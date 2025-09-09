【ニトリのアパレルブランドN＋】人気の「ソフトストレッチシリーズ」にブラウン色が新登場！

株式会社ニトリホールディングス

ニトリグループのアパレルブランド「N+」を展開する株式会社Nプラス（本社：東京都北区 代表取締役社長：高橋陵）は、毎年ご好評をいただいている『ソフトストレッチシリーズ』に新色のブラウンを追加し、2025年8月中旬より発売いたしました。

ソフトストレッチセミワイドパンツ 左から、ブラック・ネイビー・グレージュ・ブラウン

ソフトストレッチシリーズとは

なめらかな肌ざわりとシワになりにくい素材感のソフトストレッチシリーズは、毎年ご好評をいただいているN＋の定番アイテムです。同じ素材で、ロングジレ・ミドルジレ・セミワイドパンツの3種類をご用意しているため、さまざまな着回しをお楽しみいただけます。

動きやすいストレッチ素材

縦にも横にも伸びる 2wayストレッチで、

快適な着心地を叶えます。

日常の通勤服にもおすすめです。

セットアップも可能

上品かつ体形カバーを叶えるジレは

カーディガン感覚で着用可能。パンツとの相性も抜群です。

1枚羽織るだけでこなれ感のあるコーディネートが完成します。

トップス次第で、カジュアルからビジネスまで

幅広いシーンでご着用いただけます。

コーディネートイメージを一部ご紹介！

モデル着用カラー：ブラウン

ソフトストレッチロングジレ

【価格】4,990円（税込）

【サイズ】S、M、L

【カラー】グレージュ、ブラウン、ネイビー、ブラック（同シリーズ型番 13100）

【商品ページ】

・グレージュ・ブラウン・ネイビー：https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633046945s/

・ブラック（型番13100）： https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633027319s/

【ポイント】

ボタンのないシンプルなデザインのロングジレ。なめらかな肌ざわりときれいな表面感で、お仕事用にも使いやすい一着です。

モデル着用カラー：ネイビー

ソフトストレッチミドルジレ

【価格】4,990円（税込）

【サイズ】S、M、L

【カラー】

グレージュ、ブラウン、ネイビー、ブラック

【商品ページ】

https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633047034s/

【ポイント】

カジュアルなTシャツと組み合わせることで、普段のお出かけにも活躍するミドル丈のジレ。羽織るだけで一気にこなれ感を演出してくれるアイテムです。

モデル着用カラー：グレージュ

ソフトストレッチセミワイドパンツ

【価格】3,990円（税込）

【サイズ】SS、S、M、L、LL

※SSはレギュラー丈のみです。

【カラー】

グレージュ、ブラウン、ネイビー、ブラック

【商品ページ】

・レギュラー丈：https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633047157s/

・ロング丈：https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633047355s/

【ポイント】

身長や好みに合わせて、レギュラー丈とロング丈の2丈からお選びいただけます。体のラインを拾いにくく、きれいなシルエットでご着用いただけます。

ニトリのアパレルブランド 「N＋（エヌプラス）」とは

※画像はイメージです。（2025年3月7日(金)オープ ン、N＋名古屋ユニモール店）

Ｎ+ は、「大人の女性」のためのお求めやすく、着心地もよく、気軽にカラーコーディネートが楽しめるアパレルブランドとして、2019年に発足いたしました。年齢を重ねながらも若々しさを保つ「大人の女性」が、様々なシーンに合わせて毎日楽しめるファッションをカラーコーディネートでご提案いたします。ニトリグループでは、⾐類の分野においても、お客様の立場に立って、より多くのお客様に豊かな暮らしをご提供することを目指し、今後もアパレルブランド「Ｎ+」を積極的に展開してまいります。