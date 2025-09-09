「香るAroma Brew Tea」シリーズとして「グリーンティー×ローズ」「ほうじ茶×カモミール」「ジャスミン茶×ホワイトリリー」を、9月22日（月）に新発売

左から、「香るAroma Brew Tea グリーンティー×ローズ」「同 ほうじ茶×カモミール」「同 ジャスミン茶×ホワイトリリー」





近年、ティーバッグやインスタントなどの簡便性製品の需要が増える一方で、お茶の嗜好は多様化しており、特に”香り”を重視するお茶を求める方が増えています。この中で当社は、2025年3月に果実とお茶のマリアージュをお楽しみいただける水出し専用ティーバッグ「香るCold Brew Tea」シリーズ（※1）を発売し、好評をいただいています。



今回、これからの寒い季節に合わせて、心地よい香りをホットでもお楽しみいただくため、秋冬期限定で“飲むフレグランス”ティーバッグ「香るAroma Brew Tea」シリーズ3製品を新発売します。本シリーズは、飲んだ瞬間にふわっと広がる「花香×お茶」のフレーバーが特長のティーバッグ製品をラインアップしました。ティーバッグは、これからの寒い季節にマグカップやタンブラーでも使用しやすい紐タグ付きで、また、植物由来の生分解性フィルター「ピュアフィルター」（※2）を採用しており、利便性と抽出性、環境への配慮も実現しています。



当社は、日々変化する現代のライフスタイルに合わせ、多種多様なお茶の楽しみ方をご提案し続けてきました。今後も、お茶のリーディングカンパニーとして、日本の文化であるお茶を広めるとともに、日本茶のさらなる価値向上を図ってまいります。

