世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」 3月28日(土)・29日(日)東京ビッグサイトにて、開催決定！

一般社団法人アニメジャパンは、東京ビッグサイトにて実施される世界最大級のアニメイベント、「AnimeJapan 2026」の開催を発表しました。また、2025年9月9日(火)より出展社の募集を開始しました。

2014年の初開催から13回目を迎える今回は、前回15万人を超える来場者で熱気に包まれた会場と同じ、東京ビッグサイトの東展示棟に加え、南展示棟と屋上展示場を舞台に、過去最大級の開催面積でさらなる盛り上がりを目指して開催いたします。

一般来場者向けの出展ブースやステージを楽しむことができるパブリックデイは3月28日(土)・29日(日)、商談・ビジネスを目的としたビジネスデイは3月30日(月)・31日(火)、ファミリー、キッズ向けのアニメに関する展示やステージが行われる入場無料のファミリーアニメフェスタ2026は3月28日(土)・29日(日)に開催いたします。

「世界最大級のアニメの祭典」として、アニメの未来と夢が詰まった「AnimeJapan 2026」に、どうぞご期待ください。

■「AnimeJapan 2026」開催概要

【パブリックデイ】

会場： 東京ビッグサイト東展示棟4-8ホール、南展示棟1-4ホール、屋上展示場

会期： 2026年3月28日(土)・29日(日) 9:00～17:00 ※最終入場16:30

展開内容： 出展ブース／AJステージ／主催施策／オフィシャルグッズ販売など

【ビジネスデイ】

会場： 東京ビッグサイト 会議棟1F、6F

会期： 2026年3月30日(月) 10:00～18:00 ※最終入場17:30

2026年3月31日(火) 10:00～17:00 ※最終入場16:30

展開内容： 出展ブース／ビジネスセミナー／アニメビジネスコンシェルジュ

【ファミリーアニメフェスタ2026】

会場： 東京ビッグサイト 南展示棟1ホール

会期： 2026年3月28日(土)・29日(日) 9:30～17:00 ※最終入場16:30

展開内容： 出展ブース／ファミリーステージ／キャラクターグリーティング／ワークショップなど

主催： ⼀般社団法⼈アニメジャパン

後援： ⼀般社団法⼈⽇本動画協会

事務局： AnimeJapan運営事務局（株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ）

公式サイト：https://anime-japan.jp/

公式SNS：X @animejapan_aj (公式ハッシュタグ：#animejapan)

■主催コメント

「AnimeJapan」は前回で12回目の開催となり、多くの出展社様のお力添えのお陰で、

過去最多となる15万人の皆様にご来場いただき、国内外の沢山の方にイベントを存分に楽しんでいただきました。

今回も「世界最大級のアニメの祭典」として、より多くの方に「AnimeJapan」をお届けすべく、

出展社の皆様と共にスタートを切りたいと思います。

AnimeJapan 実行委員会

■「AnimeJapan 2026」パブリックデイ、ビジネスデイ、ファミリーアニメフェスタ2026出展社募集中！

「AnimeJapan 2026」ではアニメ業界に関わる、多くの企業・団体のみなさまからの出展を募集しております。

パブリックデイ、ビジネスデイ、ファミリーアニメフェスタ2026同時に出展募集を開始いたします。

ご来場いただくすべてのアニメファンと共に、「AnimeJapan」を盛り上げていきましょう！

・出展資格： アニメーション文化全般ならびに日本の産業の発展につながる企業・団体

・出展申込期間： 2025年9月9日(火) ～11月14日(金)

出展の詳細はこちら：https://anime-japan.jp/exhibition2026/

■AnimeJapanが「新人クリエイター大賞」を創設！

一般社団法人アニメジャパンは、文化庁の補助金により独立行政法人日本芸術文化振興会に設置された文化芸術活動基盤強化基金「クリエイター等支援事業（育成プログラム構築・実践）」における委託事業として、「新人クリエイター大賞」を創設します。新人クリエイター大賞は、国内の教育機関に在籍する学生を対象とする短編アニメーションのコンペティションです。

グランプリをはじめとした入賞作品は、国内外の配信プラットフォームにより、世界中のアニメファンへ届けられます。

この賞の創設により、アニメーターを育成する学校がより実践的なカリキュラムを導入することを促し、さらには、学生のアニメーション制作のモチベーション向上を目指します。

業界関係者も注目する、プロへの登竜門となるコンペティションです。詳細は後日お知らせします。





主催：一般社団法人アニメジャパン、文化庁、独立行政法人日本芸術文化振興会

■「AnimeJapan 2025」 開催実績

「AnimeJapan 2025」は、ビジネスデイを含め過去最多の記録となる約15万人が来場し、アニメの勢いを見せた4日間となりました。また、来場者の10人に1人が海外からの来場者となり、世界最大級のアニメイベントとして、華々しく幕を下ろしました。

会場には過去最大規模となる116の出展社によるブースと、新たに設置されたWHITEステージを含む4つのAJステージにて合計52のステージイベントが開催されました。さらに人気施策となっているコスプレイヤーズワールドやファミリーアニメフェスタ、AnimeJapan 2025のアンバサダーに就任した櫻坂46によるステージも開催され、アニメの祭典を彩り、まさに「アニメのすべてが、ここにある。」を体現したイベントとなりました。







