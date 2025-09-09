世界のゲーム周辺機器市場は2033年までに175億2000万米ドルに達し、年平均成長率11.2%で成長する見込み
世界のゲーミング周辺機器市場は、2024年に67億4,000万米ドルに達すると予測されており、大幅な拡大が見込まれています。予測によると、この市場は2033年までに175億2,000万米ドルの収益機会を獲得し、2025年から2033年の予測期間中、11.2%という堅調な年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれています。この成長は、ゲーミング技術の進化と世界的なゲーミングコミュニティの急成長を背景に、ゲーミングマウス、キーボード、ヘッドセット、コントローラー、ゲーミングチェアなどのゲーミングアクセサリに対する消費者需要の高まりを反映しています。
詳細な市場調査レポートはこちら: - https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/gaming-peripheral-market
主要な市場推進要因
1. ゲーミングテクノロジーの進歩 ゲーミング業界では、グラフィックスの強化、没入型VR体験、クラウドゲーミングなど、目覚ましい技術革新が起こっています。これらのイノベーションは、ユーザーエクスペリエンスを向上させる高性能ゲーミング周辺機器の需要を促進しています。精度、快適性、応答速度を向上させるように設計されたゲーミング周辺機器は、カジュアルゲーマーからeスポーツ愛好家まで、パフォーマンスを最大限に高めたいゲーマーにとって欠かせないものとなっています。
2. オンラインゲームとeスポーツの成長 オンラインゲームの台頭とeスポーツ大会の爆発的な増加は、ゲーム周辺機器の需要を大きく押し上げています。ゲーマーは、最高レベルのパフォーマンスを確保するために、プロ仕様の機器への投資をますます増やしています。競技ゲーミング業界は、観客の拡大、賞金総額の増大、そしてファン層の拡大を背景に進化を続けており、こうした需要に応える高度な周辺機器の必要性がさらに高まっています。
3. 可処分所得の増加とライフスタイルの変化 ：特に新興国において、世界的に可処分所得が増加するにつれ、消費者はゲームを含むレジャー活動への投資を増やしています。こうした可処分所得の急増と、人々の日常生活におけるゲームの重要性の高まりが相まって、ハイエンドのゲーム周辺機器の購入意欲が高まっています。さらに、ゲームはエンターテイメントの主流となり、世界的なゲームアクセサリー市場の成長に貢献しています。
地域別インサイト
ゲーム周辺機器市場は様々な地域にまたがっており、北米、欧州、アジア太平洋（APAC）が市場の成長を牽引すると予想されています。特に中国、日本、韓国といった国々におけるゲーム人気の高まりにより、APAC地域は最も高い成長が見込まれています。確立されたゲームコミュニティを持つ北米と、成長著しいeスポーツエコシステムで知られる欧州も、市場拡大に大きく貢献すると予想されています。
競争環境
● Alienware
● Anker Innovations Limited
● Cooler Master Technology, Inc.
● Corsair Components, Inc.
● Eastern Times Technology Co., Ltd. （Redragon）
● Gamdias
● Guillemot Corporation S.A
● HyperX
● Kingston Technology Company, Inc.
● Logitech International S.A
● Mad Catz
● Razer, Inc.
● GIGA-BYTE Technology Co., Ltd.
● Sades
● Sennheiser Electronic GmbH & Co. KG
