全国1位の栄冠！本校生徒が「ゆかたアワード2025」でグランプリ受賞――沖縄の“ちゃんぷるー文化”をテーマに、全国の頂点へ――【沖縄ビューティー＆ブライダル専門学校】
学校法人三幸学園が運営する沖縄ビューティー＆ブライダル専門学校（所在地：沖縄県那覇市）2年生のパードル理央クリスティーナが、2025年8月31日（日）にホテル椿山荘・東京で開催された「ゆかたアワード2025 全国大会」において、見事グランプリを獲得し、全国1位の栄冠に輝きました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329141&id=bodyimage1】
ゆかたアワード全国大会とは
ゆかたアワード全国大会は、7月から8月上旬にかけて全国各地で開催された予選大会のグランプ受賞者たちが集い、ゆかたの着こなしや表現力を競い合うコンテストです。
本大会において パードル理央クリスティーナは、沖縄独自の多様な文化を融合させた「ちゃんぷるー文化」をテーマに表現。堂々とした立ち居振る舞いや創意あふれるパフォーマンスが高く評価され、全国の頂点であるグランプリに選出されました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329141&id=bodyimage2】
全国大会を振り返って
今回の快挙は、本人の不断の努力のたまものであると同時に、本学園の教師・講師陣が一丸となって指導・サポートに取り組んできた成果でもあります。
三幸学園では、こうした学生一人ひとりの挑戦や表現活動を尊重し、その成長を支える取り組みを今後も大切にしてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329141&id=bodyimage3】
関連ページ沖縄ビューティー＆プライダル専門学校
https://www.sanko.ac.jp/okinawa-beauty/
『ゆかたアワード2025』全国グランプリはパードル理央クリスティーナさん（沖縄）に決定！
https://www.wagokoro.com/event/yukataaward2025/
メディア掲載
琉球新報社
https://ryukyushimpo.jp/news/culture/entry-4533194.html
【法人概要】
名称：学校法人 三幸学園
所在地：東京都文京区本郷3丁目23番16号
職員数：約6,300名
生徒数：約56,000名
公式HP：https://www.sanko.ac.jp/
事業内容：以下の分野における専門的な職業人の育成校を運営。
＜医療・保育分野＞医療事務・医療秘書・介護福祉士・歯科アシスタント・診療情報管理士・登録販売者・保育士・幼稚園教諭・看護師
＜スポーツ分野＞アスレティックトレーナー・スポーツインストラクター・メディカルトレーナー・ダイビングインストラクター・サッカー テニスコーチ・ダンスインストラクター
＜美容・ブライダル分野＞美容師・メイクアップアーティスト・エステティシャン・ネイリスト・モデル・ウェディングプランナー・ブライダルコーディネーター
＜調理・製菓分野＞調理師・パティシエ・カフェオーナー
＜AI・IT分野＞システムエンジニア・プログラマ・WEBデザイナー
本件に関する問い合わせ先
学校法人 三幸学園 沖縄入学相談室
担当：山城あかね
連絡先：yamashiro-akane@sanko.ac.jp TEL:070-1499-2542
配信元企業：学校法人三幸学園
プレスリリース詳細へ