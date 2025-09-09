【琥珀堂 大須店】1周年スペシャル企画！ 人気ドリンク＆期間限定ドリンクが300円に！

株式会社リズム名古屋・大須の和スイーツ専門店「琥珀堂 大須店」では、1周年を記念して、人気のドリンクおよび期間限定ドリンクを特別価格の300円で提供するキャンペーンを開催します。

■キャンペーン詳細

人気のドリンクを全てMサイズ300円で提供するキャンペーンを実施します。

この特別価格でお楽しみいただけるドリンクは以下の通りです。

【対象ドリンク】

・ストロベリーミルク

・抹茶ミルク

・黒蜜ミルク

・マロンソイフラ

【期間】

9月12日（金）～9月13日（土）

【提供条件】

Instagram（＠kohakudou.warabi(https://www.instagram.com/kohakudou.warabi?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)）のフォローが必須

■琥珀堂のこだわり

琥珀堂は、わらび餅一筋！

職人がこだわりぬいて作る「生わらびもち」は、ぷるぷる食感としっかりした味わいが魅力！

わらび粉から選び抜き、手作業で丁寧に作っているからこその、この特別な美味しさ。

ドリンクにもそのこだわりの「生わらびもち」を使って、和スイーツの新しい楽しみ方を提案しています！

ぷるっとした食感と、やさしい風味をぜひ味わってみてください♪

■ドリンク紹介

【人気No.1】ストロベリーミルク

たっぷりの苺ソースとまろやかなミルクが出会い、爽やかな味わいに。そこに職人こだわりの「生わらびもち」がぷるんっと入って、まさに飲むスイーツです。

甘酸っぱい苺の香りとやさしい口当たりで、最後のひと口まで飽きない美味しさ！

【人気No.2】抹茶ミルク

抹茶をたっぷり使い、濃厚な香りをミルクがやさしく包み込む一杯。程よい苦味とまろやかな甘さが広がり、和スイーツ好きにはたまらない味わいです。

和の美味しさをたっぷり味わいたい方におすすめ！

【人気No.3】黒蜜ミルク

まろやかなミルクと、深い味わいの黒蜜がとろけるように融合。まったりとした甘さが、心地よい余韻を残しながら広がります。職人が手作りした「生わらびもち」と一緒に味わうことで、ぷるぷる食感とともに楽しさ倍増。和の良さを存分に感じられる一杯です。

【期間限定】マロンソイフラ

昨年販売し、大好評をいただいたマロンソイフラが、期間限定で再登場！

香ばしいマロンの風味と、まろやかなソイミルクが絶妙に絡み合い、秋を感じさせるリッチな味わいが楽しめます。ほのかな甘さと、まったりとした舌触りが心地よく、秋の気配を感じさせる一杯。職人の手作り「生わらびもち」と一緒に楽しむと、ぷるぷる食感とともに秋の贅沢なひとときが味わえます。

■店舗情報

琥珀堂 大須店

住所：愛知県名古屋市中区大須３丁目２０－１２

営業時間：11時30分～18時30分

定休日：水曜日

Instagram：@kohakudou.warabi(https://www.instagram.com/kohakudou.warabi?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

TikTok：kohakudo.osu(https://www.tiktok.com/@kohakudo.osu?is_from_webapp=1&sender_device=pc)

※詳細は公式Instagramをご確認ください。

この1周年を迎える「琥珀堂 大須店」で、職人の手作りのこだわりが詰まったわらびもちドリンクを、ぜひこの機会にご家族・ご友人と一緒にお試しください。