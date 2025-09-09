■全国の高校生・大学生を対象に、新しい秩序やルールの構想力に関心を持つゼミを無償で開講

■講義と質疑応答からなる1～2時間程度のゼミを現地訪問とオンラインの双方に対応し、全国から申し込みを受け付け

EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長 近藤 聡、以下EYSC）は、本日より、全国の高校生・大学生向けに、新秩序やルールを構想する視点、思考力、メンタリティーを育む「きっかけ」を提供する「学生ルール形成戦略ゼミ」を開講します。

世界では紛争の増加や国際機関の機能不全、大国間の経済摩擦などにより、既存の秩序が揺らいでいます。こうした不安定な状況の中で、現在の高校生・大学生が社会に出る頃には、これまでとは異なる新しい秩序やルールが求められる時代が訪れ、社会人生活が始まっても秩序の再構築が続くと考えられます。第二次世界大戦後に構築された国際秩序には、日本の関与は限定的でしたが、今後の再構築においては、より広い関与の可能性があります。また、従来、秩序やルールの形成への関与は政府機関に限られていましたが、現在は企業の役割が格段に高まり、ビジネスを通じたルール形成への貢献が期待されています。一方で、「秩序やルールを形成する」という視点は、現在の教育現場では十分に扱われていません。

EYSCは、社会課題の解決に向けた戦略的支援を行うコンサルティングファームとして、ルール形成に関与してきた実績に加え、各プロフェッショナルは大学院でルール形成戦略に関する授業の教鞭をとっています。ルール形成戦略のプロフェッショナルが、若者が自ら社会の変化に関与する力を育むことを目的に、全国の高校生・大学生向けに、「学生ルール形成戦略ゼミ」を無償で開講します。

私たちは、この活動を通じて、EYのパーパス「Building a better working world ～より良い社会の構築を目指して」の実現に貢献していきます。

EYSC 代表取締役社長 近藤 聡のコメント：

「EYのパーパスであるBuilding a better working worldの実現には、次代を担う若者の自由で建設的な発想が欠かせません。本ゼミを通じて、学生の皆さんが未来を前向きに捉え、新しいルールや秩序を構想する力を養うことを全力で応援していきます。安心して挑戦できる学びの場を提供し、若者が主体的に社会に関与していくムーブメントをサポートしてまいります」

EYSC ストラテジック インパクト パートナー 國分 俊史のコメント：

「世界秩序の再構築が始まり出した現代に、秩序やルールを“形成する”という能動的な視点と意識を持つことは、若者にとって極めて重要です。現在の日本の教育カリキュラムでは触れることができないテーマを、高校生・大学生が自らの頭で考え、仲間と議論し、未来を構想することができるよう、本ゼミを企画しました。今の時代の若者だからこそ活躍が期待される場となるルール形成とは何か？に関心を持つ機会にしてもらえればと思います」

【実施概要】

詳しくは、下記のゼミ詳細ページをご確認ください。

https://www.ey.com/ja_jp/services/consulting/strategic-impact/rule-formation-strategy-seminar-for-student

■ゼミについての問い合わせ先

EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社

学生ルール形成戦略ゼミ事務局 rics@jp.ey.com

