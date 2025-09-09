こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
アメリカンレストラン「ハードロックカフェ」メキシコキャンペーン「Mexico on the Table（メキシコ オン・ザ・テーブル）」
ハードロックカフェでメキシカンタイム！
メキシコ大使館監修によるスペシャルメニューが登場
開催期間：2025年9月16日（火）～10月13日（月・祝）
開催店舗 ： ハードロックカフェ 国内店舗
様々な音楽を聴きながら料理が楽しめるアメリカンレストラン「ハードロックカフェ」の国内5店舗（東京・六本木／上野駅東京／横浜／京都／ユニバーサル・シティウォーク大阪）では、「Mexico on the Table（メキシコ オン・ザ・テーブル）」と題し、メキシコ大使館監修によるスペシャルメニューを販売するメニューキャンペーンを9月16日（火）から10月13日（月・祝）までの期間、開催します。
「Mexico on the Table」キャンペーンは、9月16日のメキシコ独立記念日に合わせ開催するもので、メキシコ大使館専属シェフ監修のもと、ハードロックカフェらしいメキシカンメニュー5品（フード3品、ドリンク2品）を販売します。
フードにおいては、メキシコを代表するメニューの一つ、「タコス」から、トッピングでアレンジした3品を用意しました。
エビのフリッターをホワイトコーントルティーヤで包み、チポトレマヨ、サルサ・ロハ、ピコデガロ、レッドオニオンピクルス、赤キャベツ、アボカドスライスをトッピングした「バハ・カリフォルニア風シュリンプタコス」、香ばしくローストしたマッシュルームをブルーコーントルティーヤにのせ、フレッシュなルッコラ、スライスオニオン、アボカドをトッピングした「マッシュルーム タコス」、メキシコチリとアチョーテでマリネしたポークをホワイトコーントルティーヤにのせ、グリルドパイナップル、レッドオニオン、フレッシュパクチーをトッピングした「ポーク アル・パストール タコス」と、いずれも個性がキラリと光る本格的な味わいをお楽しみいただけます。
また、これらメニューと相性ピッタリのドリンクとして、スパイスをリムしたグラスに特製トマトジュースを注ぎ、コロナビールで仕上げた爽やかなカクテル「ミチェラーダ」（コロナビールをノンアルコールビールの“コロナセロ”にも変更可能）と、テキーラ、コアントロー、ライムジュース、アガベシロップを使用した、メガサイズのマルガリータ「メガ マルガリータ」をご用意しました。
「ハードロックカフェ」メキシコキャンペーン「Mexico on the Table」 概要
◇ キャンペーン名：
Mexico on the Table（メキシコ オン・ザ・テーブル）
◇ 期間：
2025年9月16日（火）～10月16日（月・祝）
※ユニバーサル・シティウォーク大阪店のみ、9月30日（火）までの提供
◇ 販売メニュー：
・ 「バハ・カリフォルニア風シュリンプタコス」 1,680円（税込）
・ 「マッシュルーム タコス」 1,680円（税込）
・ 「ポーク アル・パストール タコス」 1,680円（税込）
・ 「ミチェラーダ」 アルコール 1,680円（税込）/ ノンアルコール 1,380円
・ 「メガ マルガリータ」（アルコール） 2,880円（税込）
◇開催店舗：
ハードロックカフェ 国内店舗
東京店（六本木）／上野駅東京店／横浜店／京都店／ユニバーサル・シティウォーク大阪店
◇ ハードロックカフェ 公式HP：
http://hardrockjapan.com/
「ハードロックカフェ」メキシコキャンペーン「Mexico on the Table」メニュー
「バハ・カリフォルニア風シュリンプタコス」1,680円（税込）
エビのフリッターをホワイトコーントルティーヤで包み、チポトレマヨ、サルサ・ロハ、ピコデガロ、レッドオニオンピクルス、赤キャベツ、アボカドスライスをトッピング。
「マッシュルーム タコス」 1,680円（税込）
香ばしくローストしたマッシュルームをブルーコーントルティーヤにのせ、
フレッシュなルッコラ、スライスオニオン、アボカドをトッピング。
「ポーク アル・パストール タコス」 1,680円（税込）
メキシコチリとアチョーテでマリネしたポークをホワイトコーントルティーヤにのせ、
グリルドパイナップル、レッドオニオン、フレッシュパクチーをトッピング。
【ハードロックⓇ概要】
世界約75カ国、300以上の都市にホテル、カジノ、ロックショップ、コンサート会場、カフェを展開するハードロック・インターナショナルは、世界でも最も認知の高い企業の一つです。 エリック・クラプトンのギターから始まった、ハードロックが所有する88,000点以上の貴重なメモラビリア（有名ミュージシャンの衣装や楽器）のコレクションは、世界中の店舗に展示されています
グローバル・ロイヤリティプログラム「Unity by Hard Rock™」では、会員の趣向に合わせ、世界中の参加店舗で、さまざまな特典を提供しています。また、「Hard Rock Digital」においては、エキサイティングなスポーツベッティングとiGamingの体験を提供しており、世界中のプレーヤーから注目が集まっています。
ハードロック・インターナショナルは、旅行、ホスピタリティ、ゲーム、エンターテインメント、フード＆ビバレッジの業界において、数多くの賞を受賞しています。企業評価では、S&PグローバルレーティングにおいてBBBの評価、フィッチレーティングにおいてもBBBの評価をされています。
ハードロック・インターナショナルの詳細については、www.hardrock.com または shop.hardrock.com
公式ホームページ
https://hardrockjapan.com/
ハードロックカフェ・ジャパン オンラインショップ
https://hrcjapan.official.ec/
【ハードロックカフェ 店舗】
・東京店
東京都港区六本木5-4-20
TEL.03-3408-7018
・上野駅東京店
東京都台東区上野7‐1-1 アトレ上野１階
TEL.03-5826-5821
・横浜店
神奈川県横浜市⻄区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 1階
TEL.045-682-5626
・京都店
京都府京都市東山区四条通大和大路西入中之町216 祇園OKIビル1・3・4階
TEL.075-606-5671
・ユニバーサル・シティウォーク大阪店
大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク大阪™ 3・4階
TEL.06-4804-3870
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社WDI JAPAN マーケティング部 TEL. 03-3470-5307
担当：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
ハードロックカフェ・ジャパン オフィシャルオンラインショップ
https://hrcjapan.official.ec/
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press
