【新商品】冷え込む季節の頼れる味方！履くだけでぽかぽか「tutum あったか温ソックス」が登場

株式会社シービージャパン

様々な暮らしに寄り添うライフスタイルプロダクトを提供する株式会社シービージャパン（本社：東京都足立区 代表取締役社長：樋口圭介）は、『tutum あったか温ソックス』を2025年8月に発売致しました。

一般的な靴下よりも5.0℃あたたかい！寒い冬にうれしい保温性

つま先から履き口までしっかり裏起毛で、保温性に優れた冬用ソックスです。

サーマルマネキンを用いたテストでは、一般的な靴下と比較して＋5.0℃の温度差を記録（※20分後の温度比較）

冷え込みが厳しくなる冬に、節電しながら足元を暖かく保つのにぴったりなアイテムです。

足元リラックス！ツボ押しワンポイントでセルフケア

履いているだけで足裏ケアも叶うのがこのソックスの特徴。

足の冷えやむくみが気になる人にもおすすめです。

東洋医学で重要とされる「大衝（たいしょう）」のツボ位置にワンポイントデザインを配置。

気づいたときにツボを軽く押すことで、リラックスタイムにも寄り添う“ながらケア”が可能です。

レディース（23-25cm）：ハート型ワンポイント

メンズ（25-27cm）：クロス型ワンポイント

洗濯を繰り返しても毛玉ができにくい！毎日使いたくなる仕上がり

本体素材には抗ピリング加工が施されており、毛玉ができにくいのも嬉しいポイント。

ふっくらと厚みのある素材感で、室内用ルームソックスとしても、寒い日の外出用にも使いやすい一足です。

落ち着いた色合いのラインナップで贈り物にもおすすめ

カラーバリエーションは、落ち着きのあるペアカラーを基調とした全6色。

ユニセックスで使えるため、家族やパートナーとのお揃い使い・冬のギフトにもぴったりです。

製品情報

tutum あったか温ソックス レディース

価格：1,000円（税込1,100円）

目安サイズ：23-25cm

サイズ：足底215×丈195mm

重量：70g

主材質：アクリル、ポリエステル、ポリウレタン

原産国：中国

カラー：PK×DBE／DR×GY／BR×BE／YE×NV

※ハート型ツボ押しデザイン付き

tutum あったか温ソックス メンズ

価格：1,000円（税込1,100円）

目安サイズ：25-27cm

サイズ：足底230×丈215mm

重量：75g

主材質：アクリル、ポリエステル、ポリウレタン

原産国：中国

カラー：DGY×GY／DBR×BE

※クロス型ツボ押しデザイン付き

ホームページ :https://cb-j.com/products/019-03/

【商品に関するお問い合わせ先】

株式会社シービージャパン 広報担当：松本

電話：03-5888-1051 メールアドレス：s-matsumoto@cb-j.com