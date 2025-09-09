『心が動く一杯を、あなたに。』
“想い”を焙煎する、小さなロースタリーの挑戦。
北海道の片隅で、コーヒーで感動や希望を提供する事を志す人々がいます。
名前は「BUDDY GROUP」。
その焙煎所が、今、世界第2位のコーヒー生産国・ベトナムの高品質アラビカ豆を使って、
“ただ美味しい”では終わらない、「心に残るコーヒー」を作ろうとしています。
始まりは、「ベトナムコーヒーって、実はすごく美味しいんだよ」と語る、一人の現地の農園主との出会い。
標高1,500mのダラット高地で丁寧に育てられた豆は、フルーティーで、香り高く、まるで南国の風のような余韻を残します。
だけど――
その魅力は、まだ日本では、ほとんど知られていません。
私たちは思いました。
「この味、このストーリーを、埋もれさせたくない」
「“誰かのため”に淹れる一杯が、人生を豊かにすることを、もう一度日本に伝えたい」
そして今回、クラウドファンディングという形で、その想いに共感してくださる“仲間”を探す旅が始まりました。
【プロジェクト概要】
プロジェクト名：世界2位のコーヒー大国ベトナムの高品質コーヒーを日本のみんなに知ってほしい！
実施期間：2025年9月～10月（CAMPFIRE）
URL：https://camp-fire.jp/projects/782551/view
目標金額：200万円
現在：137名が支援・94万円突破中（9/9現在）
【支援することで、できること】
・日本未流通のベトナム産アラビカの魅力が全国へ広がります
・生産者に直接支援が届き、フェアで持続可能な農業を後押しできます
・「心を贈る」新しいコーヒー文化の広がりに、あなたも加わることができます
【リターン例（一部抜粋）】
1,000円：想いを伝えるドリップバッグ＋お礼状
3,000円：飲み比べ3種セット（軽やか／コク深／季節限定）
5,000円：コーヒーと焼き菓子のペアギフト
10,000円：現地での植樹によって生まれたサステナブルTシャツ
※すべて“現地支援つき”の特別仕様。
【こんな人に届けたい】
「毎日を少しだけ、丁寧に生きたい」と思っているあなたへ
「誰かの想いが詰まったものに、お金を使いたい」と感じているあなたへ
「大切な人に、言葉ではなく“気持ち”を贈りたい」と願っているあなたへ
【最後に】
小さな焙煎所の挑戦に、どうか少しだけ耳を傾けてください。
あなたの1クリックが、ベトナムの農園の笑顔になり、
誰かの心を温める一杯のコーヒーになります。
「忘れられない味」は、きっと“忘れられない誰か”と出会ったときに生まれます。
その一杯を、あなたと一緒に、つくりたい。
どうか応援をよろしくお願いします。
お問い合わせ：
BUDDY GROUP（北海道）
プロジェクトページ：https://camp-fire.jp/projects/782551/view
配信元企業：株式会社BUDDY GROUP
