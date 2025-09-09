新機能！ソリッドケーブル リニューアル後サイトにて絞り込み機能を追加
通信販売事業を展開するソリッド株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：徳岡達人）は、リニューアル後の公式オンラインショップにて、新たに絞り込み機能を追加しました。
ソリッドケーブル オンラインショップ
https://solidcable.com/
今回カテゴリページにて、新たに追加された絞り込み機能は、ユーザーが目的の製品にいち早く辿り着けるような利便性の高い機能となっています。絞り込み項目は、カテゴリページの製品ラインナップに応じて、規格・カラー・長さなど細かく分かれています。ご観覧いただき、ご興味をお持ちいただければ幸いです。
絞り込み機能のあるカテゴリページ一例
https://solidcable.com/Products/Categories/Category.aspx?shelfNo=2007
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329029&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329029&id=bodyimage2】
初めての方も簡単にご利用いただけます
当ECサイトは、法人や個人事業主様であればどなたでもご利用可能です。簡単なメンバー登録をするだけで、すぐにご注文いただけます。今後もお客様にご満足いただける製品とサービスの提供に努めてまいります。どうぞソリッド株式会社をよろしくお願い申し上げます。
当社はこれからも、お客様にとって使いやすいオンラインショップを目指して改善を重ねてまいります。
会社概要
会社名：ソリッド株式会社
代表者：代表取締役 徳岡達人
所在地：大阪府大阪市中央区今橋2-3-16-5F
ＵＲＬ：https://solidcable.com/
E-Mail：support@solidcable.com
