ツボクサエキス（CICA）を配合した無糖青汁飲料「Inner Green（インナーグリーン）」を、9月15日（月）に新発売
レモンフレーバーで青汁をもっとおいしく、もっと身近に。
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、コスメの人気成分として注目される「CICA」を配合した、すっきり飲みやすい無糖青汁飲料「Inner Green（インナーグリーン）」を、9月15日（月）に新発売します。
近年、若年女性を中心に青汁飲用率が増加しており、当社が実施したインターネット調査においても、青汁は若い女性から「美容効果」を求めて飲用されている傾向が強いことが分かりました。そこで当社は、女性にもすっきり飲みやすい新たな青汁飲料として「Inner Green（インナーグリーン）」を新発売します。
「Inner Green」は、コスメの人気成分として注目されているツボクサエキス（CICA）を配合（※）した無糖青汁飲料です。青汁特有の青臭さを抑え、レモンフレーバーですっきりとした後味に仕上げたことで、日常的に飲みやすい味わいを実現しました。さらに、カロリー・糖質ゼロ設計により、毎日の飲み物に気を配る女性にも安心してお飲みいただけます。また、パッケージはライフスタイルの様々なシーンで溶け込めるようなシンプルでスタイリッシュなデザインを採用しました。仕事や家事の合間など、ライフスタイルのさまざまなシーンで気軽に続けられる美容サポート飲料です。
当社は、本製品の販売を通じて、青汁飲料に新たな価値を提案するとともに、美容と健康を意識するお客様のライフスタイルを応援してまいります。
（※） 450gあたりCICA6.25mg配合
≪製品概要≫
製品名：Inner Green（インナーグリーン）
品名：青汁飲料（清涼飲料水）
容量・容器：450ｇペットボトル
希望小売価格税込（税別）：オープン価格
発売日：9月15日（月）
販売地域：全国
