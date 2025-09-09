こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
フェリー事業者向けのSaaS型多言語オンライン販売サービスを提供開始～インバウンドの収益拡大と業務負担削減をサポート～
WILLER ACROSS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：宿谷 勝士、以下「WILLER ACROSS」）、WILLER MARKETING株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：辻本 宗男、以下「WILLER MARKETING」）は、フェリー事業者に向け、インバウンドの収益拡大や業務負担軽減を目的に、SaaS型観光交通システム「WiLLシステム」を活用し、フェリー商品の多言語オンライン販売を支援するSaaSの提供を開始しました。
第1弾として太平洋フェリー株式会社と連携し、名古屋～仙台～北海道を結ぶフェリー区間のインバウンド向けオンライン販売を本日2025年9月9日（火）より開始します。
インバウンド需要の拡大に伴い、フェリー業界では「WEB予約の多言語対応ができない」「問い合わせや現地購入による業務負担の増加」「多言語販売に係る高コストな自社システム開発」といった複数の課題を抱えています。結果として、機会損失や顧客満足度の低下、人材確保の困難さなど、現場ではさまざまな制約が生まれており、販売・運用において“多言語対応”かつ“低コスト”な仕組みの導入が急務となっています。
そこでWILLER ACROSSとWILLER MARKETINGは、SaaS型観光交通システム「WiLLシステム」を活用し、フェリーの多言語販売を支援するSaaS（以下「本サービス」）の提供を開始しました。業界で抱える課題に対し、本サービスを提供することで、販売・予約・事前決済・顧客/在庫管理プロモーションまで一気通貫した仕組みを構築し、フェリー事業者のインバウンド向け販売支援を強化します。
本サービスの特徴は、以下の通りです。
①シームレスな予約導線で顧客満足度をアップ
②日本語以外にも4言語（英語、繁体字、簡体字、韓国語）に対応した多言語対応で収益機会の最適化
③インターネット経由で「販売・予約・事前決済・顧客/在庫管理」までを低コストで導入・業務負担の軽減
WILLER ACROSSとWILLER MARKETINGは、今後も全国のフェリー会社と連携し、SaaSを通じてインバウンド向けオンライン販売の拡大を図ることで、フェリーを活用したインバウンド観光の促進に取り組んでいきます。また、交通事業者が持つ様々な課題に対してノウハウ・サービスを提供し、交通業界に新たな価値創造を進めてまいります。
■本サービスの提供システムについて
フェリー販売・運用に必要な流れを一元管理/自動化し、直販予約を支える仕組みを提供します。
■WiLLシステムとは
交通・観光事業者向けのSaaS型システムです。交通、宿泊、観光商材を動的に組み合わせて商品化し、自社サイトや予約サイト「WILLER TRAVEL」での販売が可能です。事業者が抱える「商材を効率的に商品化したい」「多言語対応でインバウンド需要を取り込みたい」「予約・会員情報を一元管理したい」といった課題を解決します。さらに、多言語対応や会員管理機能を通じて、独自の会員制度構築や顧客体験の向上も支援します。
■太平洋フェリーチケット詳細
・オンライン販売開始日：2025年9月9日（火）
・販売サイト：https://www.taiheiyo-ferry.co.jp/english/index.html
・対応言語：英語
・航路／所要時間：名古屋～仙台～北海道／約40時間
・運航数：1往復/日
・船名：いしかり/きそ/きたかみ
・運賃：大人1名様 9,100円～（例：名古屋～仙台B寝台1名運賃） ※時期により変動
■WILLER ACROSS株式会社 会社概要
会社名 ：WILLER ACROSS株式会社
代表者 ：宿谷勝士
所在地 ：〒104-0031 東京都中央区京橋一丁目13番1号 WORK VILLA KYOBASHI6階
https://willer-across.co.jp/#company
WILLERグループであるWILLER ACROSS株式会社は、人と企業、地域を移動でつなぐサービスを提供し、顧客・地域・社会の課題を解決し、新たな価値を創造する、ソリューション事業を手掛けています。
■WILLER MARKETING株式会社 会社概要
会社名 ：WILLER MARKETING株式会社
代表者 ：辻本 宗男
所在地 ：〒531-6006 大阪府大阪市北区大淀中1-1-8-600梅田スカイビルタワーイースト6階
https://willer-marketing.co.jp/company/
WILLERグループであるWILLER MARKETING株式会社は、移動・観光eコマースの開発及び運営、WEBマーケティングを手掛けています。運営する予約サイト「WILLER TRAVEL」は、日本全国の高速バスやフェリー、鉄道といった移動サービスをはじめ、ホテルや各種チケット、ツアー商品などが簡単便利に予約・決済いただけます。
※WILLER ACROSS株式会社とWILLER MARKETING株式会社は、WILLER株式会社のグループ会社です。
本件に関するお問合わせ先
＜業務改善やデジタルシフトの支援等ソリューション提供のお問い合わせ先＞
WILLER ACROSS株式会社 DX事業グループ MAIL：across-all@willer.co.jp
第1弾として太平洋フェリー株式会社と連携し、名古屋～仙台～北海道を結ぶフェリー区間のインバウンド向けオンライン販売を本日2025年9月9日（火）より開始します。
インバウンド需要の拡大に伴い、フェリー業界では「WEB予約の多言語対応ができない」「問い合わせや現地購入による業務負担の増加」「多言語販売に係る高コストな自社システム開発」といった複数の課題を抱えています。結果として、機会損失や顧客満足度の低下、人材確保の困難さなど、現場ではさまざまな制約が生まれており、販売・運用において“多言語対応”かつ“低コスト”な仕組みの導入が急務となっています。
そこでWILLER ACROSSとWILLER MARKETINGは、SaaS型観光交通システム「WiLLシステム」を活用し、フェリーの多言語販売を支援するSaaS（以下「本サービス」）の提供を開始しました。業界で抱える課題に対し、本サービスを提供することで、販売・予約・事前決済・顧客/在庫管理プロモーションまで一気通貫した仕組みを構築し、フェリー事業者のインバウンド向け販売支援を強化します。
本サービスの特徴は、以下の通りです。
①シームレスな予約導線で顧客満足度をアップ
②日本語以外にも4言語（英語、繁体字、簡体字、韓国語）に対応した多言語対応で収益機会の最適化
③インターネット経由で「販売・予約・事前決済・顧客/在庫管理」までを低コストで導入・業務負担の軽減
WILLER ACROSSとWILLER MARKETINGは、今後も全国のフェリー会社と連携し、SaaSを通じてインバウンド向けオンライン販売の拡大を図ることで、フェリーを活用したインバウンド観光の促進に取り組んでいきます。また、交通事業者が持つ様々な課題に対してノウハウ・サービスを提供し、交通業界に新たな価値創造を進めてまいります。
■本サービスの提供システムについて
フェリー販売・運用に必要な流れを一元管理/自動化し、直販予約を支える仕組みを提供します。
■WiLLシステムとは
交通・観光事業者向けのSaaS型システムです。交通、宿泊、観光商材を動的に組み合わせて商品化し、自社サイトや予約サイト「WILLER TRAVEL」での販売が可能です。事業者が抱える「商材を効率的に商品化したい」「多言語対応でインバウンド需要を取り込みたい」「予約・会員情報を一元管理したい」といった課題を解決します。さらに、多言語対応や会員管理機能を通じて、独自の会員制度構築や顧客体験の向上も支援します。
■太平洋フェリーチケット詳細
・オンライン販売開始日：2025年9月9日（火）
・販売サイト：https://www.taiheiyo-ferry.co.jp/english/index.html
・対応言語：英語
・航路／所要時間：名古屋～仙台～北海道／約40時間
・運航数：1往復/日
・船名：いしかり/きそ/きたかみ
・運賃：大人1名様 9,100円～（例：名古屋～仙台B寝台1名運賃） ※時期により変動
■WILLER ACROSS株式会社 会社概要
会社名 ：WILLER ACROSS株式会社
代表者 ：宿谷勝士
所在地 ：〒104-0031 東京都中央区京橋一丁目13番1号 WORK VILLA KYOBASHI6階
https://willer-across.co.jp/#company
WILLERグループであるWILLER ACROSS株式会社は、人と企業、地域を移動でつなぐサービスを提供し、顧客・地域・社会の課題を解決し、新たな価値を創造する、ソリューション事業を手掛けています。
■WILLER MARKETING株式会社 会社概要
会社名 ：WILLER MARKETING株式会社
代表者 ：辻本 宗男
所在地 ：〒531-6006 大阪府大阪市北区大淀中1-1-8-600梅田スカイビルタワーイースト6階
https://willer-marketing.co.jp/company/
WILLERグループであるWILLER MARKETING株式会社は、移動・観光eコマースの開発及び運営、WEBマーケティングを手掛けています。運営する予約サイト「WILLER TRAVEL」は、日本全国の高速バスやフェリー、鉄道といった移動サービスをはじめ、ホテルや各種チケット、ツアー商品などが簡単便利に予約・決済いただけます。
※WILLER ACROSS株式会社とWILLER MARKETING株式会社は、WILLER株式会社のグループ会社です。
本件に関するお問合わせ先
＜業務改善やデジタルシフトの支援等ソリューション提供のお問い合わせ先＞
WILLER ACROSS株式会社 DX事業グループ MAIL：across-all@willer.co.jp