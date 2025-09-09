物品管理・棚卸システム「fine asset(ファインアセット)」が「ITトレンド上半期ランキング2025」の物品管理部門で1位を獲得！

中央システム株式会社

中央システム株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：本間 匡、以下中央システム）は、物品管理・棚卸システム「fine asset(ファインアセット)」が法人向けIT製品・サービスの比較サイト「ITトレンド」の「ITトレンド上半期ランキング2025」 の物品管理部門で1位を獲得したことをお知らせいたします。

物品管理・棚卸システム「fine asset(ファインアセット)」：https://www.fineasset.jp/

ITトレンド上半期ランキング2025とは

「ITトレンド上半期ランキング 2025」はITトレンドにて最もお問い合わせが多かった製品のランキングを発表する企画です。ランキング結果は2025年1月1日～同年5月31日の期間の資料請求数の合計数によって順位付けしランキング形式で発表。ITトレンドユーザーに最も支持されたIT製品をカテゴリー毎に紹介しています。

このランキングにおいて、ファインアセットは「物品管理」部門で総合1位を獲得いたしました。また、企業規模別ランキングの【100名未満（中規模）】でも1位を獲得しています。

カテゴリー：物品管理部門（総合 / 中規模）

順位：1位

受賞製品：物品管理・棚卸システム 「ファインアセット」

https://it-trend.jp/commodity-management/14413

本ランキングの結果は以下をご確認ください。

https://it-trend.jp/award/2025-firsthalf/commodity-management

クラウド物品管理・棚卸システム 「fine asset(ファインアセット)」

ファインアセットは什器・備品やIT機器等あらゆるモノを一元管理するクラウド型の物品管理・棚卸システムです。社内資産の台帳管理やスマートフォンを活用した現物管理（棚卸）など充実した機能をご用意しています。また、バーコード読み取りで貸出・返却を行い、カレンダーで貸出状況を把握する貸出管理機能にも対応しており、物品管理における「台帳管理」「棚卸」「貸出」の業務効率化を実現します。

「導入のしやすさ」と「シンプルな使いやすさ」を追求しており、CSVファイルをインポートしてExcel台帳からスムーズに運用を移行可能です。難しい操作もないため、従業員への教育コストもかかりません。初期費用やオプションによる機能追加はなく、すべての機能を「月額1万円」からご利用いただけます。

製品ホームページ https://www.fineasset.jp/

中央システム株式会社について

中央システム株式会社は、1981年の創業以来、時代の変化に対応する技術力で幅広い業種のお客様にシステム設計、開発を中心としたITサービスを提供。「お客様を業界No.1にするITソリューション」をミッションに掲げクラウド領域も含めた総合的なITソリューションをスピーディーかつタイムリーにご提供します。

https://www.chuosystem.co.jp