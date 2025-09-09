Sophos EndpointがTaegis MDRおよびXDRと統合され、サイバーセキュリティのROIを向上
2025年9月9日
＜＜報道資料＞＞
ソフォス株式会社
Sophos EndpointがTaegis MDRおよびXDRと統合され、サイバーセキュリティのROIを向上
～TaegisでSophos Endpointがネイティブにサポートされることで、業界最高水準の統合された予防、検知、対応プラットフォームの活用が可能となり、セキュリティ成果をさらに向上させる～
サイバー攻撃を阻止する革新的なセキュリティソリューションのグローバルリーダーであるSophos（日本法人：ソフォス株式会社 東京都港区 代表取締役社長 足立 達矢）は本日、Sophos EndpointがTaegisTM Extended Detection and Response（XDR）およびTaegis Managed Detection and Response（MDR）のすべてのサブスクリプションにおいて、ネイティブに統合され、自動的に追加されることを発表しました。今回の統合により、お客様は単一のプラットフォームで、予防、検知、対応の機能を包括的に活用できるようになり、セキュリティ運用の合理化とコスト削減が可能となります。今回の統合は、2025年2月のソフォスによるセキュアワークスの買収を受けたもので、両社の強みを組み合わせることで、お客様が投資対効果（ROI）を向上しながらサイバー攻撃を防止できるよう支援する大きな一歩となります。
エンドポイントプロテクションは、最前線で脅威を予防し、検知と対応に役立つ重要なテレメトリを提供することから、現代のサイバー脅威に対する最も重要な防御層の1つになっています。Sophos Endpointが新規および既存のすべてのTaegis XDRおよびMDRサブスクリプションに含まれるようになり、お客様は、攻撃時に自動的に展開される比類のないランサムウェア防御と攻撃の緩和機能を利用できます。 この統合により、組織はライセンスコストを削減しながら保護を強化できるほか、ネイティブな統合によって管理負荷を軽減し、脅威への対応が拡充され、迅速な対処が可能になります。
Taegisは完全にオープンなプラットフォームとして引き続き利用することができ、お客様はエンドポイント保護ソリューションを自由に選択して使用し、既存のサイバーセキュリティ投資の価値を最大限に活用できます。これにより、お客様はROIを最大化し、優先度の高いセキュリティ機能により多くの予算を割り当てられるようになります。
ソフォスの最高製品責任者のRaja Patelは次のように述べています。「Sophos EndpointとTaegisが統合されたことで、お客様は業界最高水準の統合された保護、検知、調査、対応プラットフォームを活用でき、コストも同時に削減できます。多くの組織はすべてのエンドポイント保護を同じような製品と捉えていますが、そこに攻撃者の付け入る隙があります。実際、すべてのエンドポイント製品が、現代のハンズオンキーボード攻撃を阻止できるわけではありません。Sophos EndpointのCryptoGuardランサムウェア対策機能や適応型攻撃防御のような予防を重視した機能は、攻撃の拡大を未然に防ぐことが可能であり、数千台規模のデバイスを管理する企業にとって極めて革新的なソリューションとなります。ソフォスは、展開とポリシー管理を合理化することにより、組織が脅威を予防し、総保有コストを削減し、セキュリティ投資の効果を最大化できるよう支援しています」
Taegisのお客様にとっての主な利点：
● コスト削減とROIの向上：Sophos Endpointが、すべてのTaegis XDRおよびTaegis MDRサブスクリプションに自動的に追加されるため、Sophos Endpoint を利用する場合は、他のエンドポイント保護ソリューションを別途購入する必要がなくなります。
