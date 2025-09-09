こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
秋服と夏服のミックス「暑くても季節感ある服を着たい！」に応えた “涼しい秋服”ブラウスセットアップが洋服の青山から登場
夏素材で快適な着用感、カラーやプリーツデザインで秋らしさを演出
青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は、長期化する夏に向けて涼しく快適な着心地ながらも、秋を感じられるビジネスウエアとして、秋色夏素材のブラウスセットアップを9月9日（火）より「洋服の青山」主要140店およびオンラインストアにて発売します。
◎商品ページ：https://tinyurl.com/bdhst6tu
季節の変わり目がわかりづらくなっている中、年間を通して着用できる服への需要が高まっています。昨今は、夏が長期化しており9月でも厳しい暑さが残ることから秋が短く、秋服を着用する頻度も減少。しかし、お客様からは「夏服は飽きた」「秋色で季節感を出したい」といった高い気温とは反対に服装は秋に向かいたいという声が集まっています。そこで今回は、見た目は秋服でありながら快適に着用できる、秋服と夏服をミックスしたブラウスセットアップを企画しました。
本企画は、同色同素材でシャツブラウス、パンツ、プリーツスカートの3型を用意。キャメル色で秋らしい温かみのある雰囲気を演出しながら、涼しく快適に過ごせる生地にこだわり、かいた汗をすぐに乾かす吸水速乾性やウォッシャブル、UVカットなどを備えた夏素材を使用しています。ブラウスには、光沢感のある同色ボタンを採用しているほか、スカートは太めのプリーツで落ち着いた印象にすることで、夏服のような軽快さを抑えました。セットアップとしても単品使いで羽織シャツとしても、秋を感じさせるコーディネートを楽しみながら着まわせるこれからの時期に活躍するアイテムとなっています。
【商品概要】
商品名：①シャツブラウス（ABL5590-D）、②ワイドパンツ（APW5590-D）、③プリーツスカート（ASP5590-D）
色柄：キャメル
素材：ポリエステル100％
サイズ：①M（1サイズ） ②S～L（3サイズ） ③S～L（3サイズ）
販売価格：①税込7,689円 ②税込9,889円 ③税込10,989円
販売店舗：洋服の青山主要140店、公式オンラインストア
※記載の情報はリリース発表時現在のものです。
本件に関するお問合わせ先
《本件に関するお問い合わせ先》
青山商事株式会社 東京オフィス 広報部 濱野、高橋
〒110-0005東京都台東区上野4-5-10 青山上野ビル 7Ｆ
TEL:03（5846）5656 MAIL: pr@aoyama-syouji.co.jp
関連リンク
商品ページ
https://tinyurl.com/bdhst6tu
