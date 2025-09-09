「ITANDI 賃貸管理」の申込システムにオーナーの入居審査をスムーズにする簡易版申込書の出力機能が登場

イタンジ株式会社

テクノロジーで不動産取引をなめらかにするイタンジ株式会社（以下「当社」）は、2025年9月9日より、当社が提供する賃貸管理の業務支援サービス「ITANDI 賃貸管理」の申込システムにおいて、不動産オーナー（以下「オーナー」）が入居審査をするために確認する、簡易版申込書を出力する機能（以下「本機能」）を提供開始いたします。

本機能により、賃貸不動産管理会社（以下「管理会社」）は、入居審査に必要な情報を絞り込み、見やすくレイアウトした簡易版申込書を出力できるようになり、オーナーへのスムーズな審査依頼が可能になります。

◆ 概要

賃貸物件に入居申込がされると、管理会社は物件オーナーに対し、入居申込書を共有し、入居審査を依頼します。しかし、従来の申込書には入居申込者から取得した情報が詳細に記載されているため、情報量が多く、入居審査に必要な項目が埋もれやすく判りづらいという課題がありました。そのため、管理会社によっては、審査に必要な事項のみを手作業で転記し、オーナーに共有するケースもありました。

本機能により、管理会社は、入居希望者の勤務先情報や年収、連帯保証人情報など入居審査に必要な情報のみを記載した簡易版申込書を出力し、オーナーへの共有が可能になります。また、文字の大きさやレイアウトも最適化したことにより、オーナーは確認事項を明確に把握でき、入居審査の迅速化と管理業務の効率化を実現できます。

当社は、不動産業界やその周辺領域をテクノロジーでサポートするインフラ企業となることで、不動産業に関わるすべての方々や入居者にとって、安全で利便性の高いサービスを提供してまいります。

◆ ITANDI サービス紹介

https://service.itandi.co.jp/(https://service.itandi.co.jp/)

不動産賃貸・売買の取引における一連の業務をDXするサービスを提供しています。不動産賃貸領域ではリアルタイム不動産業者間サイト「ITANDI BB」のほか、「ITANDI BB」と連携する賃貸管理の業務支援サービス「ITANDI 賃貸管理」や、賃貸仲介の営業支援サービス「ITANDI 賃貸仲介（旧「ノマドクラウド」）」を展開。不動産売買領域では不動産売買仲介会社向け営業支援サービス「ITANDI 売買 PropoCloud」を展開し、それぞれの領域でなめらかな業務体験と取引体験を実現しています。

◆ 「ITANDI 賃貸管理」申込システム 概要

https://service.itandi.co.jp/services/kanri(https://service.itandi.co.jp/services/kanri)

入居希望者がWeb上で入力した申込に必要な情報や申込手続きの進捗を、賃貸不動産管理会社、仲介会社、家賃債務保証会社、保険会社などに連携し、申込書提出から審査までのやりとりを効率化することができる、仲介会社利用率94.5%（※1）の賃貸住宅の入居申込受付システムです。現在、「申込受付くん」による賃貸物件電子入居申込数は年間100万件以上（※2）で、約3,000社で導入（※3）、国内約88社の保証会社と連携（※3）しています。

（※1）出典：リーシング・マネジメント・コンサルティング株式会社「これからの賃貸住宅市場はどう変わる？2025年のトレンド分析」https://lmc-c.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/02/lmc_releace_20250227.pdf

（※2）対象期間:2024年4月1日~2025年3月31日

（※3）2025年3月末時点

◆ イタンジ 概要

イタンジ株式会社は、「テクノロジーで不動産取引をなめらかにする」をミッションに掲げ、不動産業における課題を解決するサービスを提供する不動産テック企業です。主力事業である、サービス提供を通じた電子入居申込数は年間約100万件以上・電子契約件数は年間約34万件以上（＊1）、入居申込・賃貸借契約関連書類等のペーパーレス化により年間約1,151万枚の紙の削減を達成（＊2）するなど不動産業界のDXを推進しています。

（＊1）対象期間：2024年4月1日～2025年3月31日

（＊2）当社基準。対象期間：2024年4月1日～2025年3月31日。当社提供の「ITANDI 賃貸管理」導入企業の推定削減枚数を元に算出

社名：イタンジ株式会社

代表者：代表取締役 社長執行役員 CEO 永嶋 章弘

URL：https://corp.itandi.co.jp/

本社：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー 42F

設立：2012年6月

事業内容：

・リアルタイム不動産業者間サイトの開発、運営

・不動産賃貸・売買業務のDXサービスの開発、運営

・不動産データサービスの開発、運営