三菱マテリアル株式会社がIT資産管理システムMCoreを導入～国内外のPC14,000台を一元管理、セキュリティ向上とITガバナンス強化を実現～

詳細内容は下記の導入事例ページよりご確認いただけます。三菱マテリアル株式会社導入事例当社は今後もますますの需要が見込まれるIT資産管理システム市場において、時代のニーズを先取りした製品開発に取り組んでまいります。■三菱マテリアル株式会社について金属事業、高機能製品、加工事業を軸に海外32の国と地域にビジネスを展開しています。「人と社会と地球のために、循環をデザインし、持続可能な社会を実現する」を目指す姿として掲げ、銅・金・銀などの金属やさまざまな高機能製品を提供しながら、資源循環を事業の柱のひとつとして確立しています。三菱マテリアル株式会社Webサイトhttps://www.mmc.co.jp/corporate/ja/■MCoreについてMCoreは、「IT資産管理」「セキュリティ対策」「コンプライアンス対策」を1つのシステムで統合管理できるパッケージソフトです。住友電工グループが保有する国内外のパソコン(PC)を一元管理するために、自社開発したシステムが基盤になっています。1サーバで1万台以上のPCを集約して管理でき、優れたパフォーマンスを実現します。業界トップクラスの高い性能により、スムーズで確実な管理・運用が可能です。