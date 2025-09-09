【30年間研究したパンツへの想いがギュッと詰まった1冊】ストレッチパンツ専門店ビースリーの誕生秘話を描いた漫画『魔法のパンツ誕生物語』が発行部数15万部達成！

株式会社バリュープランニング

株式会社バリュープランニング（本社：兵庫県神戸市中央区、代表取締役社長：井元憲生）は、2025年9月に、当社が展開するストレッチパンツ専門ブランド「B-THREE（ビースリー）」の誕生秘話を描いた漫画『魔法のパンツ誕生物語』を増刷し、約４か月で累計発行部数15万部を達成いたしました。

漫画はお客様にビースリーのストレッチパンツのこだわりを分かりやすくお伝えできるとともに、社内スタッフの理解促進と働き甲斐の向上につながっています。

漫画『魔法のパンツ誕生物語』のあらすじ

漫画はこちら :https://b-three.jp/pages/b3manga

パンツスタイルといえば、現代の日本において様々なシーンで欠かせないスタイルとなっている昨今。全国230万人以上の方に愛されるビースリーの「魔法のパンツ」は、なぜこんなにもはき心地が良いのか…そんな魔法のパンツの誕生秘話をお届けします。

※「魔法のパンツ」は株式会社バリュープランニングの登録商標です。

https://b-three.jp/pages/b3manga

漫画の作成背景

ビースリーは今年で創業31年目。当時“ストレッチパンツ”というものは世の中でほとんど認知されていませんでした。しかし、今では多くのアパレル店で販売されており、お客様にとってすごく身近なものになっています。

ストレッチパンツがコモディティ化している今、ストレッチパンツの先駆者として、”こだわり”のストレッチパンツを多くのお客様に知っていただきたいと思い、今回漫画を作りました。

そのこだわりを従来は店舗でスタッフが口頭で説明していましたが、漫画化することで視覚的に分かりやすく楽しく伝えることができるようになりました。

ブランド誕生の背景にある熱い想いや開発ストーリーを、ぜひご覧ください！

累計発行部数15万部突破！

2025年4月下旬に漫画『魔法のパンツ誕生物語』を10万部初刷し、主に店頭にてお客様にお渡ししています。

漫画に興味を持って手に取ってくださるお客様が多くいらっしゃいます。

「マンガを読んで初めて知ることばかり。パンツのはき心地のよさの背景には、たくさんの苦労と商品作りのこだわりがあるんですね。」

「友達から漫画を紹介してもらい、パンツをはいてみたいと思い初めてお店に来ました！」

「この漫画を読んで旦那も欲しいと言っていました！」

このような嬉しいお声が多くのお客様から寄せられています。

漫画をきっかけに、お客様との会話が弾み、「こんなパンツが欲しい！」というお客様のお声も取り入れやすくなりました。

また社内スタッフ自身が漫画を読むことで、ビースリーパンツの良さを再認識でき、働くモチベーションの向上にもつながっています。

このように、思っていた以上に社内スタッフとお客様からご好評いただいたため、2025年9月に5万部増刷することになりました。

「ビースリーパンツの歌」も作りました！

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=byu1tLxsNB4 ]

2025年8月26日(火)にビースリー公式YouTubeにて、漫画のキャラクターも登場する“ビースリーパンツ”の歌を公開しました。

漫画がご好評いただいたこともあり、ビースリーのストレッチパンツをもっと身近に、親近感をもっていただきたいという想いから、今回歌を作りました。

皆さんご存じの歌“フニクリフニクラ”のアレンジソングになっています。

「はこう！はこう！ビースリー」

聴いているとなぜか自然と笑顔に…「1度聴いたら耳から離れなくなりました(笑)」とのお声も。

ビースリーパンツの歌、ぜひ一度お聞きください！

≪動画はこちらからもご覧いただけます↓≫

https://b-three.jp/pages/b3song

公式YouTubeにて、シリーズ別動画も公開！

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=o3YM6mrOPGc ]

ビースリー公式YouTubeにて、シリーズ別のパンツ紹介動画を公開しました。

お客様が求めているパンツを分かりやすくご提案できるように、パンツの特徴に合わせてカテゴリー分けを行いました。

昨年創業30周年を機に、女優の天海祐希さんをアンバサダーにお迎えし、

天海祐希さんが着用する魔法のパンツ「天海祐希×B-THREE」シリーズもございます。

ぜひこの機会に自分にぴったりの1本、見つけてみませんか？

≪シリーズ別動画はこちらの公式YouTubeからご覧いただけます↓≫

https://www.youtube.com/channel/UCSf9ifHFIeoX2pg7AEnqjkg

2025年秋冬おすすめ新商品

コットン＋3・スニーカーカット / サンドベージュ着用スニーカーでも”すらっと美脚”を叶える革命パンツ「スニーカーカット」

年々スニーカーを履く女性が増えている今、日常的にスニーカーを履く女性のために作ったパンツが「スニーカーカット」です。

”美脚”に特化したフレアシルエットパンツ。その秘密は、意匠登録済みのビースリー独自のパターン設計「三面構成」です。通常のパンツは前後2パーツの構成ですが、三面構成は股下に1パーツを加えた3パーツ構成です。3パーツによって立体的な構造になり、シワが出にくく股下がすっきりと見えます。スニーカーカットパンツは、スニーカーと合わせてもきれいな見た目なので、お仕事やお出かけにピッタリです。

≪詳しくはこちら↓≫

https://b-three.jp/pages/lp_sneakercut

つんぱびたフワサラ・ワイド / ブラウン(無地面)着用暑秋、涼秋の旅を快適にする「つんぱびたフワサラ・ワイド」

「つんぱびた」とは逆から読むと「たびぱんつ」、つまり「旅行用パンツ」なんです。リバーシブル仕様なので、旅先でも荷物を減らしながらおしゃれを楽しめます。

10年前と比べて、秋の平均気温は上昇。そんな夏と変わらない秋にも、快適に過ごせるパンツが「つんぱびたフワサラ・ワイド」です。無地面は、吸湿性に優れている“フワッと”したコットン生地を使用。柄面には、暑い秋に対応できるように、速乾性に優れている“サラッと”したポリエステル生地を使用しています。異なる素材のリバーシブル生地で、寒暖差が激しい季節の変わり目を快適にお過ごしいただけます。

≪詳しくはこちら↓≫

https://b-three.jp/pages/lp_270006

ストレッチパンツ専門ブランド「ビースリー」について

360°よく伸びるストレッチパンツ

ビースリーはパンツに特化した専門メーカーです。年齢や体型に関係なく着用される、普遍的で機能的な“パンツ”というアイテムと、皮膚感覚で伸び縮みする究極の“360°ストレッチ生地”を掛け合わせ、全ての女性にぴったり似合う、心地よく美しい理想のパンツづくりを追求しています。

3つのBetterに込められた想い

360°ストレッチ生地

ビースリーの想いは、「 LOOK Better, FIT Better, FEEL Better 」という3つのBetterに込められています。



LOOK Better (よりよい美しさ = きれい)

FIT Better (よりよい機能性 = 楽ちん)

FEEL Better(よりよい肌ざわり = 心地いい)

独自の研究ラボ「美脚研究所」

わたしたちは日々、独自の研究ラボ「美脚研究所」にてシルエットや肌ざわりを徹底研究し、他には真似できないものづくりを目指しています。

糸一本から開発、何度も行う検証実験

美脚研究所

商品の開発には3～5年の年月がかかります。これは、理想の360°ストレッチ生地をつくるため、糸から独自に開発し、肌ざわりや伸縮性などの検証実験を何度も繰り返し行っているからです。また、お客様に長く愛用していただくため、美脚研究所では素材の耐久性・縫製の精度など、品質を最優先にしたものづくりを行っております。

品質の証、シリアルナンバー

糸一本から開発

60項目以上の厳しい検査をクリアした証として、製品1本1本にシリアルナンバーがつけられており、徹底した品質管理を行っております。

出来上がった商品は、そのはき心地のよさから、お客様より「魔法のパンツ」と呼ばれています。

ぜひ、わたしたちのこだわりがたくさん詰まったパンツで、快適な毎日をお過ごしください。

※「魔法のパンツ」は株式会社バリュープランニングの登録商標です。

膝抜け検証シリアルナンバー

