AIとメタデータ駆動を融合した『Provar Automation』の新版を発表 ～Salesforceテストを自動生成し、飛躍的な網羅率と更新・修正時の耐性を実現
株式会社アドックインターナショナル（本社：東京都立川市、代表取締役CEO：小林 常治／以下ADOC）は、Salesforce専用設計のテスト自動化ツール「Provar（プロバー）」の最新版である『Provar Automation V3』を発表します。本製品は、AI機能の強化とSalesforceのメタデータ（システムの構成情報）を活用した独自のメタデータ駆動型アプローチにより、更新や修正に伴う耐性とテストの効率性、網羅性を劇的に向上させ、手動作業を削減しながら、高いアプリケーション品質を確保できます。
また、今回の発表と同時にProvarのテスト自動化におけるAI機能やサービスの総称である「Provar AI」に関し、新しくProvar情報サイト内にその特長と目的、メリットなどを掲載する専用ページを公開したことをお知らせします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329180&id=bodyimage1】
■「Provar AI」ページ（製品情報サイト内）のURL：https://provar-adoc.com/provar-ai/
■Provar情報サイトのURL：https://provar-adoc.com/
「Provar Automation V3」について
Automation V3は、業界唯一の高い復元性/耐性（レジリエンス）とローコードでの直感的な操作性、スピード化を実現。Salesforceの頻繁なアップデートやカスタマイズに伴うテストの課題やリグレッション（回帰）リスクを根本から解決し、開発・QAチームの生産性向上と高品質なアプリケーションの迅速なリリースを強力に支援します。
Salesforce社自身も年3回のメジャーアップデートに伴うUI/UX、フレームワーク、およびAPI等の更新に関わる複雑なリグレッションリスク抑制のために、Provar製品を採用しています。
●Automation V3の主要なAI機能とメリット
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329180&id=bodyimage2】
Provarが提供するAI機能は、OpenAIやAWSといった信頼性の高いAIプロバイダーと連携し、Salesforceプラットフォームのテストにおいて、状況に応じた適切かつ効率的なレスポンスを生成します。
1. テストシナリオの自動生成機能
Salesforceの新規画面や既存の表示画面でフィールドをマッピングすることで、AI駆動のテストステップを自動生成します。これにより、これまでフィールドごとに手動で繰り返していた操作が不要になり、テストケース作成の作業効率が大幅に向上するだけでなく、Salesforceのメタデータに基づいてフィールドの特性を分析し、状況に最適なテストケースを自動で生成。これによりテストの精度をさらに向上し、再現性の高いテストケースを短時間で生成できます。
2. テストデータの自動生成機能
Salesforceの各フィールドに対応するテストデータをCSVファイル形式で自動生成します。 この機能はSalesforceのメタデータを参照し、各フィールドのデータ型（文字列、数値、日付など）を自動判断し、それぞれに最適な形式のテストデータを生成。手作業によるデータ準備の負担を軽減し、短時間で網羅性（カバレッジ）の高いテストデータセットを実装します。結果として、テストデータの網羅性が大幅に向上し、より信頼性の高いテストを実現できます。
●Provarの「AI＆メタデータ駆動」の優位性
Automation V3はAI機能と独自のメタデータ駆動機能を活用することで、Salesforceの変更や修正に対する非常に高いレジリエンスを発揮します。ProvarはSalesforceから直接メタデータを取得するため、一般的な自動テストツールのようにDOM構造の変化に影響されることなく、常に正確な要素を特定し、堅牢で安定したテスト実行を可能にします。
また、今回の発表と同時にProvarのテスト自動化におけるAI機能やサービスの総称である「Provar AI」に関し、新しくProvar情報サイト内にその特長と目的、メリットなどを掲載する専用ページを公開したことをお知らせします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329180&id=bodyimage1】
■「Provar AI」ページ（製品情報サイト内）のURL：https://provar-adoc.com/provar-ai/
■Provar情報サイトのURL：https://provar-adoc.com/
「Provar Automation V3」について
Automation V3は、業界唯一の高い復元性/耐性（レジリエンス）とローコードでの直感的な操作性、スピード化を実現。Salesforceの頻繁なアップデートやカスタマイズに伴うテストの課題やリグレッション（回帰）リスクを根本から解決し、開発・QAチームの生産性向上と高品質なアプリケーションの迅速なリリースを強力に支援します。
Salesforce社自身も年3回のメジャーアップデートに伴うUI/UX、フレームワーク、およびAPI等の更新に関わる複雑なリグレッションリスク抑制のために、Provar製品を採用しています。
●Automation V3の主要なAI機能とメリット
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329180&id=bodyimage2】
Provarが提供するAI機能は、OpenAIやAWSといった信頼性の高いAIプロバイダーと連携し、Salesforceプラットフォームのテストにおいて、状況に応じた適切かつ効率的なレスポンスを生成します。
1. テストシナリオの自動生成機能
Salesforceの新規画面や既存の表示画面でフィールドをマッピングすることで、AI駆動のテストステップを自動生成します。これにより、これまでフィールドごとに手動で繰り返していた操作が不要になり、テストケース作成の作業効率が大幅に向上するだけでなく、Salesforceのメタデータに基づいてフィールドの特性を分析し、状況に最適なテストケースを自動で生成。これによりテストの精度をさらに向上し、再現性の高いテストケースを短時間で生成できます。
2. テストデータの自動生成機能
Salesforceの各フィールドに対応するテストデータをCSVファイル形式で自動生成します。 この機能はSalesforceのメタデータを参照し、各フィールドのデータ型（文字列、数値、日付など）を自動判断し、それぞれに最適な形式のテストデータを生成。手作業によるデータ準備の負担を軽減し、短時間で網羅性（カバレッジ）の高いテストデータセットを実装します。結果として、テストデータの網羅性が大幅に向上し、より信頼性の高いテストを実現できます。
●Provarの「AI＆メタデータ駆動」の優位性
Automation V3はAI機能と独自のメタデータ駆動機能を活用することで、Salesforceの変更や修正に対する非常に高いレジリエンスを発揮します。ProvarはSalesforceから直接メタデータを取得するため、一般的な自動テストツールのようにDOM構造の変化に影響されることなく、常に正確な要素を特定し、堅牢で安定したテスト実行を可能にします。