片岡愛之助さんが「おなかの脂肪対策タブレットPREMIUM（粒タイプ）」公式アンバサダーに就任！
大正製薬株式会社［本社：東京都豊島区 社長：上原 茂］（以下、当社）は、機能性表示食品「おなかの脂肪対策タブレットPREMIUM（粒タイプ）」の公式アンバサダーに歌舞伎俳優の片岡愛之助さんを迎え、2025年9月9日（火）に東京FMホールにて「大正製薬ダイレクト おなかの脂肪プレミアム 公式アンバサダー就任発表会」を開催しました。
片岡愛之助さんは日頃より高い健康意識を持ち、継続的に自己管理に努めておられることから、このたびアンバサダーとしてご就任いただく運びとなりました。
発表会では、製品の特長やブランドの理念をご紹介し、日本人の食生活と健康意識に関する調査結果を発表しました。その後、片岡愛之助さんが登場し、ご自身の健康管理や日頃の食生活についてのトークセッションが行われました。
◇ 『おなかの脂肪対策タブレットPREMIUM（粒タイプ）』とは？
「おなかの脂肪対策タブレットPREMIUM（粒タイプ）」 は、肥満気味※な方の体重やおなかの脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らすのを助けることが報告されている成分「葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）」と、食事に含まれる脂肪や糖の吸収を抑えるのを助けることが報告されている成分「ターミナリアベリリカ由来没食子酸」を配合した機能性表示食品。肥満気味※で、おなかの脂肪（内臓脂肪と皮下脂肪）を気にしている、日頃の運動や食事改善に取り組みながら、本気で対策したいと願う方向けのタブレットです。
※BMI25以上30未満
◇ 製品概要
* 本品は、特定保健用食品と異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではありません。届け出られた科学的根拠等の情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。
* 食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。
* 本品は医薬品と異なり、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。
◇ 片岡愛之助さんのプロフィール
片岡 愛之助さん（歌舞伎俳優）
1972年3月4日生まれ、大阪府出身。1981年12月、十三代目片岡仁左衛門の部屋子となり、南座『勧進帳』の太刀持で片岡千代丸を名のり舞台デビュー。
1992年1月、片岡秀太郎の養子となり、大阪・中座『勧進帳』の駿河次郎ほかで六代目として片岡愛之助を襲名。2016年3月に女優の藤原紀香と結婚。
近年では、歌舞伎役者・俳優だけでなく声優としても活躍中。現在、 「LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族」（6月27日公開）に出演中。
