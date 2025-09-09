さぁ準備はいいか！48時間の戦い！ 年に一度の「99セール」公式サイト限定で今年も開催決定！ 2025年9月9日（火）11時スタート！
スポーツブランドBODYMAKER（ボディメーカー）を製造から販売まで行なっている
BODYMAKER株式会社（本社：大阪府吹田市垂水町3-16-17 代表：長渕 翔）よりお知らせです。
スポーツブランドBODYMAKER（ボディメーカー）は、日頃のご愛顧に対する感謝の気持ちを込めて、
2025年9月9日（火）11時より48時間限定！ 9月11日（木）11時まで、 年に一度の「99セール」をBODYMAKER公式サイト限定で開催します。スポーツウエアやシューズ、トレーニング用品、アクセサリーなど、どれもこれも超お得な価格\990（税込）～で販売いたします。例えば、RX ランニングキャップサンブロック\1,990（税込）→\990（税込）、ストレッチウエストバッグ マルチポケット\1,990（税込）→\990（税込）、人気のbmtw サーキュラーニット エアクッション\1,990（税込）→\990（税込）など、まさに48時間の戦い！売切れ必至、無くなり次第終了。早い者勝ちですのでお早めにお買い求めください。BODYMAKER（ボディメーカー）は、今年も楽しい企画満載のイベントをいたします。お楽しみに！ぜひ 一度ご覧ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329088&id=bodyimage1】
■BODYMAKER 99セール（公式サイト限定）
実施期間：2025年9月9日（火） 11時より
9月11日（木）11時まで（48時間限定）
https://www.bodymaker.jp/shop/e/emedama/
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp
配信元企業：BODYMAKER株式会社
