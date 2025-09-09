プレミアムウェルネスブランドMYRÓA(マイロア)、韓国ソウルでBarreイベントを開催

株式会社IROA

ソウルで開催されたMYRÓA Barreイベントの様子。韓国インフルエンサー14名が参加し、美とウェルネスを体感した。

プレミアムウェルネスブランド MYRÓA（マイロア） を運営する株式会社IROA（所在地：埼玉県さいたま市、代表：申 疎阬）は、2025年8月30日(土)、韓国ソウルにてブランドの韓国ローンチを祝う記念イベントとして「Barre（バレエエクササイズ）イベント」を開催した。

本イベントには、韓国国内で影響力を持つインフルエンサー14名（フォロワー合計約91.6万人）が参加し、MYRÓAのオーバル型ヨガマットを用いたBarreレッスンを通じて、美しさと健康を楽しむ特別な時間を共有した。

空間を引き立てる洗練されたオーバル型マットで、非日常のウェルネス体験を演出。

さらに、日本のアクティブウェアブランド ALOT.、バスケアブランド SWATi、韓国のティーブランド ON EUN が協賛し、参加者は華やかで洗練されたウェルネス空間を体験した。

MYRÓAは、女性限定のウェルネスコミュニティ 「MYRÓA FLOW CLUB」 を運営しており、日本では毎月イベントを開催している。各回で異なるテーマを設け、ヨガマットを用いた運動クラスと、ジャーナリングやフラワーアレンジメントなど心に働きかけるクラスを組み合わせることで、身体と心の両面から整う体験を提供している。

また、MYRÓAのヨガマットは、6mm厚の高品質素材と敷きっぱなしでもインテリアに溶け込むデザイン性を兼ね備えており、特にブランドを象徴するオーバル型は空間に調和しながらも唯一無二の存在感を放つ。

美とウェルネスの両立を目指すブランドとして「Move Beautifully, Live Harmoniously」の理念を発信し、今後も国内外で多様なウェルネス体験を創出し、ブランドのさらなる拡大を目指していく所存である。

会社概要

会社名：株式会社IROA

所在地：埼玉県さいたま市

設立：2024年5月

事業内容：ウェルネスプロダクトの企画・販売を中心に、韓国でのPOP UPや各種イベントの企画・運営、ホテル・ホスピタリティ業界へのウェルネス導入支援などを展開。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社IROA 広報担当

E-mail：myroa@iroa.co.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/myroa_wellness

公式SHOP：https://myroa.net