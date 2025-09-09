アメリカンレストラン「ハードロックカフェ」メキシコキャンペーン「Mexico on the Table（メキシコ オン・ザ・テーブル）」





「ミチェラーダ」 1,680円（税込）スパイスをリムしたグラスに特製トマトジュースを注ぎ、コロナビールで仕上げた爽やかなカクテル。※コロナビールをノンアルコールビールの“コロナセロ”にも変更可能（1,380円・税込）「メガ マルガリータ」 2,880円（税込）テキーラ、コアントロー、ライムジュース、アガベシロップを使用した、メガサイズのマルガリータをご用意しました。