【Hitorime】導入企業数50社、登録ユーザー数500名突破！

株式会社APILLOX

株式会社APILLOX（所在地：神奈川県横浜市、代表取締役：山下 雅弘）が運営しております1人目ポジション採用に完全特化した採用マッチングサービス「Hitorime」において導入企業数50社、登録ユーザー数500名を突破致しました！年内には導入企業数100社、登録ユーザー数1000名を目標にしております。

Hitorimeは、「日本で一番採用の熱い場所をお届けしたい」をコンセプトに、CxO・新規事業における1人目エンジニア・1人目インターンなど、企業にとって特に重要な”1人目ポジション”の採用に特化した、新しい形の採用マッチングサービスです。

▼ サービス概要

日本では2025年問題とも言われる労働人口の減少に直面し、採用単価の高騰が顕著になっています。特にスタートアップや中小企業においては、採用にかけるコストと人材の質のバランスが難しく、限られた資金で最大限の成果を上げる“1人目ポジション”の採用は、企業の成長を左右する鍵となっています。

Hitorimeは、1人目ポジションしか掲載できないという大胆なポリシーにより、企業にとっては自社求人が目立ちやすく、ターゲットとする人材により届きやすい環境を、求職者にとっては裁量・責任・成長の機会に満ちた1人目ポジションと出会える設計を実現しています。

▼ 主な特徴

・ 1人目ポジション特化：CxO/1人目人事、新規事業における1人目PM/1人目エンジニア、1人目正社員/1人目インターンなど、様々な観点での社内初のポジションのみを掲載。

・ コスト0で利用がスタート可能：企業は初期費用、掲載費、成功報酬すべて0円。月単位で柔軟にアップグレード可能。

・ 前のめりなマッチング設計：求職者、企業ともに、一定の情報入力や募集公開を完了しないとマッチングが成立しない設計により、意欲的なマッチングのみを実現。

・登録ユーザーの90%が20代~30代：ビジネスコア層である20代から30代が登録ユーザーの90%を占める。

・ スカウト返信率15%超え：これまでプラットフォーム内で送信された全てのスカウトに対しての返信率が15%を超えております。

▼ サービスURL

【求職者の方はこちら】

https://hitorime.net

【採用担当者の方はこちら】

https://hitorime.net/lp

▼ 現時点での登録状況（2025年9月時点）

・ 導入企業数：65社

・ 登録ユーザー数：580名

▼ 代表コメント（株式会社APILLOX 代表取締役・山下雅弘）

僕自身が1人目ポジションとして働いた経験を通じて、責任と裁量のある環境こそが、ビジネスパーソンとしての成長を飛躍的に促すことを強く感じました。

「日本で一番採用の熱い場所をお届けしたい」――その想いを胸に、Hitorimeを通じて、1人目ポジションを求める企業と本質的なキャリアップを実現したい求職者が出会い、日本を代表する企業や起業家が生まれていくことを願っています。

キャリアを大きく動かしたいすべての方へ。「1人目として働く」という選択肢を、ぜひ一度検討してみてください。