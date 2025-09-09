株式会社アイエンター

株式会社アイエンター（本社：東京都渋谷区、代表取締役：入江恭広、以下「アイエンター」）は、2025年9月10日（水）～12日（金）に幕張メッセで開催される「第17回 HR EXPO【秋】」に出展します。

HR EXPOは、「人事DX」「採用支援」「教育・研修」「従業員エンゲージメント向上」「人的資本経営推進」など、HR向けサービスが集結する展示会です。当社は、企業の採用業務における面接工程をAIが代行する面接ツール「AI RECOMEN（エーアイレコメン）を展示します。

■出展製品「AI RECOMEN」について

AI RECOMENは、AIを活用して企業の人事面接の工数削減や採用基準の属人化などの課題を解決するAI面接ツールです。企業側が事前に設定した質問に対し求職者に回答してもらい、その回答内容をAIが分析します。求職者は24時間365日、世界中どこでも面接が実施でき、採用担当者も都合の良いタイミングで面接動画やAIの参考評価を確認できるため、双方の“ムリ・ムダ”をなくし、選考スピードと母集団を最大化します。AI面接ツール「AI RECOMEN」(https://service.recomen.ai/)

当社ブース番号：5ホール 6-38

■展示会概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/22582/table/114_1_ce5e8506891ddcf0e3ac2203023c7f87.jpg?v=202509091058 ]

展示会公式ページはこちら(https://www.office-expo.jp/hub/ja-jp/about/hr.html?co=weektop-sjt)

■総務・人事・経理 Weekとは？

総務・人事・経理・法務・DX推進担当・経営者といったバックオフィスのための展示会です。「働き方改革」「健康経営」「HR」などの課題に沿った9の展示会で構成されており、約200社の企業がブースを構え、【商談・相談・情報収集】が可能です。また、同時開催のセミナーでは【学び・交流】ができ、多くの方にバックオフィスの課題解決の場としてご活用いただけます。

【会社概要】

会社名： 株式会社アイエンター

所在地 ： 東京都渋谷区道玄坂１丁目１２-１ 渋谷マークシティウェスト１３階

代表者：入江 恭広

設立：2004年9月

事業内容 ：AIソリューション/マリンテック/アプリ開発/クラウドインフラ構築/QA支援/AIプロダクト開発/デジタルマーケティング/RPA/ローコード構築支援

URL ： https://www.i-enter.co.jp/

【本件に関する問い合わせ先】

https://www.i-enter.co.jp/contact/