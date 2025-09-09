Apple、2025年第2四半期にApple Watchの累計売上高が1,000億ドルを突破｜カウンターポイントリサーチ
【ソウル、北京、ベルリン、ブエノスアイレス、フォートコリンズ、香港、ロンドン、ニューデリー、台北、東京 - 2025年9月9日】
主なポイント
・カウンターポイントリサーチのApple 360レポートによると、AppleのApple Watchの累計売上高は2025年第2四半期に1,000億ドルを突破しました。
・この成長は、ECGや睡眠時無呼吸症候群（SAS）といった業界をリードする健康機能の継続的な進化と、様々な価格帯におけるポートフォリオの多様化によって牽引されました。
・Apple WatchはiPhoneと完全に互換性があるため、Appleのエコシステム強化と顧客維持の鍵となっています。
・しかし、Appleはこの分野での競争激化に直面しています。 Series 11、Watch Ultra 3、そしておそらくSE 3の発売により、2025年下半期には出荷台数が成長に回帰するでしょう。
カウンターポイントリサーチのApple 360 Serviceによると、AppleのApple Watchによる累計売上高は2025年第2四半期に1,000億ドルを超えました。この増加は、Apple Watchの健康機能と健康モニタリングのユースケースが継続的に進化し、その実用性が拡大したことによるものです。また、Appleは製品ポートフォリオを拡充し、市場リーチをさらに拡大しました。さらに、iPhoneとのシームレスな連携によりユーザーエクスペリエンスも向上しました。Appleはプレミアムウォッチ市場に新たなカテゴリーを創出し、高級アナログウォッチセグメントに挑戦しています。
Appleは、Series 4でFDA承認の心電図（ECG）、Series 6でUWBチップ、Series 10でFDA承認の睡眠時無呼吸検出機能など、業界をリードするイノベーションと健康志向の機能を導入してきました。
Appleはまた、価格に敏感な消費者に適した手頃な価格のWatch SEと、ハイエンドのWatch Ultraを投入することで、製品ポートフォリオを着実に多様化させてきました。Watch SEは、価格に敏感な新興市場において特に新規ユーザーを獲得することに成功しています。Apple WatchはiPhone専用であるため、Appleのエコシステム強化と顧客維持の鍵となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329203&id=bodyimage1】
しかし、競合他社がハードウェア設計の改良、健康モニタリング用センサーの精度向上、Huawei Watch D2の血圧モニタリングといった新たな健康状態に関する規制承認の取得を進めているため、Appleは競争の激化に直面しています。ランニング、ゴルフ、ダイビングなどのアクティビティ向けの高級スポーツスマートウォッチを提供するGarminなどのニッチな競合他社も成長を続けています。一方、成長を続ける世界のキッズスマートウォッチ市場では、Imooが圧倒的なシェアを誇っています。ディスプレイ非搭載のフィットネスバンドという新たなカテゴリーも登場しており、スマートウォッチの健康機能に匹敵する可能性があります。こうした状況に加え、SEとUltraの断続的な発売、買い替えサイクルの加速、そして大幅なハードウェアアップデートの欠如により、Appleは2025年第2四半期時点で7四半期連続で前年同期比で売上が減少しています。
しかし、Appleの時計市場は、10周年記念版のWatch Series 11、Watch Ultra 3、そしておそらくWatch SE 3の発売により、2025年には成長に転じると予想されています。これらの製品には、衛星メッセージング、血圧モニタリング、WatchOS 12とのApple Intelligence統合といった新機能が搭載される可能性があります。
