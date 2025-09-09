【FURFUR(ファーファー)】渋谷パルコ店がリニューアルオープン！ノベルティや限定カラーアイテムを発売＜9月12日(金)＞
株式会社マッシュスタイルラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するレディースブランド「FURFUR（ファーファー）」は、2025年9月12日(金)に渋谷パルコ店をリニューアルオープンいたします。オープンを記念して、限定商品やノベルティをご用意しております。
”Feminine Mode Wears”をコンセプトに、フェミニンで洗練された繊細さに少しのユーモアとモードのエッセンスをちりばめ、しなやかでエレガントでありながらも力強さを感じさせるアイテムを提案するブランド「FURFUR」は2025年9月12日(金)に渋谷パルコ店をリニューアルオープンいたします。
リニューアルオープン記念特典【topics 1】限定カラーアイテム
商品名：パデットボウタイブルゾン
価格：35,200円(税込)
カラー展開：OWHT(渋谷パルコ店、オフィシャルオンラインストア限定カラー)、BEG、PNK、CHECK
サイズ：F
トレンドのワークブルゾンから、限定カラーのオフホワイトが登場。
FURFURらしいボウタイとエコファー衿は取り外し可能で、好みに合わせてフェミニンにもカジュアルにも着こなせます。
商品名：ロゴ刺繍フリルシャツ
価格：19,800円(税込)
カラー展開：OWHT(渋谷パルコ店、オンラインストア限定カラー)、PNK、SAX、BRW
サイズ：F
ショート丈のデニムシャツのフロントにフリルをあしらい、トラッド感がありながらもフェミニンな一着。
渋谷パルコおよびオンラインストア限定で、よりロマンティックなオフホワイトカラーをご用意しております。
【TOPICS 2】ノベルティプレゼント
渋谷パルコ店にて税込22,000円以上をお買い上げの方に、秋らしいスウェード素材のオリジナル巾着チャーム(IVR)をプレゼントいたします。
バッグチャームとしても使用可能で、コンパクトながらもアクセサリーやリップ、イヤホンなどの小物が収納できる便利なアイテムです。
※数量限定のため、なくなり次第終了となります。
【TOPICS 3】ポイントアップキャンペーン
9月12日(金)～9月15日(月・祝)の期間中、MASH CARD ポイントアップキャンペーンを開催いたします。
※一律10％ポイント付与
店舗情報
店舗名：FURFUR 渋谷パルコ店
所在地：〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷パルコ4F
電話番号：03-5422-3563
リニューアルオープン日：2025年9月12日(金)
FURFUR(ファーファー)について
BRAND CONCEPT
"Feminine mode wears"
フェミニンで洗練された繊細さに少しのユーモアとモードのエッセンスをちりばめ
しなやかでエレガントでありながらも力強さを感じさせる"Feminine mode wears"
高感度な服が好きな女性をロマンティックで幸せな気分へと導く。
SHOP
数々のカルチャー、トレンドが生まれてきたラフォーレ原宿店からスタートし、ルミネ新宿2店、渋谷パルコ店・ルミネ横浜店・ジェイアール名古屋タカシマヤ店・梅田エスト店・FUKUYA ADDICT店の計7店舗を展開。
■OFFICIAL ONLINE STORE
https://furfurfur.jp/
■USAGI ONLINE
https://usagi-online.com/brand/furfur/