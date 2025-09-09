こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
壁を傷つけず、猫がのび～っと爪とぎできる進化した 縦型「バリバリボード ウッドプレミアム」全国販売開始！つめとぎパーツは交換可能＆両面使用もOK
「猫が幸せ、私も幸せ」をブランドスローガンに、美しく機能性にも優れた猫の生活用品の製造・販売を手掛ける株式会社猫壱（代表：川嶋 伶、本社：東京都目黒区、以下猫壱）は、猫が立ってのびのびつめとぎができる「バリバリボード ウッドプレミアム」を2025年9月中旬より順次、全国販売いたします。本製品はAmazonと楽天限定で先行販売しておりましたが、大変好評をいただいたため、このたび全国販売することとなりました。
猫壱のつめとぎ「バリバリ」シリーズは、つめとぎ部分に高品質なダンボールを採用。原料には100％不純物を含まない紙を厳選し、繊維密度の高い上質な素材にこだわることで、研ぎカスが出にくく、嫌な匂いがしないよう配慮し、耐久性にも優れたこだわりのつめとぎです。さらに、ダンボールを貼り合わせる糊には植物由来のものを使用し、大切な猫が毎日安心して楽しめる品質を追求しています。
現在、「バリバリベッド」「バリバリボウル」「バリバリボウルタワー」など、多彩な形状のつめとぎ製品を展開。その中でも今回全国販売する「バリバリボード ウッドプレミアム」は、現在も人気の縦型つめとぎ「バリバリボード」をさらに進化させたモデルです。壁に立てて使う特長はそのままに、実際のユーザーの声をもとに改良を重ね、より使いやすくパワーアップしました。
（参考：バリバリボード：https://www.necoichi.co.jp/Products/detail/id=7509）
【従来品を使用したお客様の声】
従来品は組み立てのしやすさ、紙製でお求めやすい価格であることから、好評をいただいていましたが、以下のようなお悩みをいただいていました。
（上部だけが先にボロボロに…）
猫が立ってのびのびとつめとぎをするため、特に上部が集中的に消耗してしまう。ボロボロになった部分で猫はつめとぎをしたがらないのに、ボード部分が固定されているため、裏返したり逆さにすることができず、消耗が早い。
（サイドの支えをかじってしまう・・・）
一部の猫は、つめとぎのサイドパネル（紙製の支え）をかじってしまい、破損や劣化の原因になることがあった。
【さらに使いやすくなったポイント】
このようなお悩みを受け、「バリバリボード ウッドプレミアム」では以下のように工夫しました。
交換可能なつめとぎパーツで設計
バリバリボード ウッドプレミアムは3枚のつめとぎパーツで構成されており、いずれもパーツのみの交換が可能です。また背面つめとぎは裏返しても使用できます。傷んだ部分だけを交換しながら、自分の匂いが染み込んだお気に入りのつめとぎを長くお使いいただけます。
巾木に当たらない仕様で安定感抜群
日本の猫の生活シーンに合わせて壁の下部にある巾木に当たらないように形状をデザインしているので、安定感抜群で思い切りバリバリすることが出来ます。
猫工学に基づいた、猫がつめとぎしやすい工夫
パーツの接合部をシームレスでつめとぎがしやすくなるよう、猫工学に基づいた、猫がつめとぎをする時に力がかからない位置に接合部がくるよう工夫をしました。さらに足元はカーブをつけ、猫が踏ん張りやすく、思い切りつめとぎができるよう設計しました。また、つめとぎ後はリラックススペースにもなります。
スタイリッシュかつ高耐久の木製（MDF）フレーム
外枠は木製(MDF板)で制作し、さらにミリ単位でネジ位置も調整し、なるべく少ない数で安定した組み立てができるよう設計しました。特製のネジで固定するため、猫の力でもたわみにくく、長持ちする強化構造。また、サイドパネルがなくなったことによりスタイリッシュな外観となりました。
【製品詳細】
https://digitalpr.jp/table_img/2632/117537/117537_web_1.png
Amazon：https://amzn.asia/d/gH5zGL3
楽天：https://item.rakuten.co.jp/necoichi/woodpremium/
猫壱について
猫壱は常に「猫のため」を壱番に考えることにこだわり、猫の気持ちを考え、猫と暮らす方々の声を聴き、猫とお客様を深いレベルで理解することに力を注いできました。商品作りにおいても、常に「それは猫にとって壱番の商品かどうか」を判断基準において取り組んできた結果、原料にまでこだわったダンボール素材のつめとぎ「バリバリシリーズ」や、磁器製のフードボウルやウォーターボウルを取り揃えた「ハッピーダイニングシリーズ」、そして猫が嫌がる前にスパッと切れる「爪切り」など、猫とお客様に愛される人気製品を数多く展開しています。
猫壱は「猫保護活動」を応援しています
活動の一環として、猫壱会員様へのご登録
※1名さまにつき5円（＝御縁）と、猫壱の人気おもちゃ「キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン2」の売上の内1％を合わせた金額を、猫保護団体に寄付しています。
※猫壱会員：https://www.necoichi.co.jp/Register/ 活動実績：https://www.necoichi.co.jp/CSR/
社名： 株式会社猫壱
設立： 2008年1月
代表： 川嶋 伶
所在地：東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ5F
事業内容： 猫用品の企画・販売等
URL： https://www.necoichi.co.jp/
猫壱Instagram公式アカウント： https://www.instagram.com/necoichicojp/
本件に関するお問合わせ先
≪本リリースに関する報道関係者のお問い合わせ先≫
株式会社猫壱 広報担当 E-MAIL：press@moon-x.com
