【人事ご担当者様へ】“キャリア自律”を促す育成施策、他社の事例をのぞいてみませんか？　参加無料のオンラインディスカッションセミナー開催

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社TOASU（東京・品川／代表取締役社長：宮田 晃）は、2025年10月10日（金）に、人事・人材育成担当者を対象とした無料オンラインセミナー『キャリア自律が変える人材育成 ～企業・組織・管理職の役割再定義と施策アップデート～』を開催いたします。

本セミナーでは、グローバルな人材開発に携わる志方優氏を講師に迎え、参加者同士の事例共有とディスカッションを通じて、自社の育成体系をアップデートするための実践的なヒントを得ることができます。

■セミナー開催の背景

変化の激しい現代において、従業員一人ひとりが自律的にキャリアを考え、行動する「キャリア自律」の重要性が高まっています。多くの企業でこの考え方は浸透しつつあるものの、人事・人材育成の現場からは、「どのように育成体系を再設計すべきか」「他社はどのような取り組みをしているのか具体的に知りたい」といった課題が聞かれます。

旧来の画一的な研修体系から脱却し、従業員の主体的な成長を促すためには、企業・組織・管理職の役割を再定義し、育成施策そのものをアップデートする必要があります。

そのような背景から、豊富な研修経験を持つ講師による実践的な知見の提供に加え、参加者同士のグループセッションに重点を置いたオンラインセミナーを企画いたしました。

本セミナーでは、各社が育成施策やその実施背景を持ち寄り、事例共有とディスカッションを行います。成功した要点やつまずきやすいポイントを相互に学ぶことで、自社に反映するための設計の勘所をつかむことを目指します。人材開発担当者同士のネットワーク形成の場としてもご活用いただける、課題解決のための絶好の機会です。

■本セミナーで得られること

講義形式だけでなく、参加各社の人事担当者同士が自社の取り組みを持ち寄り、事例共有とディスカッションを行うインタラクティブな形式で進行します。成功事例や課題感を共有することで、自社に持ち帰り、すぐに活かせる施策設計の勘所をつかむことを目指します。

１.キャリア自律時代の人材開発のヒントを掴む

２.人事担当者同士の事例共有とディスカッション

３.人材開発担当者同士の人脈形成

■こんな方におすすめ

・人材開発を統括するリーダー、マネジャーの方

・育成体系の再構築プロジェクトに携わるご担当者

・キャリア開発を推進するご担当者

・他社の検討状況・実施施策から実務のヒントと人脈を得たい方

■開催概要

【開催日時】 2025年10月10日（金） 13：00～15：00

【会場名】 WEB形式（オンライン）

【講師】 志方 優 講師

【受講費】 無料

※1社2名様までのお申し込みとさせていただきます。

※最少催行人数を5名とさせていただきます。

※競合他社の方のご参加は、ご遠慮いただいております。

■プログラム

13：00～13：10 導入挨拶

13：10～13：35 キャリア自律が求められる背景

（講義10分・グループワーク15分）

13：35～14：15 企業・人事・管理職の役割はどう変わるか？

（講義10分・グループワーク30分）

14：15～14：55 育成施策はどのように変化するのか？

（講義10分・グループワーク30分）

14：55～15：00 クロージング

■お申し込み先

お申し込みは下記セミナー申し込みフォームよりお願いいたします。

（申し込み期限：2025年10月8日（水）17：00まで）

URL： https://toasu-gakken.co.jp/event/20251010/

■登壇講師プロフィール

志方 優

旭文文創科技股份有限公司 最高執行責任者

電子工学エンジニアを経て、2005年より拠点を台湾に移動。

コンサルタント・講師として日本・台湾企業の海外進出を手がけ、数多くの企業をサポート。対話を通じて、参加者の実践知を引き出し、暗黙知を「持ち帰れるヒント」へ翻訳することに定評がある。

広告ナレーターとしても活動し、聴き心地の良い声質が、さまざまな企業から好評を得ている。

■株式会社TOASU

https://toasu-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮田晃

・法人設立年月日：1995年3月28日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：20,000,000円

・所在住所：〒141-0031 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1411（代表）

・事業内容：研修サービス事業

組織開発事業

コンサルティング事業

外国人就労支援事業

研修内製化支援事業（コンテンツ開発サービス 他）

アセスメント事業（人材・組織アセスメント、社内試験支援サービス）

ASUBeTO事業（人事・教育DXプラットフォーム）

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開