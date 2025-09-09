こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
三菱マテリアル株式会社がIT資産管理システムMCoreを導入～国内外のPC14,000台を一元管理、セキュリティ向上とITガバナンス強化を実現～
三菱マテリアル株式会社は、住友電工情報システムが提供するIT資産管理／セキュリティ管理統合システム「MCore(エムコア)」を導入しました。管理にかかる手間やネットワークの負荷を軽減するとともに、セキュリティの向上とITガバナンスの強化を実現しています。
三菱マテリアル株式会社は、全社のセキュリティレベルの向上および全PC環境の可視化・管理を通じたITガバナンスの強化を目的にMCoreを導入しました。国内外の拠点に分散する約14,000台のPCを一元管理し、パッチ適用状況の正確な把握によって工数の削減とリスク管理の強化を実現しました。
詳細内容は下記の導入事例ページよりご確認いただけます。
三菱マテリアル株式会社導入事例
https://www.sei-info.co.jp/mcore/cases/mitsubishi-materials/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20250909_D
当社は今後もますますの需要が見込まれるIT資産管理システム市場において、時代のニーズを先取りした製品開発に取り組んでまいります。
■三菱マテリアル株式会社について
金属事業、高機能製品、加工事業を軸に海外32の国と地域にビジネスを展開しています。「人と社会と地球のために、循環をデザインし、持続可能な社会を実現する」を目指す姿として掲げ、銅・金・銀などの金属やさまざまな高機能製品を提供しながら、資源循環を事業の柱のひとつとして確立しています。
三菱マテリアル株式会社Webサイト
https://www.mmc.co.jp/corporate/ja/
■MCoreについて
MCoreは、「IT資産管理」「セキュリティ対策」「コンプライアンス対策」を1つのシステムで統合管理できるパッケージソフトです。住友電工グループが保有する国内外のパソコン(PC)を一元管理するために、自社開発したシステムが基盤になっています。1サーバで1万台以上のPCを集約して管理でき、優れたパフォーマンスを実現します。業界トップクラスの高い性能により、スムーズで確実な管理・運用が可能です。
・Webサイト
https://www.sei-info.co.jp/mcore/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20250909_D
・IT資産管理システムとは？
詳細は、「IT資産管理システムとは？」のWebサイトをご参照ください。
https://www.sei-info.co.jp/mcore/itam-system/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20250909_D
・体験セミナーのご案内
MCoreを利用した情報の外部持ち出し対策や不正PC接続に加え、
PCの運用ルールが社内で確実に守られるように徹底する機能を、
実際に体験いただきながらご説明します。
【申込方法】下記のページより、お申し込みください。
https://www.sei-info.co.jp/mcore/event/seminar-mcore/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20250909_D
■登録商標について
・MCoreは、住友電工情報システム株式会社の登録商標です。
・その他、記載されている会社名・製品名などは、各社の商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
・製品に関するお問い合わせ
住友電工情報システム株式会社
MCoreお問い合わせ窓口
TEL: 03-6406-2860
Email: mcore-visitor-sml@list.sei.jp
・本件に関するお問い合わせ
住友電工情報システム株式会社
ビジネスソリューション事業本部 マーケティング室
TEL : 06-6394-6754
Email : mkt@sei-info.co.jp
URL : https://www.sei-info.co.jp?argument=EkZKmXCQ&dmai=20250909_D
関連リンク
MCore 製品紹介ページ
https://www.sei-info.co.jp/mcore/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20250909_D
