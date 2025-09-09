関西のららぽーとで“食欲の秋”を大満喫！5施設合計で70店舗以上が参加するグルメイベント「パンとドーナツの世界」開催2025年10月3日(金)～11月3日(月・祝)

三井不動産商業マネジメント株式会社

三井不動産商業マネジメント株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：大林 修）が運営する三井ショッピングパーク ららぽーと甲子園・EXPOCITY・和泉・堺、三井ショッピングパーク ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真の関西5施設では、2025年10月3日(金)から11月3日(月・祝)の期間、各施設の開催日にあわせて人気ベーカリーとドーナツショップが5施設合計で70店舗以上が参加するイベント「パンとドーナツの世界」を開催します。

本イベントは、5施設それぞれで順次開催され、関西の人気情報誌『SAVVY』推薦の店舗をはじめ、このイベントでしか味わえない限定商品が登場。訪れる施設によって、新しい味との出会いをお楽しみいただけます。

さらに、ららぽーと甲子園・和泉では令和で最も売れている児童書*『パンどろぼう』の限定グッズが手に入るPOP UP SHOPも開催。

みついショッピングパーク キッズクラブ会員限定で、粘土を使った本物そっくりのオリジナルトーストクロック作りのワークショップを開催し、お子さまにも楽しんでいただけます。香ばしいパンと甘いドーナツの香りが漂う会場で、関西を中心に話題の人気店の味を巡る“食の旅”をぜひご堪能ください。 *集計期間：2019 年5月1日～2025 年3月31日）書籍＞児童【CDP CANTERA 調べ】

特設サイトURL

https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/special/breadanddonut2025/

「パンとドーナツの世界」概要

■開催施設

ららぽーと甲子園、ららぽーとEXPOCITY、ららぽーと和泉、ららぽーと堺、ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真

■開催日時

2025年10月3日(金)～11月3日(月・祝) 10:00-18:00 ※各施設の開催日は2ページ目以降をご確認ください。

■内容

・全国の人気ベーカリーとドーナツショップが参加。関西の人気店や関西初登場店舗も出店

・「パンどろぼう POP UP SHOP」や、「オリジナルトーストクロック作り」などを開催

「パンとドーナツの世界」詳細１.ららぽーと甲子園

パンとエスプレッソと異人館

＜店舗紹介＞

神戸北野異人館に位置する1895年築の神戸指定伝統的建築物旧ディスレフセン邸(旧門兆鴻邸)を改装した、優雅な空間が魅力の店舗です。歴史ある建物の中で、特別なひとときをお楽しみいただけます。パン屋棟では、パンをテイクアウトでご購入いただけます。豪華なランチやデザートは、大切な人との特別な時間にぴったり。贅沢な空間で、神戸ならではの美味しいひとときをお過ごしください。

淡路島塩パン専門店 しおき

＜店舗紹介＞

全国の皆様を”にこちゃん”に。私たちの目標は、塩パンで笑顔をお届けすることです。淡路島の認知度100％を目指し、全国飛び回ります。

パリジーノ アンド アトリエ ドゥ ママン

＜店舗紹介＞

阪急十三駅から北東へ歩くこと8分、淀川沿いに青いテントが目印の焼きたてパンと焼き菓子の店として2018年7月にオープンしました。

●概要

開催日 ：2025年10月3日(金)・4日(土)・5日(日)

開催時間 ：10:00-18:00

開催場所 ：1F ピンウィールコート・オーシャンライドコート・ららストリート前共用通路

●出店店舗一覧※詳しい出店日は、特設サイトを参照ください。

・dannapan ・HASHIGO bakery works ・NATTER COFFEE ・TERRAS

・おとうふぱんR. BAKERY ・メゾンフルリール

・クリスピー・クリーム・ドーナツ ららぽーと甲子園店 ・サンマルクカフェ ららぽーと甲子園店

・PAINDUCE ・ベーカリー ペニーレイン ・パン香房ベル・フルール ・ぽるとがる

・torico. トリコ ・between bagel ・breadmarket やさしい風 ・Keitto Leipa

・KIYOKA MORIMOTO ・KROQUIS cafe ・Pizzeria O‘sole mio ・yotteco coffee ・いちほ

・サザンメイドドーナツ ・塩パン専門店 しおき ・泉北堂

・タルタル卵サンド専門店 黄白舎 ・ドミニクドゥーセの店 ・はらドーナッツ

・パリジーノ アンド アトリエ ドゥ ママン ・パンとエスプレッソと異人館

・金賞カレーパン サンハート

「パンとドーナツの世界」詳細２.ららぽーとEXPOCITY

SCHOOL BUS COFFEE BAKERS

＜店舗紹介＞

京都・丸太町にあるカフェ併設のベーカリーです。自家焙煎コーヒーとパンを楽しめるベーカリーカフェは、アメリカンビンテージな空間で、まるで海外にいるような雰囲気。フランスでも修業経験のあるヘッドベイカー山下が焼くパンは、数種の国産小麦、豊富な自家製酵母を巧みに組み合わせて焼くため、小麦の味わいをしっかり感じることができます。厳選した素材で焼き上げたこだわりのパンを、多数ご用意してお待ちしています。

LA PANADERIA DOTS

＜店舗紹介＞

ドーナツ発祥の地のヨーロッパから日本初上陸のドーナツ専門ブランド。定番フレーバーから海外風のカラフルな見た目のドーナツまで、幅広く取り揃えています。モチモチとした食感が他にはないドーナツです！

カヌレ堂 CANELE du JAPON

＜店舗紹介＞

フランスの伝統的な菓子「カヌレ ド ボルドー」に日本の食材と四季を重ね合わせ、「カヌレ ドゥ ジャポン」として生まれた、カヌレの専門店です。手のひらにおさまるちいさなカヌレとともに、季節にそっと寄り添うひとときをお届けしていきます。

●概要

開催日 ：2025年10月11日(土)・12日(日)・13日(月・祝)

開催時間 ：10:00-18:00

開催場所 ：1F 光の広場

●出店店舗一覧※詳しい出店日は、特設サイトを参照ください。

・a bread of fresh air ・dannapan ・SCHOOL BUS COFFEE BAKERS

・THE CITY DONUTS AND COFFEE ・おとうふぱんR. BAKERY ・メゾンフルリール

・PAINDUCE ・ベーカリー ペニーレイン ・パン香房 ベル・フルール ・ぽるとがる

・#クリチVswCreamCheese ・breadmarket やさしい風 ・LA PANADERIA DOTS

・PAPAN GA PAN ・we(ハート)donut ・ヴィクトワール ・カヌレ堂 CANELE du JAPON

・泉北堂 ・タルタル卵サンド専門店 黄白舎 ・はらドーナッツ ・ブレッツェリア

・焼きたてのパン トミーズ ・芦屋あげパン パイクとそら ・極みメロンパン

・金賞カレーパン サンハート ・小麦処 むく ・itami bakery ・ファイブラン

・SAKImoto bakery

「パンとドーナツの世界」詳細３.ららぽーと和泉

パン香房 ベル・フルール

＜店舗紹介＞

横浜赤レンガパンフェス金賞(2回)とグランプリ3冠やカンブリア宮殿など、数々のメディアで紹介された高原のベーカリー。素材にこだわり、那須高原の小麦粉・いちごなど厳選材料を可能な限り使用した、おいしさを追求した一品です。

ぽるとがる

＜店舗紹介＞

海老名サービスエリアといえば「ぽるとがる」のメロンパン！誰もが認めるテレビのグルメ番組では、もう定番の逸品。2018年4月28日から30日に「海老名メロンパン」を27,503個販売。この数字は48時間の販売個数で世界一に認定されました！

タルタル卵サンド専門店 黄白舎

＜店舗紹介＞

春には桜、初夏にはホタルが舞い飛ぶ山口市中心の一の坂川にハンバーグ専門の洋食屋「グリル午羊軒」はあります。洋食屋が作るサンドイッチとしてフィリング作りに4年の歳月をかけ、イベントでのみ生産されるタルタル卵サンドを全国にお届けします。

●概要

開催日 ：2025年10月17日(金)・18日(土)・19日(日)

開催時間 ：10:00-18:00

開催場所 ：2F センターコート

●出店店舗一覧※詳しい出店日は、特設サイトを参照ください。

・dannapan ・NATTER COFFEE ・メゾンフルリール ・babycastella KENKEN

・丸亀うどーなつキッチンカー ・ベーカリー ペニーレイン ・パン香房 ベル・フルール

・ぽるとがる ・ALOHA DONUT ・ANDE＜アンデ＞ ・グリーンベーカリー

・KIYOKA MORIMOTO ・ナシタベーグル ・PAPAN GA PAN ・yotteco coffee

・タルタル卵サンド専門店 黄白舎 ・ドミニクドゥーセの店 ・はらドーナッツ

・パン・ド・エッセ ・パン食堂coto coto ・ブーランジェリーshow ・八百甚

・イスズベーカリー ・SAVVYセレクション

「パンとドーナツの世界」詳細４.ららぽーと堺

ANDE＜アンデ＞

＜店舗紹介＞

京都生まれのデニッシュパン専門店。季節限定品など色々なフレーバーのデニッシュパンを取り揃えています。日持ちが長いので、お土産やプレゼントにもおススメです。

Keitto Leipa

＜店舗紹介＞

緑豊かな飯森山のふもとにあるベーカリーカフェ。なるほどがいっぱい詰まったリーズナブルなパンを提供しています。おもわず笑顔になるかわいいパンや、子どもの健康を考えたパン、フルーツがたっぷり入ったママのごほうびパンなど、種類豊富に取りそろえ、おいしい食べ方もご提案しています。旬の恵みや四季の暮らしを表現したパンも月替わりで5～6種類登場します。パンを通じて、おいしいがつくる家族の幸せ時間をお届けします。

創作工房プランタン

＜店舗紹介＞

堺市で手作りパンと珈琲豆を販売しているベーカリーです。人気の夕張メロンパン、クロワッサンなどの定番パンを多数取り揃えています。素材や製法にこだわったパンを自社厨房で製造しています。是非ご賞味ください。

●概要

開催日 ：2025年10月24日(金)・25日(土)・26日(日)

開催時間 ：10:00-18:00

開催場所 ：1F Fansta XROSS STADIUM

●出店店舗一覧※詳しい出店日は、特設サイトを参照ください。

・dannapan ・メゾンフルリール ・サンマルクカフェ ららぽーと堺店

・ベーカリー ペニーレイン ・パン香房 ベル・フルール ・ぽるとがる

・#クリチVswCreamCheese ・ANDE＜アンデ＞ ・Bagel＆cafe LOL ・Keitto Leipa

・KIYOKA MORIMOTO ・LA PANADERIA DOTS ・panya芦屋 ・Pizzeria O‘sole mio

・泉北堂 ・ドミニクドゥーセの店 ・ブレッツェリア ・極みメロンパン

・金賞カレーパン サンハート ・itami bakery ・創作工房プランタン

・天然酵母造りパンの店 聖庵 ・ALOHA DONUT ・SAVVYセレクション

「パンとドーナツの世界」詳細５.ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真

QUOI

＜店舗紹介＞

QUOIは厳選した素材と確かな技術で、日常に寄り添いながらも特別感のあるパンをお届けします。小麦の風味や発酵の香りを最大限に引き出し、食感や口どけにもこだわり抜いています。生産者さんの思いを大切にし、パンを手に取る前から香りや佇まいで心を惹きつけ、食べ終えた後にもお腹と心が満たされる体験をお届けします。

八百甚

＜店舗紹介＞

創業から120年、真の果物の美味しさを伝え続けてきた八百甚が作るフルーツサンド。

BOB DOUGHNUTS

＜店舗紹介＞

田舎の小さなドーナツ屋です。毎日食べたくなるようなシンプルな美味しさを大切にしています。子供も大人も一緒に「美味しいね」と笑顔になれるドーナツをお届けします。

●概要

開催日 ：2025年11月1日(土)・2日(日)・3日(月・祝)

開催時間 ：10:00-18:00

開催場所 ：1F センターコート

●出店店舗一覧※詳しい出店日は、特設サイトを参照ください。

・BOB DOUGHNUTS ・dannapan ・JUSTICE BROWN ・SCHOOL BUS COFFEE BAKERS

・TIMO BAGELS ・メゾンフルリール ・ドンク ・PAINDUCE ・イスズベーカリー

・パンヲユメミル ・#クリチVswCreamCheese ・ ANDE＜アンデ＞ ・ KIYOKA MORIMOTO ・ LA PANADERIA DOTS ・ナシタベーグル ・ PAPAN GA PAN ・ Pizzeria O‘sole mio

・QUOI ・ torico. トリコ ・ yotteco coffee ・ヴィクトワール ・ドミニクドゥーセの店

・トライベッカベーカリー ・ブレッツェリア ・八百甚

「パンとドーナツの世界」詳細

■「パンどろぼう POP UP SHOP by VILLAGE VANGUARD」

ヴィレッジヴァンガードにて「パンどろぼう」のPOP UP SHOP が開催決定！パンどろぼうが絵本の世界から飛び出してきそう！もりをかけぬけるパンどろぼうの迫力満点なブックパネルも！手に持って撮影できるパンどろぼうたちのフォトパネルを使って、パンどろぼうたちになりきって撮影しよう！

商品情報やイベントの詳細につきましては、

ヴィレッジヴァンガード公式HPをご確認ください。

https://www.village-v.co.jp/popup/000297/(https://www.village-v.co.jp/popup/000297/)

(C)︎Keiko Shibata／ KADOKAWA

●らぽーと甲子園

開催日 ：2025年9月26日(金)~10月5日(日)

開催時間 ：10:00-20:00

開催場所 ：1F バタフライコート

●ららぽーと和泉

開催日 ：2025年10月10日(金)~10月19(日)

開催時間 ：10:00-20:00

開催場所 ：2F 無印良品前+かんばらクリニック前

(C)︎Keiko Shibata／ KADOKAWA■【みついショッピングパーク キッズクラブ会員限定】オリジナルトーストクロック作り

粘土を使って、本物そっくりのオリジナルトーストクロック作りが体験できます。

●ららぽーと甲子園

開催日 ：2025年10月4日(土)

開催場所 ：2F オーシャンライドコート

●ららぽーとEXPOCITY

開催日 ：2025年10月11日(土)

開催場所 ：1F 光の広場

●ららぽーと和泉

開催日 ：2025年10月19日(日)

開催場所 ：3F douceHarmonie前

●ららぽーと堺

開催日 ：2025年10月26日(日)

開催場所 ：1F Fansta XROSS STADIUM

●ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真

開催日 ：2025年11月1日(土)

開催場所 ：1F PLAZA横

※開催時間・参加方法が施設により異なります。イベント詳細は、各施設ウェブサイトをご確認ください。

新規会員登録・詳細内容は、下記ウェブサイトからご確認ください。

https://mitsui-shopping-park.com/msppoint/kidsclub/

■三井ショッピングパークポイントLINE公式アカウントを友達登録されている方限定“丹沢あんぱん” プレゼント！さらに、メンバーズページ連携で500ポイントプレゼントを同時開催！

【丹沢あんぱんプレゼント】

各施設での「パンとドーナツの世界」開催期間中に、開催施設を友だち登録してくださっている方限定で“丹沢あんぱん”を各日先着200名様にプレゼントします。

※各日なくなり次第終了となります。

【ポイントプレゼント】

10月3日(金)～11月3日(月・祝)の期間中に関西5施設いずれかをお気に入り施設登録とあわせて、はじめてLINEとメンバーズページを連携いただいた方にもれなく三井ショッピングパークポイント500ポイントをプレゼントします。

※期間中の連携で自動エントリーとなります。

※期間外にLINEとメンバーズページを連携いただいた方はポイントプレゼントの対象外となります。

※付与ポイントは「ららぽーと甲子園」「ららぽーとEXPOCITY」「ららぽーと和泉」「ららぽーと堺」「ららぽーと門真・三井アウトレットパーク大阪門真」の5施設限定で使える施設・期間限定ポイントになります。

※ポイントの付与は11月中を予定、使用期限は2025年12月31日までとなります。

●概要

開催施設 ：ららぽーと甲子園、ららぽーとEXPOCITY、ららぽーと和泉、ららぽーと堺、

ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真

開催日 ：丹沢あんぱんプレゼントは各施設での「パンとドーナツの世界」開催期間中

ポイントプレゼントは10月3日(金)～11月3日(月・祝)

開催時間 ：各施設 10:00~※”丹沢あんぱん”は、配付予定数に達し次第終了となります。

受け取り場所：「パンとドーナツの世界」会場内

■「パンとドーナツの世界」プレゼントキャンペーン

ららぽーと和泉、ららぽーと堺、ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真にてお買物券等が当たる抽選会を開催します。開催日時、参加方法は、各施設ウェブサイトをご確認ください。

●概要

開催施設 ：ららぽーと和泉、ららぽーと堺、ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真

開催日 ：ららぽーと和泉10月19日(日)、ららぽーと堺10月26日(日)、

ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真11月1日(土)・2日(日)・3日(月・祝)

開催時間 ：10:00-18:00

開催場所 ：「パンとドーナツの世界」会場内

関西の三井ショッピングパーク ららぽーと・三井アウトレットパーク

より多くの皆さまに楽しんでいただけるよう、様々な魅力を持った関西の施設をご紹介します。

●三井ショッピングパーク ららぽーと

甲子園、和泉、堺、EXPOCITY、門真

●三井アウトレットパーク

マリンピア神戸、大阪門真、滋賀竜王