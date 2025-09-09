伊藤園×ツムラ、生薬残渣を活用した「生薬リサイクル紙」の共同開発に成功

（写真左から）ツムラ取締役Ｃｏ-ＣＯＯ 杉井 圭、伊藤園取締役 専務執行役員 中野 悦久



ツムラ 取締役Ｃｏ-ＣＯＯ 杉井 圭コメント

伊藤園様独自の茶殻利活用技術を生薬残渣に応用させていただき、社会課題の解決に向けた大きな一歩となりました。業種の枠を超えたご支援に心より感謝申し上げます。今後は残渣の利活用に加えて他の共通課題にも双方向での協働を広げるとともに、サーキュラーエコノミーの構築に向けた取り組みを強化してまいります。



伊藤園 取締役 専務執行役員 中野 悦久コメント

当社の独自技術がツムラ様の課題解決に貢献できたことを大変嬉しく思います。自然由来の製品を主たる事業としている点、川上から川下までのバリューチェーンの各段階で様々な取組みを行っている点など、ツムラ様と当社の親和性が高く、今後も両社のもつそれぞれの強みを生かして新たな価値の創造を行いたいと思います。