こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「香るAroma Brew Tea」シリーズとして「グリーンティー×ローズ」「ほうじ茶×カモミール」「ジャスミン茶×ホワイトリリー」を、9月22日（月）に新発売
飲んだ瞬間、花の香りがふわっと広がる“飲むフレグランス”ティーバッグ
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、飲んだ瞬間、花の香りがふわっと広がる“飲むフレグランス”ティーバッグ「香るAroma Brew Tea」シリーズとして、「香るAroma Brew Tea グリーンティー×ローズ」「同 ほうじ茶×カモミール」「同 ジャスミン茶×ホワイトリリー」を、9月22日（月）に秋冬期限定で新発売します。
近年、ティーバッグやインスタントなどの簡便性製品の需要が増える一方で、お茶の嗜好は多様化しており、特に”香り”を重視するお茶を求める方が増えています。この中で当社は、2025年3月に果実とお茶のマリアージュをお楽しみいただける水出し専用ティーバッグ「香るCold Brew Tea」シリーズ（※1）を発売し、好評をいただいています。
今回、これからの寒い季節に合わせて、心地よい香りをホットでもお楽しみいただくため、秋冬期限定で“飲むフレグランス”ティーバッグ「香るAroma Brew Tea」シリーズ3製品を新発売します。本シリーズは、飲んだ瞬間にふわっと広がる「花香×お茶」のフレーバーが特長のティーバッグ製品をラインアップしました。ティーバッグは、これからの寒い季節にマグカップやタンブラーでも使用しやすい紐タグ付きで、また、植物由来の生分解性フィルター「ピュアフィルター」（※2）を採用しており、利便性と抽出性、環境への配慮も実現しています。
当社は、日々変化する現代のライフスタイルに合わせ、多種多様なお茶の楽しみ方をご提案し続けてきました。今後も、お茶のリーディングカンパニーとして、日本の文化であるお茶を広めるとともに、日本茶のさらなる価値向上を図ってまいります。
≪製品特長・概要≫
「香るAroma Brew Tea グリーンティー×ローズ」
「香るAroma Brew Tea ほうじ茶×カモミール」
「香るAroma Brew Tea ジャスミン茶×ホワイトリリー」
株式会社伊藤園（社長：本庄大介 本社：東京都渋谷区）は、飲んだ瞬間、花の香りがふわっと広がる“飲むフレグランス”ティーバッグ「香るAroma Brew Tea」シリーズとして、「香るAroma Brew Tea グリーンティー×ローズ」「同 ほうじ茶×カモミール」「同 ジャスミン茶×ホワイトリリー」を、9月22日（月）に秋冬期限定で新発売します。
左から、「香るAroma Brew Tea グリーンティー×ローズ」「同 ほうじ茶×カモミール」「同 ジャスミン茶×ホワイトリリー」
近年、ティーバッグやインスタントなどの簡便性製品の需要が増える一方で、お茶の嗜好は多様化しており、特に”香り”を重視するお茶を求める方が増えています。この中で当社は、2025年3月に果実とお茶のマリアージュをお楽しみいただける水出し専用ティーバッグ「香るCold Brew Tea」シリーズ（※1）を発売し、好評をいただいています。
今回、これからの寒い季節に合わせて、心地よい香りをホットでもお楽しみいただくため、秋冬期限定で“飲むフレグランス”ティーバッグ「香るAroma Brew Tea」シリーズ3製品を新発売します。本シリーズは、飲んだ瞬間にふわっと広がる「花香×お茶」のフレーバーが特長のティーバッグ製品をラインアップしました。ティーバッグは、これからの寒い季節にマグカップやタンブラーでも使用しやすい紐タグ付きで、また、植物由来の生分解性フィルター「ピュアフィルター」（※2）を採用しており、利便性と抽出性、環境への配慮も実現しています。
当社は、日々変化する現代のライフスタイルに合わせ、多種多様なお茶の楽しみ方をご提案し続けてきました。今後も、お茶のリーディングカンパニーとして、日本の文化であるお茶を広めるとともに、日本茶のさらなる価値向上を図ってまいります。
≪製品特長・概要≫
爽やかな緑茶の香りとローズの優雅な甘い香りが特長の緑茶ティーバッグ製品です。お持ちのマグカップやタンブラーにティーバッグ1つを入れて、ホットだけでなく水出しでもおいしく、2煎目もお楽しみいただけます。
製品名：香るAroma Brew Tea グリーンティー×ローズ
品名：緑茶（緑茶ティーバッグ）
内容量：9g（5袋）
希望小売価格 税込（税別）：345円（320円）
発売日：9月22日（月）
販売地域：全国
製品名：香るAroma Brew Tea グリーンティー×ローズ
品名：緑茶（緑茶ティーバッグ）
内容量：9g（5袋）
希望小売価格 税込（税別）：345円（320円）
発売日：9月22日（月）
販売地域：全国
「香るAroma Brew Tea ほうじ茶×カモミール」
甘香ばしく香る棒ほうじ茶とカモミールのリンゴのような優しく甘い香りが特長のほうじ茶ティーバッグ製品です。お持ちのマグカップやタンブラーにティーバッグ1つを入れて、ホットだけでなく水出しでもおいしく、2煎目もお楽しみいただけます。
製品名：香るAroma Brew Tea ほうじ茶×カモミール
品名：緑茶（ほうじ茶ティーバッグ）
内容量：9g（5袋）
希望小売価格 税込（税別）：345円（320円）
発売日：9月22日（月）
販売地域：全国
製品名：香るAroma Brew Tea ほうじ茶×カモミール
品名：緑茶（ほうじ茶ティーバッグ）
内容量：9g（5袋）
希望小売価格 税込（税別）：345円（320円）
発売日：9月22日（月）
販売地域：全国
「香るAroma Brew Tea ジャスミン茶×ホワイトリリー」
ジャスミン茶の華やかさとホワイトリリーの清涼感ある香りが特長のジャスミン茶ティーバッグ製品です（※3）。お持ちのマグカップやタンブラーにティーバッグ1つを入れて、ホットだけでなく水出しでもおいしく、2煎目もお楽しみいただけます。
製品名：香るAroma Brew Tea ジャスミン茶×ホワイトリリー
品名：ジャスミン茶（ジャスミン茶ティーバッグ）
内容量：9g（5袋）
希望小売価格 税込（税別）：345円（320円）
発売日：9月22日（月）
販売地域：全国
◆生分解性「ピュアフィルター」とは
水中で抜群の透明度を誇る植物由来の生分解性フィルターです。植物由来の原料を使用しており、環境に配慮しながらも、従来のティーバッグフィルターと比べて高い透明性を実現し、抽出性にもこだわった設計にしました。
（※1）「香るCold Brew Tea グリーンティー×レモンライム」「同 ほうじ茶×オレンジ」「同 ジャスミン茶×ライチ」「同 台湾烏龍茶×ピーチアプリコット」
（※2）特定のコンポスト条件による。
（※3）本品はホワイトリリーの香料を使用しています。
製品名：香るAroma Brew Tea ジャスミン茶×ホワイトリリー
品名：ジャスミン茶（ジャスミン茶ティーバッグ）
内容量：9g（5袋）
希望小売価格 税込（税別）：345円（320円）
発売日：9月22日（月）
販売地域：全国
◆生分解性「ピュアフィルター」とは
水中で抜群の透明度を誇る植物由来の生分解性フィルターです。植物由来の原料を使用しており、環境に配慮しながらも、従来のティーバッグフィルターと比べて高い透明性を実現し、抽出性にもこだわった設計にしました。
（※1）「香るCold Brew Tea グリーンティー×レモンライム」「同 ほうじ茶×オレンジ」「同 ジャスミン茶×ライチ」「同 台湾烏龍茶×ピーチアプリコット」
（※2）特定のコンポスト条件による。
（※3）本品はホワイトリリーの香料を使用しています。