀ¼¤ò·Á¤Å¤¯¤ëÆü¾ï¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º¡È¥â¥Î¡É¤¬´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢5¼þÇ¯µÇ°¤·¤Æ¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬Ä¹¤¯ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¥â¥Î¤ÎÅ¸¼¨&ÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡À¼¤¬¸ÀÍÕ¤È¤Ê¤ê¡¢¸ÀÍÕ¤¬¥â¥Î¤òÁª¤Ó¡¢¤½¤Î¥â¥Î¤¬¤Þ¤¿¿·¤·¤¤Êª¸ì¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¨¡¨¡ ¤½¤ó¤Ê½Û´Ä¤ò¡¢´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Î¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¥¢ー¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÊÂ¤Ö¤Î¤«¡¢¤¼¤ÒÅ¹Æ¬¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÂÎ¸³¡ä
¡¦ÍèÅ¹¼Ô¤ÎËÜ²»¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ë¡ÖËÜ²»¼ýÏ¿¥Öー¥¹¡×
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Artistspoken ¤Ç¼ýÏ¿¤¹¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸´Ä¶¤Ç¼ýÏ¿ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡ØËÜ²»¼ýÏ¿¥Öー¥¹¡Ù¤ò²ñ¾ìÆâ¤Ë¤´ÍÑ°Õ¡£¼«¤é¤Î¡È¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ÎËÜ²»¡É¤È¸þ¤¹ç¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¼ýÏ¿ÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Ï¿²»¤µ¤ì¤¿ÍèÅ¹¼Ô¤ÎÀ¼¤ä¸ÀÍÕ¤¬¡¢Artistspoken¤È¤Î¿·¤·¤¤¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë·Ò¤¬¤ë¤«¤â¡¦¡¦¡©
Â³Êó¤Ï¡¢Artistspoken¸ø¼°SNS¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¡ÖPOST|Î¹¤¹¤ë¥¢ー¥¹¥ÝÊØ
ÉáÃÊ¤Ï¥¢¥×¥ê¾å¤Ç¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¿ー¤ò¡¢º£²ó¤ÏÍè¾ì¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¡È¼ê½ñ¤¡É¤ÇÅêÈ¡¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡ØPOST¡ÃÎ¹¤¹¤ë¥¢ー¥¹¥ÝÊØ¡Ù¤òÀßÃÖ¡£¤³¤Î¥ì¥¿ー¤Ï¡¢Artistspoken¤ÇÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤É¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÆÏ¤¯¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ã¯¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢¤É¤ÎÈÖÁÈ¤ÇÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«--²»À¼¤òÄ°¤¯¤Þ¤Ç¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¦ËÜ²»¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤ß¤ó¤Ê¤Î¡ÖËÜ²»·Ç¼¨ÈÄ¡×
ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½°ìÅÙÂ¤ò»ß¤á¤Æ¡ÖËÜ²»¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ÆÍß¤·¤¤¡¢¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡ÖËÜ²»·Ç¼¨ÈÄ¡×¡£º£²ó¤Ï4¤Ä¤Î¼ÁÌä¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Q1.¤¢¤Ê¤¿¤¬¹Í¤¨¤ë¡ÖËÜ²»¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅú¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Q2.¤¢¤Ê¤¿¤¬¡ÖËÜ²»¡×¤òÊ¹¤¤¿¤¤¿Í¤Ï¡©
Q3.ËÜ²»¤Ë¿§¡¦²¹ÅÙ¡¦¼ê¿¨¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤é¤É¤ó¤Ê¼Á´¶¤Ë¤Ê¤ë¡©
Q4.È¾Ç¯¸å¤Î¼«Ê¬¤ËÅÏ¤·¤¿¤¤ËÜ²»¤Î¥á¥â¡¢¤Ê¤ó¤È½ñ¤¯¡©
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎËÜ²»¤Ë¿¨¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤Ï¡¢²¿¤ò¹Í¤¨¡¢²¿¤ÈÅú¤¨¤ë¤«¡£Â¾¤Î¿Í¤Î¹Í¤¨¤Ë¤â¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¦¡ÖArtistspoken²»À¼¥½¥à¥ê¥¨¡×
¤¢¤Ê¤¿¤Îµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆArtistspokenÇÛ¿®²»À¼1ËüËÜ°Ê¾å¤«¤é¤ª¤¹¤¹¤á²»À¼¤ò¤´¾Ò²ð¡ÖArtistspoken²»À¼¥½¥à¥ê¥¨¡×¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¼¤ÒÅ¹Æ¬¤Ë¤Æ¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢Artistspoken¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¹ðÃÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£¸ø³«¼ýÏ¿
Á´10ÁÈ¤ÎArtistspoken²ñ°÷¸ÂÄê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¸ø³«¼ýÏ¿¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¡ã½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡ä
shallm¡ß¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥·ー¥¿Èþ±«(ÈÖÁÈÌ¾¡Ö¤ªÃã¤·¤è¡£¡×)¡¢¥ª¥À¥¦¥¨¥À¡¢9ÈÖ³¹¥ì¥È¥í¡¢¥è¥Í¥À2000¡¢mikina(ExWHYZ)¡¢½á²Ö¡ßÌðÌîÎ»Ê¿¡ßÆü¹âÂç²ð¡¢ã·Æ£ÅßÍ¥²Ö¡¢¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥Ý¥Æ¥È¥Õ¥é¥¤ Ã«ÂóºÈ¡Ê¥²¥¹¥È¡§¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¡¢¾¾°æºé»Ò¡ßËÌ¸¶Î¤±Ñ¡ßÁÒ»ýÌÀÆü¹á(ÈÖÁÈÌ¾¡Ö¥¥êÈÖÆ§¤ó¤À¤é¥«¥¥³¤·¤Æ¡×)¡¢¥·¥ó¥¯¥í¥Ë¥·¥Æ¥£
¢¨´ÑÍ÷¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤Ï½ªÎ»¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚArtistspoken¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Artistspoken¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÇîÊóÆ²¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ËÜ²»¤òÏÃ¤»¤ëÍÎÁ²»À¼ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡£¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¼è¤êÌá¤»¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢É½¸½¼Ô¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÁÛÁüÎÏ¤ò²¿¤è¤êÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¥ªー¥Ç¥£¥ª¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ©ºî¡¦ÇÛ¿®Ãæ¡£±Ç²è´ÆÆÄ¡¦¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¾®Àâ²È¡¦¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤Ê¤É150Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÃ£¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ä°¤±¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òËèÆü¤ªÆÏ¤±¡££°¢ª1¤Ç¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¤ò¤·Â³¤±¤ë³Æ³¦¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î»×¹Í¤ä´¶¾ð¤ò¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤«¤é¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://artistspoken.com/lp/
Artistspoken :
https://artistspoken.com/lp/
¢£¤´»ëÄ°¤ÏArtistspoken¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É
²¼µURL¤«¤é¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÖArtistspoken¡×ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê(iOS/Android¤ËÂÐ±þ)¡¡iOS13.0°Ê¹ß Android8.0°Ê¾å
¡¦¡ÖiPhone¡×¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é(Apple store)
https://apps.apple.com/jp/app/apple-store/id1526260857
¡¦¡ÖAndroid¡×¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é(Google play)
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.hakuhododyh.artistspoken