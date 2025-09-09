株式会社UpPitch、営業代行会社向け「人×AI」による提案資料制作サービス「UpPitch」を正式リリース

株式会社UpPitch

営業代行会社向けの提案資料制作サービスを展開する株式会社UpPitch（所在地：東京都渋谷区道玄坂1-16-6 二葉ビル 8B、代表取締役：二村 誓）は、営業代行会社専用の提案資料制作サービス「UpPitch（アップピッチ）」を正式リリースしたことをお知らせいたします。

■サービス概要

「UpPitch」は、営業代行会社が抱える

「アポ獲得単価に限界を感じている」

「アポは取れても受注に繋がらない（短期解約につながる）」

「アポの提供のみでは他社との差別化が図れない」

という深刻な課題を解決する、営業代行業界特化型の提案資料制作サービスです。営業代行経験者からなる専門チームが、AI技術と人的専門性を融合させ、24時間以内に6,500円という価格で「売れる資料」を制作いたします。

営業代行会社が自社クライアントへの付加価値サービスとして提供可能。

■コアコンセプト：「売れる資料」の提供

デザインよりも成果。見た目よりも売上。

UpPitchが提供するのは、単なる美しい資料ではなく、成約に導く「売れる資料」です。 トップセールスが持つ商談ノウハウを資料に落とし込み、経験の浅い営業パーソンでも同等の成果を上げられる武器を提供いたします。

【サービスの特徴】

1. 圧倒的なスピード×コストパフォーマンス

・ 制作期間：最短24時間以内

・ 料金：6,500円/件

・ 従来の制作会社と比較して大幅な価格・時間短縮を実現

2. 「売れる資料」への徹底したこだわり

・ 顧客の購買心理に基づいた構成設計

・ 受注率向上を第一優先とした実用性重視の設計

3. 営業格差の解消を実現

・ 営業パーソン間の成果のばらつきを軽減

・ 属人的なスキルに依存しない標準化された営業プロセス

・ 営業研修時間・コストの大幅削減

4. 営業パーソンの業務効率化を実現

・ 企業情報・担当者パーソナル情報の事前リサーチ代行

・ 商談相手の課題分析・ニーズ予測などの仮説を立て資料に反映

・ 営業パーソンが「営業以外の業務」から解放され、商談に集中可能

・ 事前準備時間の大幅削減によりセールスの業務効率を支援

5. 営業代行会社の競争力強化

・ 営業代行会社が自社クライアント（BtoB企業）への付加価値サービスとして提供可能

・ アポイント獲得に加えた新たなキャッシュポイント

・ 「売れる資料で成果支援」という競合他社との差別化要素を提供

■解決する営業代行業界の根本課題

【営業代行会社が直面する深刻な課題】

1. アポ獲得単価に限界を感じている

・ 価格競争の激化により単価向上が困難

・ アポ獲得のみでは収益性に限界

2. アポは取れても受注に繋がらない（短期解約につながる）

・ 商談率・受注率の低さによりクライアント満足度が低下

・ 成果が出ないことによる契約継続率の悪化

3. アポの提供のみでは他社との差別化が図れない

・ 競合他社との明確な違いを打ち出せない

・ 「どこに頼んでも同じ」という状況

【営業パーソンの日常課題】

・ 事前リサーチ・資料作成により営業活動時間が不足

・ トップセールスのノウハウが属人化され共有されない

・ 経験不足による商談での説得力不足

・ 「何を話せば売れるのか」が分からない

■市場背景と社会的意義

営業代行市場は継続的な成長を続けており、DX推進や営業効率化ニーズの高まりを受けて拡大傾向にあります。しかし、アポ獲得の価格競争激化により、多くの営業代行会社が収益性の悪化と差別化の困難さに直面しています。

また、営業研修や人材育成にかけるコストは企業にとって大きな負担となっており、特に中小規模の営業代行会社では「研修をしたくても時間もコストもない」という現実があります。労働人口減少の中で、限られた人材で最大の成果を上げる仕組みが強く求められています。

UpPitchは、営業代行会社の競争力強化を支援し、クライアント企業への提案価値向上を実現するBtoBtoB型のサービスとして、これらの社会課題に対し、テクノロジーと営業ノウハウの融合により、実用的なソリューションを提供いたします。

■代表コメント

「営業代行業界で長年事業に携わる中で、最も深刻な課題は『アポ獲得の価格競争』と『成果が出ないことによる短期解約』でした。どの営業代行会社も同じような提案をするため、クライアントは価格でしか判断できません。そして、アポは取れても商談で勝てないため、クライアントは成果を感じられず契約を継続しない。この悪循環を断ち切るため、我々は『売れる資料』という新しいアプローチに辿り着きました。

デザインの美しさではなく、確実に売れることにこだわった資料制作。トップセールスが持つ暗黙知を明文化し、誰でも使える武器に変える。これにより、営業代行会社は「アポ獲得＋商談支援」という他社にはできない提案ができ、クライアントは実際に受注という成果を感じられます。

UpPitchは、営業代行業界の生産性向上を支援し、日本の営業力向上に貢献したいと考えています。」（代表取締役 二村 誓）

■今後の展開

2025年上半期：

・ 営業代行会社との提携拡大

・ 「売れる資料」制作体制の強化

・ 顧客フィードバックに基づくサービス改善

2025年下半期：

・ サービス領域の拡張

・ 営業代行業界で培ったノウハウを活用し、一般BtoB企業への直接支援サービスも展開予定

■会社概要

会社名： 株式会社UpPitch

代表者： 代表取締役 二村 誓

所在地： 東京都渋谷区道玄坂1-16-6 二葉ビル 8B

事業内容： 営業代行会社向け「売れる資料」制作サービス

企業理念： 「アポの先に、勝てる商談を。」

URL： https://up-pitch.com/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社UpPitch 広報担当

Email： info@up-pitch.com

受付時間： 平日9:00～18:00

【メディア向け追加情報】

■UpPitchの差別化要素

・ 従来の制作会社：高価格・長期間・デザイン重視

・ UpPitch：6,500円・24時間・成約特化型資料制作

■「売れる資料」の特徴

・ 単なるデザイン制作 → 成約特化型資料制作

・ 見た目の美しさ重視 → 売上向上効果重視

・ 汎用的なテンプレート → 商材・顧客に完全特化

■社会的意義

・ 営業パーソンの格差軽減による労働環境改善

・ 中小企業の人材育成負担軽減

・ 日本の営業生産性向上への貢献

■取材・インタビュー対応 代表取締役 二村誓およびサービス開発責任者が、以下テーマでの取材・インタビューを承っております：

・ 営業代行業界の構造的課題と解決策

・ 営業格差解消への取り組み

・ 営業DX市場の今後の可能性