【琥珀堂 大須店】1周年スペシャル企画！ 人気ドリンク＆期間限定ドリンクが300円に！
名古屋・大須の和スイーツ専門店「琥珀堂 大須店」では、1周年を記念して、人気のドリンクおよび期間限定ドリンクを特別価格の300円で提供するキャンペーンを開催します。
■キャンペーン詳細
人気のドリンクを全てMサイズ300円で提供するキャンペーンを実施します。
この特別価格でお楽しみいただけるドリンクは以下の通りです。
【対象ドリンク】
・ストロベリーミルク
・抹茶ミルク
・黒蜜ミルク
・マロンソイフラ
【期間】
9月12日（金）～9月13日（土）
【提供条件】
Instagram（＠kohakudou.warabi(https://www.instagram.com/kohakudou.warabi?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)）のフォローが必須
■琥珀堂のこだわり
琥珀堂は、わらび餅一筋！
職人がこだわりぬいて作る「生わらびもち」は、ぷるぷる食感としっかりした味わいが魅力！
わらび粉から選び抜き、手作業で丁寧に作っているからこその、この特別な美味しさ。
ドリンクにもそのこだわりの「生わらびもち」を使って、和スイーツの新しい楽しみ方を提案しています！
ぷるっとした食感と、やさしい風味をぜひ味わってみてください♪
■ドリンク紹介
【人気No.1】ストロベリーミルク
たっぷりの苺ソースとまろやかなミルクが出会い、爽やかな味わいに。そこに職人こだわりの「生わらびもち」がぷるんっと入って、まさに飲むスイーツです。
甘酸っぱい苺の香りとやさしい口当たりで、最後のひと口まで飽きない美味しさ！
【人気No.2】抹茶ミルク
抹茶をたっぷり使い、濃厚な香りをミルクがやさしく包み込む一杯。程よい苦味とまろやかな甘さが広がり、和スイーツ好きにはたまらない味わいです。
和の美味しさをたっぷり味わいたい方におすすめ！
【人気No.3】黒蜜ミルク
まろやかなミルクと、深い味わいの黒蜜がとろけるように融合。まったりとした甘さが、心地よい余韻を残しながら広がります。職人が手作りした「生わらびもち」と一緒に味わうことで、ぷるぷる食感とともに楽しさ倍増。和の良さを存分に感じられる一杯です。
【期間限定】マロンソイフラ
昨年販売し、大好評をいただいたマロンソイフラが、期間限定で再登場！
香ばしいマロンの風味と、まろやかなソイミルクが絶妙に絡み合い、秋を感じさせるリッチな味わいが楽しめます。ほのかな甘さと、まったりとした舌触りが心地よく、秋の気配を感じさせる一杯。職人の手作り「生わらびもち」と一緒に楽しむと、ぷるぷる食感とともに秋の贅沢なひとときが味わえます。
■店舗情報
琥珀堂 大須店
住所：愛知県名古屋市中区大須３丁目２０－１２
営業時間：11時30分～18時30分
定休日：水曜日
Instagram：@kohakudou.warabi(https://www.instagram.com/kohakudou.warabi?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)
TikTok：kohakudo.osu(https://www.tiktok.com/@kohakudo.osu?is_from_webapp=1&sender_device=pc)
※詳細は公式Instagramをご確認ください。
この1周年を迎える「琥珀堂 大須店」で、職人の手作りのこだわりが詰まったわらびもちドリンクを、ぜひこの機会にご家族・ご友人と一緒にお試しください。